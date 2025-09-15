Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (30/10-9/11/2025) αποκάλυψε τις αφίσες της φετινής διοργάνωσης. Πρόκειται για δύο πρωτότυπα ζωγραφικά έργα τα οποία δημιούργησε ο εικαστικός Στέφανος Ρόκος.

Τα έργα ενέπνευσαν και τα σποτ του φετινού Φεστιβάλ, τα οποία θα κυκλοφορήσουν τον Οκτώβριο, δύο μικρού μήκους animation ταινίες τις οποίες δημιούργησαν ο Στέφανος Ρόκος μαζί με τον σκηνοθέτη και δημιουργό animation Φωκίωνα Ξένο, σε μουσική του ελληνικής καταγωγής διάσημου αμερικανού μουσικού Τζιμ Σκλαβούνος, συνεργάτη θρυλικών καλλιτεχνών όπως ο Νικ Κέιβ, οι Grinderman, Sonic Youth, Teenage Jesus and the Jerks (με τη Λίντια Λιντς) και The Cramps μεταξύ άλλων, καθώς και μόνιμο μέλος των Bad Seeds από το 1994.

Οι αφίσες και τα σποτ του 66ου ΦΚΘ

Τα δύο έργα του Στέφανου Ρόκου έχουν τίτλο «Ανατροπή Ι και ΙΙ: Πολύτιμες στιγμές έμπνευσης και ειρήνης» και θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Art Athina, στο περίπτερο R1 της Γκαλερί Ζουμπουλάκη.

«Επέλεξα να δημιουργήσω δύο υπερφορτωμένα πλουραλιστικά ζωγραφικά έργα όπως είναι τα credits στο τέλος των ταινιών. Πλήθος από πληροφορίες και ονόματα, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, περνούν γρήγορα μπροστά από τα μάτια μας αναδεικνύοντας το μέγεθος της κάθε παραγωγής. Κάπου εκεί ανάμεσα υπάρχει η έμπνευση που ενώνει τόσα ανόμοια στοιχεία, μια ωραία φωτιά που ξεπηδά από το κεφάλι των συντελεστών και δημιουργεί μια συνθήκη», σημειώνει ο Στέφανος Ρόκος.

«Επιτρέπεται να πω ότι, κατά μία έννοια, ανήκω στον χώρο του κινηματογράφου; Σκέφτομαι μια ιστορία, τη μετατρέπω στο μυαλό μου σε σενάριο, διαλέγω πρωταγωνιστές, φτιάχνω χαρακτήρες, τους τοποθετώ στο φως, στη σκιά ή κάπου ενδιάμεσα, και δημιουργώ από εσωτερική ανάγκη τις δικές μου δυνατές εικόνες. Στα ζωγραφικά μου έργα τίποτα δεν κινείται, κι όμως υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει soundtrack, ωστόσο διακρίνεται μια μουσικότητα. Και η θέασή τους διαρκεί από ένα δευτερόλεπτο έως ολόκληρες ώρες, αναλόγως τι επιθυμεί ο θεατής. Παρακολουθώ ταινίες όλη μου τη ζωή, ο κινηματογράφος είναι για μένα ψυχαγωγία και πηγή έμπνευσης. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης παρευρίσκομαι ανελλιπώς πάνω από 15 χρόνια και πάντα αισθανόμουν κομμάτι του, χωρίς να είμαι» αναφέρει ο καλλιτέχνης.

Στα animation πρωταγωνιστούν δύο props – ένα τηλέφωνο και ένα αβοκάντο. Όπως εξηγεί ο Στέφανος Ρόκος «στο ένα η σκηνή που γυρίζεται στέφεται με απόλυτη επιτυχία, στο άλλο είναι η πλήρης καταστροφή». Και προσθέτει: «Σε όλα τα στάδια της δημιουργίας κάθε καλλιτεχνικού έργου ενυπάρχουν η επιτυχία και η αποτυχία, σχεδόν ταυτόχρονα, και μάλλον πάντα διαδέχεται εναλλάξ η μία την άλλη. Αυτό το γνωρίζουμε, είναι μέρος της καλλιτεχνικής δημιουργίας και υπηρετεί τον σκοπό της τέχνης. Όταν η ιδέα αποκτήσει υπόσταση, οι δημιουργοί εύχονται όλη αυτή η περιπέτεια που πέρασαν να έχει θετικό πρόσημο. Ωστόσο, η μεγάλη ανατροπή συμβαίνει όταν το τελικό έργο αποπνέει στον αποδέκτη μια αίσθηση αληθινής έμπνευσης και ειρήνης».

Ο Στέφανος Ρόκος είναι εικαστικός. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Σπούδασε Ζωγραφική στην ΑΣΚΤ της Αθήνας με δάσκαλο τον Τ. Πατρασκίδη. Παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα Χαρακτικής στο εργαστήριο του Γ. Μήλιου. Το 2002 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Χαρακτική από το Wimbledon School of Art του Λονδίνου, όπου φοίτησε με υποτροφία του ιδρύματος Προποντίς. Από το 2005 έως το 2007 ήταν υπότροφος του ΙΚΥ για την εκτέλεση καλλιτεχνικού έργου. To 2019, προσέγγισε εικαστικά το άλμπουμ των Nick Cave & The Bad Seeds No More Shall We Part με την έκδοση καλλιτεχνικού βιβλίου καθώς και τρεις ομώνυμες εκθέσεις στην Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη) και στο Βέλγιο (Bernaerts). Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε διεθνείς φουάρ. Έργα του ανήκουν σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, έχουν χρησιμοποιηθεί στον κινηματογράφο, στο θέατρο, σε εξώφυλλα δίσκων και βιβλίων, σε αφίσες για συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και ταινίες. Εκπροσωπείται από την Γκαλερί Ζουμπουλάκη.

Ο Φωκίων Ξένος είναι σκηνοθέτης και σχεδιαστής animation με έδρα την Αθήνα. Με βασικά εργαλεία το χιούμορ και το χρώμα, συνδυάζει πρακτικές και ψηφιακές τεχνικές για να δημιουργεί μοναδικές οπτικές αφηγήσεις. Η ταινία Heatwave από το National Film & Television School έχει βραβευτεί σε διεθνή φεστιβάλ όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου, το Cinekid, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας και το AnimaSyros. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 διεθνή φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων Annecy, Anima Mundi, Encounters και LIAF, ενώ προτάθηκε και για το Student BAFTA στο Λος Άντζελες. Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως ανεξάρτητος σκηνοθέτης animation –μεταξύ άλλων, συν-σκηνοθέτησε τη σειρά animation Gegone για την ΕΡΤ (2022)– ενώ διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Animation του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Παράλληλα, δραστηριοποιείται ως παραγωγός ταινιών και σειρών animation. Είναι, επίσης, γραμματέας της ASIFA Hellas, του ελληνικού συλλόγου δημιουργών animation. Τον Ιούνιο του 2025 δημιούργησε την αφίσα και το σποτ του 4ου Evia Film Project.