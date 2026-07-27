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Η ερμηνεύτρια παρέλαβε τη διάκριση από τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη και παρουσίασε εμβληματικά τραγούδια που σημάδεψαν την περίοδο της αντίστασης.

Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι επισκέφθηκαν έκθεση φωτογραφίας με ιστορικά στιγμιότυπα της εποχής, η οποία αναδεικνύει τη σημασία της δημοκρατικής μνήμης.

Η βράβευση της Μαρίας Φαραντούρη αναγνωρίζει τη συμβολή της ως καλλιτέχνιδα που μετέτρεψε τη μουσική σε πράξη ελευθερίας και αντίστασης.

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Μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρία Φαραντούρη, τιμήθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την ανεκτίμητη προσφορά της στον αντιδικτατορικό αγώνα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η σπουδαία ερμηνεύτρια παρέλαβε συγκινημένη την τιμητική διάκριση από τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τίτλο «Γιορτή της Δημοκρατίας», η Μαρία Φαραντούρη παρέλαβε την τιμητική διάκριση και στη συνέχεια ερμήνευσε εμβληματικά τραγούδια του αντιδικτατορικού αγώνα, έργα κορυφαίων Ελλήνων συνθετών που σημάδεψαν την περίοδο της Χούντας και της αντίστασης. Παράλληλα, το κοινό είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί έκθεση φωτογραφίας από το Φωτογραφικό Αρχείο του Βασίλη Μποζίκη, με σπάνια ιστορικά στιγμιότυπα και πρόσωπα της εποχής. Η έκθεση λειτούργησε ως ένα ζωντανό ταξίδι μνήμης, αναδεικνύοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής παρακαταθήκης και της διαρκούς υπεράσπισης των δημοκρατικών αξιών για τις νεότερες γενιές.

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Η φωνή του Μίκη Θεοδωράκη και της αντίστασης

Η πορεία της Μαρίας Φαραντούρη είναι άρρηκτα δεμένη με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Σε ηλικία μόλις 16 ετών επιλέχθηκε από τον μεγάλο συνθέτη για να ερμηνεύσει τα τραγούδια του, με τη βαθιά και χαρακτηριστική φωνή της να γίνεται σύντομα αναγνωρίσιμη σε όλο τον κόσμο.

Με την επιβολή της δικτατορίας το 1967, η μουσική του Θεοδωράκη απαγορεύτηκε. Η Φαραντούρη βρέθηκε στο εξωτερικό και με τις συναυλίες της σε Ευρώπη, Αμερική και Λατινική Αμερική έγινε η «φωνή της Ελλάδας», μεταφέροντας παντού το μήνυμα της αντίστασης απέναντι στο στρατιωτικό καθεστώς. Για πολλούς ξένους δημοσιογράφους και διανοούμενους, η φωνή της ταυτίστηκε με τον αγώνα ενός λαού για δημοκρατία και ελευθερία.

Μια διεθνής καριέρα με σπουδαίες συνεργασίες

Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, η καλλιτεχνική της διαδρομή συνεχίστηκε με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. Συνεργάστηκε με κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Δήμος Μούτσης και ο Σταύρος Ξαρχάκος, ενώ εμφανίστηκε στις μεγαλύτερες αίθουσες συναυλιών του κόσμου.

Οι ερμηνείες της σε έργα όπως το «Canto General», το «Άξιον Εστί», η «Ρωμιοσύνη», αλλά και δεκάδες κύκλοι τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, θεωρούνται πλέον ιστορικές. Η UNESCO, διεθνείς πολιτιστικοί οργανισμοί και μεγάλα πανεπιστήμια έχουν αναγνωρίσει κατά καιρούς τη συμβολή της στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού.

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Η ζωή με τον Τηλέμαχο Χυτήρη

Στο πλευρό της εδώ και σχεδόν έξι δεκαετίες βρίσκεται ο ποιητής, συγγραφέας και πρώην υπουργός Τηλέμαχος Χυτήρης. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1968, στα χρόνια της εξορίας και των συναυλιών της στο εξωτερικό, και αργότερα παντρεύτηκαν, αποκτώντας έναν γιο, τον Στέφανο, ο οποίος ακολούθησε τον δρόμο της μουσικής ως ντράμερ και δημιουργός στον χώρο της experimental jazz.

Η ίδια έχει αποκαλύψει ότι το μυστικό της μακρόχρονης σχέσης τους ήταν ο αμοιβαίος σεβασμός και η ελευθερία που άφηναν ο ένας στον άλλον να εξελίσσεται προσωπικά και δημιουργικά.

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Μια τιμή που ξεπερνά το πρόσωπο

Η βράβευση της Μαρίας Φαραντούρη δεν αφορά μόνο μια σπουδαία καλλιτέχνιδα. Αποτελεί αναγνώριση μιας γενιάς ανθρώπων που μετέτρεψαν την τέχνη σε πράξη αντίστασης και υπεράσπισης της δημοκρατίας. Γιατί η φωνή της δεν τραγούδησε μόνο μεγάλες μελωδίες· έγινε η φωνή της ελευθερίας σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

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