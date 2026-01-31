Θρήνο στο Χόλιγουντ και όχι μόνο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Κάθριν Ο’ Χάρα, σε ηλικία 71 ετών.

Η Καναδή ηθοποιός, η οποία υποδύθηκε την μητέρα του Μακόλεϊ Κάλκιν στην ταινία «Μόνος Στο Σπίτι», όπως έγινε γνωστό, είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες σε «σοβαρή» κατάσταση, λίγες ώρες πριν αποβιώσει.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, διασώστες κλήθηκαν στο σπίτι της πρωταγωνίστριας του «Schitt’s Creek» και τη μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο, όπου αργότερα κατέληξε. Το πρακτορείο της ανέφερε ότι πέθανε «ύστερα από σύντομη ασθένεια».

Μολονότι τα αίτια θανάτου της δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά, η Ο’Χάρα είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι γεννήθηκε με μια σπάνια γενετική πάθηση που ονομάζεται δεξτροκαρδία με situs inversus: Πρόκειται για μια σπάνια εκ γενετής ανωμαλία, κατά την οποία τα όργανα στο στήθος και την κοιλιακή χώρα βρίσκονται σε θέση-καθρέφτη σε σχέση με τη φυσιολογική ανατομία, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Για παράδειγμα, ο σπλήνας μπορεί να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά αντί για την αριστερή ή το ήπαρ στην αριστερή αντί για τη δεξιά. Το 2020, η ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για την πάθηση κατά τη διάρκεια ενός Virtual Happy Hour με την οινοποιό Κάθριν Χολ: «Είμαι φρικιό» είχε πει τότε γελώντας η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός.

Δεν είναι σαφές αν η συγκεκριμένη διάγνωση έπαιξε ρόλο στον θάνατό της.

What is dextrocardia? Catherine O’Hara’s rare heart condition as actress dies at 71 https://t.co/tjuft8KPu7 pic.twitter.com/Ny5IOYGwI1 — New York Post (@nypost) January 30, 2026

Το συγκινητικό αντίο του Μακόλεϊ Κάλκιν στην «μαμά» του Κάθριν Ο’Χάρα

Με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram αποχαιρέτησε ο Μακόλεϊ Κάλκιν την Κάθριν Ο’Χάρα, μετά την είδηση του θανάτου της σε ηλικία 71 ετών.

Advertisement

Ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον μικρό Κέβιν στο Home Alone ανήρτησε φωτογραφίες από τη συνεργασία τους στην ταινία, αλλά και από μεταγενέστερη συνάντησή τους.

«Μαμά. Νόμιζα ότι είχαμε χρόνο. Ήθελα περισσότερα. Ήθελα να καθίσω σε μια καρέκλα δίπλα σου. Σε άκουσα, αλλά είχα τόσα πολλά ακόμα να σου πω. Σ’ αγαπώ. Θα τα πούμε αργότερα», σχολίασε στην ανάρτησή του.

Μετά την είδηση του θανάτου της, ο συμπρωταγωνιστής της Ο’Χάρα στην ταινία «Σκαθαροζούμης», Μάικλ Kίτον, και ο σκηνοθέτης της ταινίας Tιμ Μπάρτον, δημοσίευσαν επίσης μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να της αποτίσουν φόρο τιμής.

«Γνωριζόμασταν πριν από το πρώτο Σκαθαροζούμη», έγραψε ο Κίτον στο Instagram μαζί με μια φωτογραφία του ίδιου και της Ο’Χάρα. «Ήταν η υποτιθέμενη σύζυγός μου, η υποτιθέμενη Νέμεσις μου και η πραγματική, αληθινή φίλη μου. Με πονάει πολύ η απώλεια της. Θα μου λείψει πολύ».

Στο δικό του Instagram, ο Μπάρτον μοιράστηκε μια φωτογραφία του ίδιου, της Ο’Χάρα και του Κίτον στο πλατό του σίκουελ «Σκαθαροζούμη» του 2024 ποζάροντας μαζί με τους συναδέλφους του Ουινόνα Ράιντερ και Τζένα Ορτέγκα.

«Κάθριν, σ’ αγαπώ», έγραψε. «Αυτή η φωτογραφία δείχνει πόσο φως έδωσες σε όλους μας. Ήσουν ένα ξεχωριστό κομμάτι της ζωής μου και μετά τη ζωή».

Advertisement