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Η επιτυχία αυτή σημειώνεται είκοσι πέντε χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του κομματιού, το οποίο αποτελούσε μέρος του άλμπουμ «Fever».

Με αφορμή το επίτευγμα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από τα παρασκήνια των γυρισμάτων του μουσικού βίντεο και ευχαρίστησε τους θαυμαστές της.

Το ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς το κομμάτι προϋπήρχε της εποχής του streaming και παραμένει δημοφιλές σε διαφορετικές γενιές ακροατών.

Η πορεία του τραγουδιού επιβεβαιώνει τη διαχρονική απήχηση της καλλιτέχνιδας, η οποία συνεχίζει να συνδυάζει επιτυχημένα τη νοσταλγία με τη σύγχρονη ποπ μουσική.

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Η Κάιλι Μινόγκ δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από το μουσικό βίντεο «Can’t Get You Out Of My Head» καθώς το τραγούδι της ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Η Αυστραλή ποπ σταρ είδε τη μεγάλη επιτυχία της να εισέρχεται στο Billions Club της πλατφόρμας 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του (2001) -ήταν το βασικό single του όγδοου άλμπουμ της «Fever».

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Το τραγούδι κυκλοφόρησε με συνοδευτικό μουσικό βίντεο, στο οποίο η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με μια λευκή ολόσωμη φόρμα με κουκούλα και ντεκολτέ και έντονο κόκκινο κραγιόν, εμφάνιση που έκτοτε έχει γίνει μια από τις πιο διάσημες της Κάιλι Μινόγκ.

Στην ανάρτηση της ευχαρίστησε τους ακροατές σε όλο τον κόσμο που εξακολουθούν να ακούν, να τραγουδούν και να χορεύουν με το τραγούδι, ενώ παράλληλα μοιράστηκε φωτογραφίες από δοκιμές ρούχων και μακιγιάζ που είχαν τραβηχτεί πριν από τα γυρίσματα του βίντεο.

«Ευχαριστώ όλους σε όλο τον κόσμο που έκαναν streaming, τραγούδησαν, χόρεψαν και αγάπησαν!!!! Πολύ πριν το streaming, προετοιμάζομαι για το βίντεο. Κάποιος ας της πει ότι έφτασε το δισεκατομμύριο», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Γιατί έχει σημασία το 1 δισεκατομμύριο streams

Το ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου streams στο Spotify για το «Can’t Get You Out of My Head» είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, επειδή το τραγούδι προϋπήρχε του Spotify κατά αρκετά χρόνια.

Είχε ήδη γίνει μεγάλη διεθνής επιτυχία στην εποχή των CD, του ραδιοφώνου και των downloads, προτού το streaming εξελιχθεί στον κυρίαρχο τρόπο με τον οποίο πολλοί ακροατές απολαμβάνουν μουσική.

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Η είσοδός του επομένως στο Billions Club αντιπροσωπεύει κάτι διαφορετικό από τα τεράστια νούμερα streaming που καταγράφουν οι σύγχρονες κυκλοφορίες κατά την πρώτη εβδομάδα. Το συνολικό νούμερο σημαίνει ότι γενιές ακροατών επιστρέφουν ξανά και ξανά στο τραγούδι, ενώ το νεότερο κοινό έχει ανακαλύψει τον κατάλογο της Μινόγκ μέσα από playlists, social media και τη συνεχιζόμενη αναβίωση της pop των 00s.

Αυτή η μακροβιότητα είναι εμφανής και στη συνολική πορεία της. Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της, συνεχίζει να κινείται ανάμεσα στη νοσταλγία και τη σύγχρονη ποπ, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά σε κανένα από τα δύο. Το single της «Padam Padam» του 2023 αποτέλεσε από μόνο του ένα νέο πολιτιστικό φαινόμενο, ενώ η μετέπειτα εποχή του Tension έφερε ένα ακόμη κύμα διεθνούς προσοχής.

Με πληροφορίες από glitterbeam

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