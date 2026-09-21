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Η διοργάνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 100 έτη από την ίδρυση του ιδρύματος και θα διαρκέσει έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Τα εκθέματα περιλαμβάνουν ιστορικούς χάρτες που αποτυπώνουν μυθολογικά γεγονότα, την αρχαία ελληνική ιστορία και την πορεία του Ελληνισμού, καθώς και θρησκευτικούς χάρτες με επίκεντρο τους Αγίους Τόπους.

Η συλλογή περιλαμβάνει έργα κορυφαίων χαρτογράφων και αναδεικνύει τη σημασία της ανατολικής Μεσογείου στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου.

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Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση με περισσότερους από 100 παλαιούς πρωτότυπους χάρτες Θρησκευτικής – Ιεράς και Ιστορικής Χαρτογραφίας, εγκαινιάζεται την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών.

Η διοργάνωση της έκθεσης που φέρει τον τίτλο «Ιστορική και Θρησκευτική Χαρτογραφία από τη συλλογή Π.Ν. Σουκάκου», εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού των 100 ετών από την ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών (1926 – 2026).

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Περίτεχνοι και ιδιόμορφοι, οι χάρτες της συλλογής του ομ. καθηγητή Παναγιώτη Σουκάκου («πατέρα» της Μικροχειρουργικής στην Ελλάδα) –ο παλαιότερος εκ των οποίων χρονολογείται στα τέλη του 15ου αιώνα– αποτυπώνουν την αρχαία και σύγχρονη γεωγραφία και ξεδιπλώνουν μια χαρτογραφική περιήγηση στην πορεία του Ελληνισμού δια μέσου των αιώνων, αναδεικνύοντας τις αέναες διασταυρώσεις του με τους λαούς της Εγγύς Ανατολής και τον πρωτεύοντα ρόλο της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου στην ανάπτυξη του πολιτισμού της Ευρώπης.

Οι Ιστορικοί χάρτες αφορούν μυθολογικά και ιστορικά γεγονότα. Πηγές τους είναι η ελληνική και ρωμαϊκή μυθολογία (Αργοναυτική εκστρατεία, Ιλιάδα, Οδύσσεια, Αινειάδα), η αρχαία ελληνική ιστορία, η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (334-323 π.Χ.), τα βασίλεια των Διαδόχων του, η ρωμαϊκή και βυζαντινή ιστορία, αλλά και γεγονότα της νεότερης ιστορίας και ειδικότερα των χρόνων που ακολούθησαν την πτώση της Κωνσταντινούπολης (1453), τους Ενετοτουρκικούς Πολέμους (15ος-17ος αι.), καθώς και την Ελληνική Επανάσταση (1821) και τη διαμόρφωση νέου ελληνικού κράτους, μέχρι τον 20ό αιώνα.

Η Χαρτογραφία αναπτύχθηκε χάρη στην έμφυτη ικανότητα του ανθρώπου για προσανατολισμό.

Οι Θρησκευτικοί χάρτες αποτυπώνουν τη γεωγραφία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης με επίκεντρο τους Αγίους Τόπους, όπως π.χ. τις περιπλανήσεις των Ισραηλιτών στην Έρημο μέχρι την άφιξή τους στη γη της Χαναάν, τις περιοχές όπου έζησε και δίδαξε ο Ιησούς, τις περιοδείες των Αποστόλων αλλά και περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν Εκκλησιαστικές Σύνοδοι και τις επικράτειες δικαιοδοσίας των Πατριαρχείων.

Η Εκκλησιαστική χαρτογραφία αφορά στη γεωγραφική και διοικητική κατανομή της δικαιοδοσίας και επιρροής των πέντε μεγάλων Πατριαρχείων και περιλαμβάνει και τους ελληνικού ενδιαφέροντος χάρτες του Ανατολικού Ιλλυρικού, που ενσωματώθηκε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως το 732/733 μ.Χ.

Οι χάρτες της συλλογής είναι έργα χαρτογράφων που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη της Χαρτογραφίας, όπως οι Gerardus Mercator (1512-1594), Abraham Ortelius (1527-1598), Joan Blaeu (1596-1673), Johannes (Jan) Janssonius (1588-1664), Nicolas & Guillaume Sanson (1633-1703), Frederick de Wit (1629/30-1706), Johann Baptiste Homann (1664-1724), Pierre Mortier (1661-1711), Olfert Dapper (c. 1635-1689), Vincenzo Maria Coronelli (1650-1718), Johannes Van Keulen (1697-1709), Frederick de Wit (1629/30-1706).

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Η πνευματική αφύπνιση του Διαφωτισμού μετατρέπει τις ιστορικές αναφορές σε επιστημονικά και εθνογραφικά τεκμήρια. Οι ιστορικοί χάρτες σύντομα θα χρησιμοποιηθούν ως όργανα έκφρασης πολιτικής σκέψης, με κορυφαίο παράδειγμα την Μεγάλη Χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα Βελεστινλή.

Την τελετή θα χαιρετίσουν ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Αντώνιος Ρεγκάκος και ο Ακαδημαϊκός κ. Παναγιώτης Ν. Σουκάκος. Θα εκφωνήσουν ομιλίες ο κ. Γεώργιος Ι. Κρητικός, Καθηγητής Ιστορικής Γεωγραφίας Νεότερων Χρόνων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και o κ. Ιωάννης Α. Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Info

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Διάρκεια έκθεσης: 24 Σεπτεμβρίου (εγκαίνια)- 4 Δεκεμβρίου 2026

Ημέρες/Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 10.00-15.00

Ανατολική Αίθουσα Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28)

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Είσοδος ελεύθερη