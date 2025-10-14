Η ημέρα βαφτίστηκε από την Επίτιμη Πρόεδρο της Πόρτας Ανοιχτής, Δάφνη Οικονόμου D Day. Ο λόγος για τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου.

Ντάνιελ Ντέι-Λιούις και Δάφνη Οικονόμου

Λίγες ώρες μετά την πανευρωπαϊκή πρεμιέρα της ταινίας Ανεμώνη, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τα έσοδα να διατίθενται για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή, ο Daniel Day- Lewis και ο γιος του, Ronan Day-Lewis, σκηνοθέτης της ταινίας, βρέθηκαν στην Αργυρούπολη για μια συνάντηση που θύμιζε περισσότερο οικογενειακή γιορτή.

Ο Ντάνιελ Ντέι- Λιούις και ο γιος του, Ρόναν, επί σκηνής στην γιορτή της Πόρτας Ανοιχτής

Για τον Daniel Day-Lewis, η παρουσία του στην Πόρτα Ανοιχτή είναι πλέον μια σταθερή παράδοση, μια σχέση δεκαετιών που ξεπερνά τη φιλία και αγγίζει κάτι πολύ βαθύτερο. Για τον Ronan, ήταν η πρώτη του γνωριμία με αυτό το «σπίτι» που ο πατέρας του αγαπά και στηρίζει αδιάκοπα και που περιέγραψε ως «έναν θησαυρό».

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις με τα παιδιά της Πόρτας Ανοιχτής

Τα παιδιά και οι άνθρωποι της Πόρτας Ανοιχτής τους υποδέχθηκαν με χαρά και τραγούδια,γεμίζοντας τον χώρο με γέλια, μουσική και χειροκροτήματα. Οι επισκέπτες παρακολούθησαν κινηματογραφικά, θεατρικά και χορωδιακά δρώμενα που είχαν ετοιμαστεί ειδικά για εκείνους και δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Για λίγο, οι ρόλοι αντιστράφηκαν: ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός χειροκροτούσε αδιάκοπα τους συμμετέχοντες στις καλλιτεχνικές ομάδες της Πόρτας Ανοιχτής τους

οποίους και ακολούθησε χορεύοντας μαζί τους πάνω στη σκηνή.

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις με τα παιδιά της Πόρτας Ανοιχτής

Η Ανεμώνη σηματοδοτεί την επιστροφή του Daniel Day-Lewis στην υποκριτική, αυτή τη φορά μέσα από το βλέμμα του γιου του. Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή ευχαριστεί θερμά τον Daniel και τον Ronan Day-Lewis για αυτήν την πανευρωπαϊκή πρεμιέρα, τη συνεχή τους στήριξη, τη σεμνότητα και τη ζεστασιά τους.

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις στην αγκαλιά της Πόρτας Ανοιχτής

Η παρουσία τους υπενθύμισε σε όλους μας ότι οι πιο δυνατές ιστορίες δεν γράφονται πάντα στο σινεμά, αλλά εκεί όπου οι άνθρωποι μοιράζονται μια πραγματική φιλία και αγάπη. Για τη φιλία η Δάφνη Οικονόμου είπε: Κανείς δεν αμφισβητεί το μεγάλο ταλέντο του Daniel για την ηθοποιία. Διαθέτει όμως ένα άλλο εξίσου μεγάλο ταλέντο για την φιλία.

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις στην αγκαλιά της Πόρτας Ανοιχτής

Λίγα λόγια για την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1972 για να καλύψει ένα μεγάλο κενό στον τομέα της πρόνοιας για τους ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

Στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Πόρτα Ανοιχτή προσφέρεται καθημερινά και δωρεάν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προγραμμάτων υψηλής ποιότητας για την εκπαίδευση, αποκατάσταση, ψυχαγωγία και κοινωνική ένταξη 240 παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση.

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις στην αγκαλιά της Πόρτας Ανοιχτής

Με σεβασμό, υποστήριξη, ενθάρρυνση και ελπίδα, η Πόρτα Ανοιχτή βρίσκεται

δίπλα στον άνθρωπο με αναπηρία σε κάθε στάδιο της ζωής του, καθώς και στο

πλευρό της οικογένειάς του. Παράλληλα, μετεκπαιδεύει επιστημονικά στελέχη, διαφωτίζει την κοινή γνώμη και ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα, κυρίως γύρω από τα αίτια της εγκεφαλικής παράλυσης και πιθανά μέτρα πρόληψης.

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις με τα παιδιά της Πόρτας Ανοιχτής

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή είναι Οργανωτικό Μέλος για την Ελλάδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εγκεφαλικής Παράλυσης (ICPS) και μέλος του European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και του «Δικτύου».

Ντάνιελ και Ρόναν Ντέι-Λιούις

