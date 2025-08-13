Η είδηση ότι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις επιστρέφει στο σινεμά είχε γίνει γνωστή πριν από περίπου ένα χρόνο. Όπως είχε γίνει γνωστό, ότι η επιστροφή του τρεις φορές βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, μετά από οκτώ χρόνια απουσίας, θα γίνει με την ταινία του γιου του.

Το «Anemone», όπως είναι ο τίτλος, που θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (26 Σεπτεμβρίου – 13 Οκτωβρίου), σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του Ρόναν και αφηγείται ένα οικογενειακό δράμα.

Η ιστορία, που διαδραματίζεται στη Βόρεια Αγγλία, ακολουθεί έναν μεσήλικα άνδρα (Σον Μπιν) που «ξεκινά από το σπίτι του στα προάστια για ένα ταξίδι στο δάσος, στο οποίο επανασυνδέεται με τον αποξενωμένο, ερημίτη αδελφό του (Ντέι-Λιούις). Δεμένοι από ένα μυστηριώδες, περίπλοκο παρελθόν, οι δύο άνδρες μοιράζονται μια τεταμένη, αν και περιστασιακά τρυφερή σχέση -μια σχέση που άλλαξε για πάντα από συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν πριν από δεκαετίες».

Παράλληλα με την ανακοίνωση, δόθηκε στη δημοσιότητα και η πρώτη εικόνα της ταινίας, με το καθηλωτικό βλέμμα του ηθοποιού να υπενθυμίζει γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς.

Το σενάριο συνυπογράφει ο 68χρονος ηθοποιός με τον γιο του. Στο παρελθόν ο Ντέι-Λιούις έχει αποσυρθεί δύο φορές από το σινεμά. Η πρώτη ήταν μετά την ταινία «The Boxer» του 1996 και η δεύτερη μετά το «Phantom Thread» το 2017. Ωστόσο, πέρυσι ο σπουδαίος σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε άφησε να εννοηθεί ότι ίσως υπάρξει μία ακόμα συνεργασία τους, σύμφωνα με το World of Reel.