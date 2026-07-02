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Η Μόνικα Μπαρμπάρο προστίθεται στο καστ του prequel του «Ocean’s Eleven», μαζί με την Μάργκοτ Ρόμπι, τον Μπράντλεϊ Κούπερ και τον Βάγκνερ Μούρα ο οποίος θα υποδυθεί τον «κακό» της ιστορίας.

Η ταινία που προς το παρόν δεν έχει τίτλο, θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 25 Ιουνίου 2027. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι, στο Λονδίνο και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, έχοντας εξασφαλίσει πίσω από την κάμερα, τον βραβευμένο με Όσκαρ διευθυντή Φωτογραφίας, Λίνους Σάντγκρεν. Πρόκειται για το τέταρτο σκηνοθετικό εγχείρημα του Μπράντλεϊ Κούπερ (ο οποίος ανέλαβε μετά την αποχώρηση του Ράιαν Γκόσλινγκ).

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Ο Κούπερ υπογράφει και το σενάριο το οποίο βασίζεται στους αυθεντικούς χαρακτήρες των Τζορτζ Κλέιτον Τζόνσον και Τζακ Γκόλντεν Ράσελ -τα προηγούμενα προσχέδια είχαν την υπογραφή της Κάρι Σόλομον-, ενώ θα συμμετέχει και στην παραγωγή της ταινίας, σε συνεργασία με την εταιρεία Lucky Chap της Μάργκοτ Ρόμπι.

Όσο για την Μπαρμπάρο, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα μια σειρά sold-out εμφανίσεων της παράστασης «Les Liaisons Dangereuses» στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου, δίπλα στους Λέσλι Μάνβιλ και Έινταν Τέρνερ, θα τη δούμε μαζί με τον Κάλουμ Τέρνερ στη ρομαντική κομεντί «One Night Only» που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 7 Αυγούστου.

Στα επόμενα βήματά της περιλαμβάνεται ο ρόλος της ως Mira Murati, στο νέο φιλμ του Λούκα Γκουαντανίνο «Artificial». Η ηθοποιός απέσπασε τις πρώτες της υποψηφιότητες για Όσκαρ και Βραβείο SAG το 2025 ενσαρκώνοντας την τραγουδίστρια Τζόαν Μπαέζ δίπλα στον Τίμοθι Σαλαμέ, στη βιογραφική ταινία του Τζέιμς Μάνγκολντ, «A Complete Unknown». Το 2022, κέρδισε την αναγνώριση των κριτικών για τον ρόλο της στο «Top Gun: Maverick» με τους Τομ Κρουζ και Μάιλς Τέλερ, που απέσπασε έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter