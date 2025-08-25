Η Warner Bros. Pictures απέκτησε τα δικαιώματα σεναρίου που αφηγείται την είσοδο του θρύλου του NBA, Κόμπι Μπράιαντ στους Λος ‘Αντζελες Λέικερς.

Το πρότζεκτ με προσωρινό τίτλο «With the 8th Pick?» και την υπογραφή των Άλεξ Σον και Γκάβιν Γιόχανσεν στο σενάριο, εστιάζει, σύμφωνα με το Variety, στο παρασκήνιο της ημέρας του ντραφτ του ΝΒΑ το 1996.

Αν και ο Μπράιαντ επιλέχθηκε τελικά στο 13ο pick από τους Σάρλοτ Χόρνετς (οι οποίοι τον αντάλλαξαν αμέσως με τους Λέικερς), η πλοκή εξερευνά την ιστορία από την οπτική γωνία των Νιου Τζέρσεϊ Νετς, οι οποίοι σχεδίαζαν να τον επιλέξουν στο νούμερο 8. Ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Τζον Νας είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι ήθελε τον Μπράιαντ αλλά ο προπονητής των Νετς, Τζον Καλιπάρι είχε αντίθετη άποψη.

Οι φήμες για την ταινία είχαν κινήσει το ενδιαφέρον πολλών στούντιο και streaming. Μια πηγή αποκάλυψε στο Variety ότι η Warner Bros. πρόλαβε μια σχετική δημοπρασία και απέκτησε έγκαιρα το σενάριο. Την παραγωγή θα αναλάβουν οι Τιμ και Τρέβορ Γουάιτ για λογαριασμό της Star Thrower Entertainment και ο Ράιαν Στόουελ της Religion of Sports., της εταιρίας που ήταν πίσω από το ντοκιμαντέρ «Kobe Bryant’s Muse». Μαζί τους θα ενώσει τις δυνάμεις του και ο Γκόθαμ Τσόπρα, ο οποίος συνίδρυσε την Religion of Sports με τους Τομ Μπρέιντι και Μάικλ Στράχαν.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, το σενάριο είναι ένας συνδυασμός του «Moneyball» και του «Air», της πρόσφατης ταινίας των Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον που αφηγείται την προσπάθεια της Nike να προσελκύσει τον Μάικλ Τζόρνταν. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια, είναι ποιός θα ενσαρκώσει τον σταρ του NBA.

Σημειώνεται ότι ο κορυφαίος παίκτης έπαιξε 20 σεζόν με τους Λέικερς, κερδίζοντας πέντε πρωταθλήματα, συμπεριλαμβανομένων τριών συνεχόμενων στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μαζί με τον Σακίλ Ο’Νιλ και με προπονητή τον Φιλ Τζάκσον. Ήταν 18 φορές All-Star και ανακηρύχθηκε MVP για τη σεζόν 2007-2008. Αποσύρθηκε από το επαγγελματικό μπάσκετ το 2016 σε ηλικία 37 ετών. Τον Ιανουάριο του 2020, ο Μπράιαντ έχασε τη ζωή του μετά από συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε μαζί με οκτώ άλλους επιβάτες, μεταξύ των οποίων και η 13χρονη κόρη του Τζιάνα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ