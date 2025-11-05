Το «Ocean’s 14» είναι καθ’ οδόν, όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο Τζορτζ Κλούνεϊ. ο οποίος θα επιστρέψει στην νέα ταινία μαζί με Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον, Τζούλια Ρόμπερτς και Ντον Τσιντλ.

Παράλληλα, αρχές του 2026, θα αρχίσουν τα γυρίσματα για το πρίκουελ του «Ocean’s», πρότζεκτ με το οποίο η Warner Bros. ασχολείται από τον Μάιο του 2022 -και μάλιστα, είχε πρώιμα ανακοινώσει τον Ράιαν Γκόσλινγκ.

Πρωταγωνιστές στην ταινία, που θα διαδραματίζεται στο Γκραν Πρι του Μονακό το 1962 και οι πρώτες πληροφορίες τη χαρακτηρίζουν ως ένα κομψό, old-school φιλμ του είδους με αναφορές στο «To Catch a Thief» (Το Κυνήγι του Κλέφτη) του Άλφρεντ Χίτσκοκ, είναι η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Μπράντλεϊ Κούπερ, ενώ σε συζητήσεις βρίσκεται και ο εξαιρετικός Μπενίσιο ντελ Τόρο.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Λι Άιζακ Τσανγκ («Minari»), ενώ διευθυντής Φωτογραφίας θα είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ Λάινους Σάντγκρεν («La La Land», «Saltburn», «Babylon»).

Αν και δεν υπάρχουν πληροφορίες για την υπόθεση, σύμφωνα με το Deadline, ο δημοσιογράφος Roger Friedman του Showbiz411 είχε αποκαλύψει ότι η ταινία θα φέρει τον τίτλο «Oceans», με τους Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι να υποδύονται τους γονείς του Danny Ocean, του χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ στο «Ocean’s Eleven» του Στίβεν Σόντερμπεργκ.

Στην ταινία, οι γονείς μαθαίνουν στα παιδιά τους -τον νεαρό Danny και τη Debbie (την οποία είχε υποδυθεί η Σάντρα Μπούλοκ στο «Ocean’s 8»)- την «τέχνη» να κλέβεις τους πλούσιους.

Όσο για τον Μπενίσιο ντελ Τόρο, έναν ηθοποιό ο οποίος έχει χαρίσει σπουδαίες ερμηνείες σε ταινίες όπως «Traffic», «Sicario», «Fear and Loathing in Las Vegas», «The Usual Suspects», «Che», «21 Grams», δεν αποκλείεται με τη φετινή του ερμηνεία στο «One Battle After Another» με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Σον Πεν, να αποσπάσει την τρίτη υποψηφιότητά του για Όσκαρ.

Με πληροφορίες από world of reel