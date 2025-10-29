Δύο από τους υπόπτους που συνελήφθησαν για την κλοπή σου σημειώθηκε στο Λούβρο παραδέχθηκαν «εν μέρει» την εμπλοκή τους στη ληστεία, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, σε συνέντευξη Τύπου.

Ειδικότερα, οι 2 άνδρες συνελήφθησαν σε σχέση με τη ληστεία στο Λούβρο ως ύποπτοι ότι είναι το ζευγάρι που εισέβαλε στην αίθουσα Απόλλων του μουσείου και έκλεψε τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα, δήλωσε σήμερα η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι και οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 39 και 34 ετών, ήταν ήδη σεσημασμένοι για μικροκλοπές και ίχνη από το DNA τους βρέθηκαν τόσο στα τζάμια του Μουσείου του Λούβρου όσο και στο «σκούτερ» που χρησιμοποίησαν για να διαφύγουν.

«Αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται ενώπιον των ανακριτών με σκοπό να τους απαγγελθούν κατηγορίες για οργανωμένη ληστεία από συμμορία, εγκλήματα που επισύρουν ποινή φυλάκισης 15 ετών και βαρύ πρόστιμο», δήλωσε η εισαγγελέας.

H εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου στο Παρίσι σχετικά με την έρευνα για τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου.

Τέσσερις κλέφτες που φορούσαν κουκούλες έφυγαν με τα κοσμήματα, μετά την εισβολή τους στο Λούβρο το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, εκθέτοντας τα κενά στα μέτρα ασφαλείας του μουσείου που δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως.

Η εισαγγελέας δήλωσε επίσης ότι επί του παρόντος τα κοσμήματα «δεν έχουν βρεθεί ακόμη».

Την ίδια στιγμή, οι δύο άλλοι άνδρες που είναι ύποπτοι για συμμετοχή στη ληστεία, οι οποίοι χειρίστηκαν την ανυψωτική πλατφόρμα, εξακολουθούν να διαφεύγουν. Η εισαγγελέας της Δημοκρατίας αρνείται να δώσει περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το στάδιο. «Τίποτα δεν επιτρέπει σε αυτό το στάδιο να υποστηριχθεί ότι οι δράστες είχαν οποιαδήποτε συνεργία εντός του μουσείου», δήλωσε η Λορ Μπεκό, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η συμμορία να έχει περισσότερα μέλη από τους τέσσερις που εμφανίστηκαν να λαμβάνουν μέρος στο ριφιφί.