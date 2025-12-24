Ξεκινούν οι εργασίες συναρμολόγησης του δεύτερου ηλιακού σκάφους του Χέοπα στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, στη Γκίζα - Φωτογραφία Reuters

Η ηλιακή λέμβος του φαραώ Χέοπα, που θεωρείται «το μεγαλύτερο και παλαιότερο ξύλινο τεχνούργημα στην ιστορία της ανθρωπότητας» μεταφέρθηκε στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM) όπου θα συντηρηθεί, υπό τα βλέμματα όλων, τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, σε ένα παράρτημα 4.000 τετραγωνικών μέτρων του GEM, οι Αιγύπτιοι συντηρητές τοποθέτησαν την πρώτη από τις 1.650 ξύλινες σανίδες που θα ανασυνθέσουν την ταφική, βασιλική λέμβο. Στο ίδιο παράρτημα εκτίθεται άλλη μία ηλιακή λέμβος της ίδιας εποχής, που ανακαλύφθηκε το 1987.

Advertisement

Advertisement

Το δεύτερο ηλιακό σκάφος του Χέοπα, στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, στη Γκίζα. 23 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Οι δύο λέμβοι θεωρούνται «τα αρχαιότερα γνωστά μνημεία από οργανική ύλη στην ιστορία της ανθρωπότητας», σύμφωνα με τον Ίσα Ζιντάν, τον γενικό διευθυντή των συντηρητών του GEM.

«Σήμερα παρακολουθούμε ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα συντήρησης του 21ου αιώνα», σημείωσε ο υπουργός Τουρισμού Σερίφ Φάτι. «Πρόκειται για ένα έργο σημαντικό για το μουσείο, για την ιστορία, για την ανθρωπότητα», πρόσθεσε.

Το δεύτερο ηλιακό σκάφος του Χέοπα, στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, στη Γκίζα. 23 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ιαπωνική Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας (JICA) που χορήγησε 3,5 εκατομμύρια δολάρια και έστειλε Ιάπωνες ειδικούς για να εργαστούν στο πλευρό των Αιγύπτιων συναδέλφων τους.

Το δεύτερο ηλιακό σκάφος του Χέοπα, στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, στη Γκίζα. 23 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Η λέμβος, από ξύλο κέδρου και ακακίας, ναυπηγήθηκε πριν από περίπου 4.600 χρόνια, επί βασιλείας του φαραώ Χέοπα, του ίδιου που κατασκεύασε και τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας. Έχει μήκος περίπου 43,5 μέτρα και ανακαλύφθηκε στην Γκίζα το 1954, όταν στη νότια πλευρά της πυραμίδας, εντοπίστηκαν δύο σφραγισμένοι λάκκοι, στο εσωτερικό των οποίων βρέθηκαν αποσυναρμολογημένα τα ξύλινα μέρη των πλοίων, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου. Η πρώτη λέμβος βρέθηκε θαμμένη σε λάκκο, καλυμμένο με ασβεστολιθικές πλάκες και η επανασυναρμολόγησή της διήρκεσε περισσότερα από δέκα χρόνια.

Όμως οι ανασκαφές ξεκίνησαν μόλις το 2011. Ο Ζιντάν εξήγησε ότι οι ξύλινες σανίδες είναι πολύ εύθραυστες καθώς η σύστασή τους έχει αλλοιωθεί εξαιτίας της ζέστης και για αυτόν τον λόγο «οι αρχαιολογικές αποστολές δίσταζαν να αναλάβουν το έργο».

Η ακριβής λειτουργία τους παραμένει αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης. Ωστόσο, επικρατεί η άποψη ότι είτε χρησιμοποιήθηκαν ως σκάφη μεταφοράς κατά την κηδεία του φαραώ, είτε προορίζονταν για το μεταθανάτιο ταξίδι του Χέοπα.