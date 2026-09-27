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Ο γκαλερίστας Artur Ramon απέκτησε το έργο το 2018, θεωρώντας αρχικά ότι ανήκει στον Φρανθίσκο Μπαγιέου, πριν παρατηρήσει στιλιστικές λεπτομέρειες που παρέπεμπαν στον Γκόγια.

Το ισπανικό υπουργείο Πολιτισμού και το Μουσείο Πράδο εξετάζουν το έργο με την παραδοχή ότι πρόκειται για δημιουργία του Ισπανού ζωγράφου.

Το Μουσείο Πράδο προγραμματίζει την παρουσίαση του πίνακα σε έκθεση το 2028, επιδιώκοντας την οριστική επιβεβαίωση της ταυτότητας του δημιουργού μέσω ενδελεχούς μελέτης.

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Ένας πίνακας που, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να αποτελεί άγνωστο έργο του Φρανθίσκο Γκόγια, αναμένεται να παρουσιαστεί σε έκθεση του Μουσείου Πράδο το 2028, διακόσια χρόνια μετά τον θάνατο του σπουδαίου Ισπανού ζωγράφου.

Η απόδοση του έργου στον Γκόγια δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί οριστικά. Όπως αναφέρει το The Art Newspaper, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η πλήρης ειδική εξέταση του πίνακα, αλλά τόσο το ισπανικό υπουργείο Πολιτισμού όσο και το Μουσείο Πράδο στη Μαδρίτη αντιμετωπίζουν την υπόθεση με την παραδοχή ότι πρόκειται πράγματι για έργο του Γκόγια.

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Ο πίνακας φέρει τον τίτλο «El milagro de la aparición del eucaristo al San Pascual Bailón» («Το θαύμα της εμφάνισης της Θείας Ευχαριστίας στον Άγιο Πασχάλη Μπαϊλόν») και αγοράστηκε το 2018 σε δημοπρασία στη Μαδρίτη από τον γκαλερίστα Artur Ramon. Εκείνη την περίοδο το έργο είχε αποδοθεί στον Φρανθίσκο Μπαγιέου, γαμπρό του Γκόγια.

Η αμφιβολία για την αρχική απόδοση γεννήθηκε δύο χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο Ramon είχε μεταφέρει τον πίνακα στο σπίτι του, όπου, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να τον παρατηρεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, άρχισε να υποψιάζεται ότι πίσω από το έργο ίσως βρισκόταν ένας πολύ πιο διάσημος δημιουργός.

«Άρχισα να παρατηρώ ορισμένα στιλιστικά χαρακτηριστικά, κάποιους τρόπους με τους οποίους αποδίδεται η ανατομία, ιδιαίτερα στα χέρια», δήλωσε ο Ramon στην The Art Newspaper. Όπως εξήγησε, με ελάχιστες πινελιές φωτός και χρώματος, ο καλλιτέχνης είχε καταφέρει να αποδώσει με εντυπωσιακή ακρίβεια κάτι τόσο σύνθετο όσο ένα χέρι σε κίνηση. «Μου φάνηκε υπερβολικά καλό για να είναι έργο του Μπαγιέου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προκειμένου να ελέγξει την υπόθεσή του, ο Ramon υπέβαλε αίτημα για να μεταφέρει τον πίνακα εκτός Ισπανίας, με σκοπό να τον παρουσιάσει στην TEFAF Maastricht. Ωστόσο, γνώριζε ότι πριν από οποιαδήποτε άδεια εξαγωγής, το ισπανικό υπουργείο Πολιτισμού θα ζητούσε από το Πράδο να εξετάσει το έργο. «Ήξερα ότι αν το Πράδο θεωρούσε πως ήταν έργο του Γκόγια, δεν θα μου επέτρεπαν να το βγάλω από τη χώρα», είπε.

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Σε δήλωσή του προς το Art Newspaper, το ισπανικό υπουργείο Πολιτισμού ανέφερε ότι, «ελλείψει μιας πιο εμπεριστατωμένης μελέτης και επαλήθευσης από διάφορους ειδικούς, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για άγνωστο έργο του Φρανθίσκο ντε Γκόγια, που χρονολογείται περίπου στο 1780».

Το γραφείο Τύπου του Μουσείου Πράδο επιβεβαίωσε ότι ο πίνακας θα συμπεριληφθεί στην έκθεση για τον Γκόγια που θα πραγματοποιηθεί το 2028.

Ο Μανουέλ Ματίγια, επικεφαλής συντήρησης σχεδίων και χαρακτικών του μουσείου, εξήγησε ότι η προετοιμασία της έκθεσης προσφέρει την κατάλληλη ευκαιρία προκειμένου να μελετηθεί σε βάθος το έργο και στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί ή να διορθωθεί η απόδοσή του. «Η αφετηρία μας, ωστόσο, είναι ότι ναι, πρόκειται για έναν Γκόγια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Με πληροφορίες από ARTnews