Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Steve», με πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό Κίλιαν Μέρφι.

Βασισμένη στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα «Shy» του Μαξ Πόρτερ, αλλά μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από τον 16χρονο Shy που είναι ο ήρωας του βιβλίου, η ταινία αφηγείται την ιστορία από την πλευρά του Steve (Κίλιαν Μέρφι), διευθυντή ενός σχολείου στα μέσα της δεκαετίας του 1990, στο οποίο καταλήγουν παιδιά με βίαιη και παραβατική συμπεριφορά, παρακολουθώντας τα γεγονότα ενός κομβικού 24ωρου από τη ζωή του.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «καθώς ο Steve αγωνίζεται να προστατεύσει την υπόληψη του σχολείου και να αποτρέψει το επικείμενο κλείσιμό του, αγωνίζεται και για τη δική του ψυχική υγεία. Παράλληλα ο Shy (Tζέι Λικούργκο), ένας ανήσυχος έφηβος ο οποίος βρίσκεται παγιδευμένος ανάμεσα στο παρελθόν και σε αυτό που έρχεται μπροστά του, προσπαθεί να συμβιβάσει την εσωτερική του ευαισθησία με την τάση για αυτοκαταστροφή και βία».

Η ταινία διαδραματίζεται με φόντο την άφιξη ενός τηλεοπτικού συνεργείου που γυρίζει ντοκιμαντέρ και παίρνει συνεντεύξεις στο σχολικό αυτό αναμορφωτήριο από τους εφήβους και τους δασκάλους. Όπως δήλωσε ο Κίλιαν Μέρφι για τον ρόλο, είναι «ένας από τους πιο αποκαλυπτικούς και τρομερούς χαρακτήρες που έχω υποδυθεί ποτέ».

Η σκηνοθεσία είναι του Τιμ Μίλαντς με τον οποίο ο Μέρφι συνεργάστηκε στο «Peaky Blinders» και στο «Small Things Like These». Το καστ συμπληρώνουν οι Τρέισι Ούλμαν, Σίμπι Ατζικάβο και Έμιλι Γουάτσον.

Eίναι η τρίτη φορά που ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός συνεργάζεται με τον Μαξ Πόρτερ, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο . Το 2019, πρωταγωνίστησε σε μια θεατρική μεταφορά του βιβλίου του με τίτλο «Grief Is the Thing With Feathers» και το 2021 στην ταινία μικρού μήκους «All of This Unreal Time».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Σεπτεμβρίου και θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 3 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από Deadline