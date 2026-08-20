Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Μπράντλεϊ Κούπερ πρωταγωνιστούν στο νέο prequel του Ocean’s Eleven, υποδυόμενοι τους γονείς του Ντάνι Όσεαν τη δεκαετία του 1960.

Η ιστορία επικεντρώνεται σε μια μεγάλη ληστεία κατά τη διάρκεια του Γκραν Πρι του Μονακό, με την ταινία να αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιούνιο του 2027.

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία και τη συγγραφή του σεναρίου, ενώ τα γυρίσματα της παραγωγής πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο Παρίσι.

Παράλληλα, προχωρά η παραγωγή για το Ocean’s 14, το οποίο θα σηματοδοτήσει την επιστροφή των βασικών πρωταγωνιστών της αρχικής τριλογίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Μπράντλεϊ Κούπερ ενώνουν τις δυνάμεις τους στη νέα ταινία του σύμπαντος του Ocean’s Eleven, με τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα στο Παρίσι να δίνουν μια πρώτη γεύση από τους ρόλους τους.

Οι δύο σταρ υποδύονται τους γονείς του Ντάνι Όσεαν, του χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ στην τριλογία του Στίβεν Σόντερμπεργκ. Η ιστορία εκτυλίσσεται τη δεκαετία του 1960 και περιστρέφεται γύρω από μια μεγάλη ληστεία με φόντο το Γκραν Πρι του Μονακό.

Advertisement

Advertisement

Οι νέες εικόνες από το σετ δείχνουν τη Ρόμπι και τον Κούπερ μαζί, ενώ στα γυρίσματα συμμετέχει και η Μόνικα Μπαρμπάρο. Η παραγωγή έχει ήδη ξεκινήσει στην Ευρώπη, με το Παρίσι να αποτελεί μία από τις βασικές τοποθεσίες των γυρισμάτων.

Ο Κούπερ έχει αναλάβει, εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τη σκηνοθεσία και το σενάριο της ταινίας, μετά την αποχώρηση του Λι Άιζακ Τσανγκ. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Βάγκνερ Μόουρα, Τζος Γκαντ, Βίκι Κριπς, Τζορτζ ΜακΚέι και Ομάρ Σι.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 25 Ιουνίου 2027.

Η Μάργκοτ Ρόμπι αποκάλυψε στο CinemaCon ότι το νέο prequel του Ocean’s 11 θα μας μεταφέρει στο 1962, πριν ακόμη ο Ντάνι Όσεαν γίνει ο θρυλικός ληστής που γνωρίσαμε στις ταινίες.

Η Ρόμπι και ο Μπράντλεϊ Κούπερ υποδύονται τους γονείς του Ντάνι Όσεαν, οι οποίοι παρουσιάζονται στα νιάτα τους ως δύο κορυφαίοι εγκέφαλοι του εγκλήματος.

Advertisement

Η υπόθεση κορυφώνεται στο Γκραν Πρι του Μονακό του 1962, όπου το ζευγάρι επιχειρεί μια εντυπωσιακή ληστεία με φόντο ένα από τα πιο glamorous γεγονότα της εποχής.

Με άλλα λόγια, η νέα ταινία επιχειρεί να δείξει από πού κληρονόμησε ο Ντάνι Όσεαν το ταλέντο του στις μεγάλες ληστείες — και η επιλογή του Μονακό του ’60 υπόσχεται άφθονο στιλ, πολυτέλεια και αγωνία.

Margot Robbie arrives at the 'Ocean's Eleven' prequel set in Paris 🎬 pic.twitter.com/4EjHVqKW1T Advertisement August 19, 2026

Δύο ταινίες Ocean’s βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα σκαριά

Παράλληλα με το νέο prequel με τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Μπράντλεϊ Κούπερ, προχωρά και το πολυαναμενόμενο «Ocean’s 14», με την επιστροφή βασικών πρωταγωνιστών της αρχικής τριλογίας. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει επιβεβαιώσει ότι οι Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον, Τζούλια Ρόμπερτς και Ντον Τσιντλ αναμένεται να επιστρέψουν, ενώ τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2026.

Η νέα ταινία θα αποτελέσει την τέταρτη συνέχεια της σύγχρονης σειράς μετά τα Ocean’s Eleven (2001), Ocean’s Twelve (2004) και Ocean’s Thirteen (2007). Η ιστορία φέρεται να εμπνέεται από την ταινία Going in Style του 1979 και θα επικεντρώνεται στην ομάδα του Ντάνι Όσεαν σε μεγαλύτερη ηλικία.

Έτσι, το κινηματογραφικό σύμπαν του Ocean’s ετοιμάζεται να κινηθεί σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους: το prequel θα επιστρέψει στις αρχές της δεκαετίας του ’60, με τους γονείς του Ντάνι Όσεαν να πραγματοποιούν μια μεγάλη ληστεία στο Γκραν Πρι του Μονακό, ενώ το Ocean’s 14 θα επαναφέρει τη γνώριμη παρέα των Κλούνεϊ και Πιτ στη σύγχρονη εποχή.

Advertisement

Bradley Cooper's 60s-set untitled prequel to OCEAN'S ELEVEN, which is currently filming in Paris, is being shot on 65mm film by DP Ben Davis.



Starring Margot Robbie, Bradley Cooper, Wagner Moura and Monica Barbaro. pic.twitter.com/BFrWGYvXng — Shot on Film Updates (@isitshotonfilm) August 19, 2026

Margot Robbie spotted filming scenes for the "Ocean's Eleven" prequel in Paris. pic.twitter.com/Hvr3FarpNS — 21 (@21metgala) August 19, 2026

Advertisement