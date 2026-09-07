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Τα έργα αυτά ενισχύουν την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα του χώρου και την εμπειρία των επισκεπτών στην ιστορική γενέτειρα του Σέλευκου Α΄ Νικάτορα.

Το Κέντρο Ενημέρωσης της αρχαίας πόλης παρέχει πλέον ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την ιστορία και τα μνημεία της περιοχής στους επισκέπτες.

Παράλληλα, η αναδιοργάνωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς και η συνεχιζόμενη αρχαιολογική έρευνα στοχεύουν στην περαιτέρω ανάδειξη της Ευρωπού ως σημαντικού πολιτιστικού πόλου.

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Στην αρχαία Ευρωπό, στο Κιλκίς, τόπο με ξεχωριστή ιστορική και αρχαιολογική σημασία για τη Μακεδονία, πραγματοποιήθηκε από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η απόδοση των έργων φωτισμού του αρχαιολογικού χώρου Ευρωπού και το στέγαστρο προστασίας του ελληνιστικού κεραμικού κλιβάνου.

Η Ευρωπός συνδέεται με σημαντικές περιόδους του αρχαίου ελληνικού κόσμου, αποτελώντας, σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτυρίες, γενέτειρα του Σέλευκου Α΄ Νικάτορα, ιδρυτή της δυναστείας των Σελευκιδών. Τα νέα έργα έρχονται να ενισχύσουν την προστασία των αρχαιολογικών καταλοίπων, να βελτιώσουν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του χώρου και παράλληλα να αναβαθμίσουν την εμπειρία των επισκεπτών.

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«Σήμερα, είμαστε πολύ χαρούμενοι καθώς παρακολουθούμε τη σταδιακή ανάδυση ενός νέου αρχαιολογικού χώρου», είπε στον χαιρετισμό τξς η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. «Η αρχαία Ευρωπός, η “Ευρωπαίων Πόλις”, όπως μας είναι γνωστή από επιγραφική μαρτυρία του 2ου αιώνα π.Χ., με τα σημαντικά της ευρήματα, έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε ένα σπουδαίο πολιτιστικό τοπόσημο και αναπτυξιακό πόρο για το Κιλκίς, για τη Μακεδονία ευρύτερα. Η διευθέτηση του χώρου, με τις νέες υποδομές εξυπηρέτησης των επισκεπτών και κυρίως με το Κέντρο Λειτουργίας Πληροφόρησης ενημερώνει ολοκληρωμένα τους επισκέπτες για την ιστορία της αρχαίας Ευρωπού, την πόλη και τα νεκροταφεία της. Ο φωτισμός ανάδειξης, ενίσχυσε την ασφάλεια, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του χώρου. Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις, ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να λειτουργεί ως ζωντανός τόπος πολιτισμού, φιλοξενώντας σύγχρονες πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία και με την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων. Η αρμόδια Εφορία εργάζεται επίπονα σ’ αυτόν τον σημαντικό, αλλά ακόμη άγνωστο, εν πολλοίς, αρχαιολογικό χώρο, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια η οποία απαιτεί συνέχεια. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς βρίσκεται στη φάση της αναδιοργάνωσης και επανέκθεσης, με την επισκευή του κτηρίου, ενώ οι μελέτες επέκτασής του είναι σε εξέλιξη. Είμαι βέβαιη ότι η πρόοδος της αρχαιολογικής έρευνας θα φέρει στο φως νέα ευρήματα και η “Ευρωπαίων πόλις” αναμένεται να εμπλουτίσει το νέο τμήμα του μουσείου».

Αρχαιολογικός χώρος Ευρωπού – Νέος φωτισμός ανάδειξης

Η αρχαία Ευρωπός

Η αρχαία Ευρωπός, η «Ευρωπαίων Πόλις», βρίσκεται στην κοιλάδα του Αξιού ποταμού και στη σκιά του δασωμένου όρους Πάικου, στην καρδιά της Μακεδονίας. Η περιοχή κατοικήθηκε από την 5η χιλιετία π.Χ., ενώ η αρχαία πόλη ιδρύθηκε κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, τον 10ο αιώνα π.Χ., γνωρίζοντας ιδιαίτερη ακμή κατά τους κλασικούς, ελληνιστικούς, ρωμαϊκούς και παλαιοχριστιανικούς χρόνους, έως την ερήμωσή της τον 6ο αιώνα μ.Χ..

Η Ευρωπός είναι η γενέτειρα του Σέλευκου Α΄ Νικάτορα, μίας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνιστικού κόσμου και ιδρυτή της δυναστείας των Σελευκιδών. Οι πολίτες της αναφέρονται ως «ευρωπαίοι» στα ιερά των Ελλήνων, όπως στους Δελφούς και στο Άργος, ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. Στον οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο της Ευρωπού σε έκταση 21 στρεμμάτων, περιλαμβάνονται η νότια νεκρόπολη με υπαίθρια ταφικά και λατρευτικά μνημεία των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων και υποδομές εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Νέος φωτισμός ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου Ευρωπού

Το Κέντρο Ενημέρωσης και οι αρχαιολογικές ανασκαφές

Στο «Κέντρο Ενημέρωσης αρχαίας Ευρωπού» λειτουργεί η έκθεση «Ευρωπός, πόλη της Ευρώπης, Πόλη του Κόσμου». Ο επισκέπτης πληροφορείται για την ιστορία, τους ανθρώπους και τα μνημεία της αρχαίας πόλης, καθώς και για τον Σέλευκο Α΄ Νικάτορα.

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Από την αρχαία πόλη, που αναπτύσσεται στην κορυφή του λόφου, βόρεια του νότιου νεκροταφείου, έχει ανασκαφεί μέχρι σήμερα μία έκταση περίπου 550 τ.μ.. Νότια του λόφου της πόλης, σε απόσταση έως 900 μέτρων και εκατέρωθεν της αρχαίας οδού που συνέδεε την Ευρωπό με την Πέλλα, εντοπίστηκαν και ανασκάφηκαν ταφικοί τύμβοι, μνημεία αριστοκρατών της ελληνιστικής εποχής. Δύο από αυτούς διαθέτουν ώριμες μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης, οι οποίες θα υλοποιηθούν μέσω μελλοντικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Απόδοση του νέου στεγάστρου προστασίας του κεραμικού κλιβάνου στην Ευρωπό

Τα έργα φωτισμού και το στέγαστρο προστασίας

Ολοκληρώθηκε το έργο «Στέγαστρο Προστασίας Κεραμικού Κλιβάνου Ευρωπού», στο πλαίσιο του Leader 2014-2020. Ο κεραμικός κλίβανος των ελληνιστικών χρόνων βρίσκεται στη νοτιοδυτική περιοχή της αρχαίας πόλης, εκτός των τειχών, στον χώρο όπου αναπτύσσονταν τα εργαστήρια. Ο φωτισμός της Ευρωπού ενισχύει την ασφάλεια, αναδεικνύει τις διαδρομές και τους χώρους περιήγησης διευκολύνοντας τους επισκέπτες και τη στάθμευση στις εκδηλώσεις. Η κατασκευή του στεγάστρου προστατεύει το μνημείο από τις καιρικές συνθήκες επιτρέποντας, παράλληλα, την ανάδειξη και καλύτερη κατανόησή του μνημείου.

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Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παράσταση ποίησης και μουσικής «Τραγουδάμε Καββαδία – 50 χρόνια μετά», η οποία διοργανώθηκε από το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.