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Μια πολυμελής καλλιτεχνική κολεκτίβα εξερευνά τα σαιξπηρικά έργα «Μάκμπεθ» και «Τρικυμία» μέσα από το δίπολο της εξουσίας και της ουτοπίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις από Πέμπτη έως Σάββατο, ενώ τις Τετάρτες πραγματοποιείται ειδική performance και τις Κυριακές η καθιερωμένη ανοιχτή πρόβα.

Η καλλιτεχνική ομάδα πειραματίζεται με διαφορετικές μορφές έκφρασης, συνδυάζοντας τον ήχο, την κίνηση και τη ζωγραφική χειρονομία πάνω σε έναν αναγεννησιακό καμβά.

Οι δράσεις φιλοξενούνται στη σκηνή «Κατίνα Παξινού» του θεάτρου REX, με το κοινό να έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης υπό διαφορετικές συνθήκες συμμετοχής.

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Με τίτλο «Μάκμπεθ: 16 καρέ τραβηγμένα από τον Πρόσπερο με κάμερα μιας χρήσης», η Α’ Περίοδος της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, αποπειράται να δραπετεύσει από τα ασφυκτικά όρια του θεάτρου και να δοκιμάσει διαφορετικούς τρόπους συνάντησης με το κοινό, αρχής γενομένης από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Η Πειραματική Σκηνή, με υπεύθυνους τον Ακύλλα Καραζήση και τη Νεφέλη Μαϊστράλη, εξελίσσει την περσινή της διαδρομή, αναπτύσσοντας την ερευνητική της πορεία πάνω στη συνύπαρξη καλλιτεχν(ιδ)ών και την επιμονή στη δημιουργική διαδικασία του θεάτρου, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συνομιλία ανάμεσα στις τέχνες, όπως επίσης αναφέρεται σχετικά.

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Με αφετηρία τον «Μακμπέθ» και την «Τρικυμία», δύο εμβληματικά σαιξπηρικά έργα, η Πειραματική Σκηνή υποδέχεται φέτος μια κολεκτίβα καλλιτεχνών -μια ζωγράφο-δραματουργό, έναν performer-ιστορικό, μια λυρική τραγουδίστρια, τρεις ηθοποιούς, έναν ακροβάτη-αφηγητή, μια χορεύτρια, έναν skipper κι έναν αρχαιολόγο. Μέσα από μια πρωτότυπη εναλλαγή μορφών, χρήσεων και δοκιμών του σαιξπηρικού υλικού, η ομάδα καλείται να εξερευνήσει το δίπολο εξουσία/ουτοπία, δημιουργώντας τη νέα θεατρική παράσταση της Πειραματικής Σκηνής, αλλά και μια ιδιότυπη performance. Επιπλέον, συνεχίζεται για 2η χρονιά η ανοιχτή πρόβα.

Η Αναγέννηση επιλέγεται ως ιστορικός καμβάς των έργων, εποχή όπου η δίψα για κυριαρχία, όπως και η λαχτάρα για μια μαγική ζωή, συναντιούνται στην πιο γυμνή τους μορφή.

Φωτογραφίες Mike Rafail

Η Αναγέννηση επιλέγεται ως ιστορικός καμβάς των έργων, εποχή όπου η δίψα για κυριαρχία, όπως και η λαχτάρα για μια μαγική ζωή, συναντιούνται στην πιο γυμνή τους μορφή. Αυτός ο πολύχρωμος, ζωντανός πίνακας, βγαλμένος απ’ το μουσείο, τοποθετημένος σήμερα στο κέντρο της αγοράς, του δημόσιου χώρου, είναι ο στόχος της δημιουργικής ομάδας, με πειραματισμό πάνω στα όρια των ήχων, της εικόνας, του θορύβου και της σιωπής, της κίνησης και της ζωγραφικής χειρονομίας και όλα αυτά βουτηγμένα στο πάντα ζωντανό παρελθόν.

Τις Τετάρτες, μια ιδιότυπη performance ανοίγει τα υλικά της παράστασης σε νέες συναντήσεις, ιδέες και απρόβλεπτες διαδρομές. Χορός, τραγούδι, απαγγελίες και αυθόρμητες δράσεις μπορούν να προκύψουν ανά πάσα στιγμή, με τη συμμετοχή εκλεκτών καλεσμένων από διαφορετικά πεδία των τεχνών και των επιστημών – ζωγράφων, μουσικών, συγγραφέων κ.ά., αλλά και του κοινού. Από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, οι θεατές παρακολουθούν τη θεατρική παράσταση, τη συγκροτημένη σκηνική μορφή της δημιουργικής διαδικασίας.

Τις Κυριακές, η Ανοιχτή Πρόβα επιστρέφει για δεύτερη χρονιά – ως ένα ιδιόμορφο director’s cut: μια ελεύθερη και διαρκώς μεταβαλλόμενη σύνθεση των υλικών της παράστασης, που διαμορφώνεται και εμπλουτίζεται παρουσία του κοινού, παραμένοντας πάντοτε ανοιχτή – οι θεατές μπορούν να εισέρχονται και να αποχωρούν ελεύθερα οποιαδήποτε στιγμή. Παρόλα αυτά, και πάλι: «Μη φοβάστε, είναι θέατρο»

Η μετάφραση είναι του Νίκου Χατζόπουλου, η καλλιτεχνική επιμέλεια – συντονισμός του Ακύλλα Καραζήση, η ζωγραφική, εικαστική επιμέλεια της Kathrin Krumbein και η μουσική επιμέλεια των Λένιας Ζαφειροπούλου και Μανούκ Καρυωτάκη. Καλλιτεχνικοί συνεργάτες: Κωνσταντίνος Ευστρατιάδης (σκίπερ), Ευθύμης Θέου (αρχαιολόγος), Θεοδόσης Νικολαΐδης (ιστορικός), Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου, Συνεργάτιδα πρόβας: Ιωάννα Πουλοπούλου.

Επί σκηνής (με αλφαβητική σειρά): Ακύλλας Καραζήσης, Μανούκ Καρυωτάκης (μουσικός – ηθοποιός), Κατερίνα Παπανδρέου, Σοφία Πουχτού, Γιάννης Σύριος, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου. Μουσικός επί σκηνής: Λένια Ζαφειροπούλου (πιάνο).

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Εθνικό Θέατρο

Πρεμιέρα 5 Νοεμβρίου

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Θέατρο REX – Σκηνή «Κατίνα Παξινού»



Ημέρες και ώρες: Τετάρτη στις 20.00: Performance (Διάρκεια: έως δύο ώρες) | Πέμπτη έως Σάββατο στις 21.00: Παράσταση (Διάρκεια: μία ώρα και 40 λεπτά) | Κυριακή στις 18.00: Ανοιχτή Πρόβα (Διάρκεια: τέσσερις ώρες με διαλείμματα)



Τιμές εισιτηρίων: Πέμπτη έως Σάββατο (Παράσταση) 14€ | Τετάρτη & Κυριακή (Performance & Ανοιχτή Δοκιμή) 10€ | Ειδικές Τιμές: Φοιτητικό – Νεανικό έως 28 ετών 12€ | Άνω των 65 ετών 12€ | Κάρτα ανέργων 5€ | ΑμεΑ 5€ – Συνοδός 5€ | Πολύτεκνοι / Τρίτεκνοι 10€

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