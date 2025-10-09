Το πρόγραμμα Λυρική για όλους συνεχίζεται και τη σεζόν 2025/26. Κατά την πρώτη χρονιά πιλοτικής εφαρμογής, στην πλατφόρμα του προγράμματος εγγράφηκαν πάνω από 13.000 θεατές, ενώ συνολικά δόθηκαν σχεδόν 4.000 δωρεάν εισιτήρια σε 46 παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ.

Την τρέχουσα καλλιτεχνική περίοδο, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα προσφέρει 6.000 δωρεάν θέσεις σε νέους 17-22 ετών, άτομα άνω των 65 ετών, πολύτεκνους και άνεργους συμπολίτες μας, για τις παραγωγές Τζοκόντα, Τόσκα, Ιζαντόρα Ντακ, Ζιζέλ, Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα, Φάλσταφ, Η λίμνη των κύκνων, Άννα Μπολένα, Κάρμεν, Χρυσή εποχή και Τραβιάτα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να εγγραφούν στο www.nationalopera.gr/lyrikigiaolous. Οι 6.000 δωρεάν θέσεις θα διατεθούν μέσω ηλεκτρονικού συστήματος κληρώσεων, το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Με την εγγραφή του στην πλατφόρμα, κάθε δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να δηλώσει την προτίμησή του για την παράσταση ή τις παραστάσεις που θα ήθελε να παρακολουθήσει. Για κάθε παράσταση θα διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός δωρεάν θέσεων, σε όλες τις ζώνες των θέσεων της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος.

Για κάθε παραγωγή θα γίνεται ξεχωριστή κλήρωση και οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται εφόσον έχουν κληρωθεί. Καθένας από τους θεατές που κληρώνεται για τις δωρεάν θέσεις θα έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει και ένα δεύτερο άτομο δικής του επιλογής.

Οι κληρώσεις για τη σεζόν 2025/26 θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

10/10 κλήρωση για τις παραστάσεις της Τζοκόντας

7/11 κλήρωση για τις παραστάσεις της Τόσκας

18/11 κλήρωση για τις παραστάσεις της Ιζαντόρας Ντακ

3/12 κλήρωση για τις παραστάσεις της Ζιζέλ

7/1 κλήρωση για τις παραστάσεις του Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα

29/1 κλήρωση για τις παραστάσεις του Φάλσταφ

20/2 κλήρωση για τις παραστάσεις της Λίμνης των κύκνων

6/3 κλήρωση για τις παραστάσεις της Άννας Μπολένα

16/4 κλήρωση για τις παραστάσεις της Κάρμεν

3/5 κλήρωση για τις παραστάσεις της Χρυσής εποχής

1/7 κλήρωση για τις παραστάσεις της Τραβιάτας

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στην πλατφόρμα, ο κάθε εγγεγραμμένος θα λαμβάνει αυτόματα και μια κάρτα δωρεάν online παρακολούθησης τριών παραστάσεων της ΕΛΣ στην πλατφόρμα GNO TV.