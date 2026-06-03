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Στη διαπίστωση ότι η Δήλος βυθίζεται ένα εκατοστό τον χρόνο κατέληξε το πρόγραμμα «Δίκτυο Παρακολούθησης των Θαλασσίων Παραμέτρων στη Δήλο».

Όπως εξήγησε ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Κωνσταντίνος Συνολάκης, κατά την παρουσίαση των πορισμάτων του προγράμματος στην Ακαδημία Αθηνών, το φαινόμενο οφείλεται στον συνδυασμό της ανόδου της στάθμης της θάλασσας λόγω κλιματικής αλλαγής και των γεωλογικών διεργασιών που προκαλούν βύθιση ή ανύψωση των ακτών.

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Η εκτίμηση που έκαναν οι συντάκτες της μελέτης είναι ότι έως το 2025 η σχετική στάθμη της θάλασσας στη Δήλο αναμένεται να αυξηθεί στα 21 εκατοστά στο «αισιόδοξο σενάριο» και κατά 28 εκατοστά στο «δυσμενές σενάριο». Για το 2100 η πρόβλεψη είναι 48 και 87 εκατοστά, αντίστοιχα.

Κατά τον κ. Συνολάκη η εξέλιξη αυτή έχει «κλειδώσει» λόγω της υψηλής «θερμοχωρητικότητας» της θάλασσας, η οποία δεν θα μειωθεί ακόμα και αν περιοριστεί άμεσα το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες συνέπειες από τα δεδομένα που καταγράφηκαν από το «Κλιματικό Παρατηρητήριο» που έχει εγκατασταθεί τα τελευταία δύο χρόνια με τη συνεργασία Ακαδημίας Αθηνών, Εθνικού Αστεροσκοπείου και Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, αυτές καταγράφηκαν μεταξύ άλλων:

– η ακτογραμμή μπροστά από την αρχαία πόλη της Δήλου θα υποχωρήσει προς την ενδοχώρα

– ο υγρότοπος που βρίσκεται πίσω από το λιμάνι θα επεκταθεί

– οι μερικώς βυθισμένες αρχαίες λιμενικές κατασκευές θα βυθιστούν πλήρως

– τμήματα προσβάσιμα από τους επισκέπτες θα πλημμυρίζουν εποχιακά ή και μόνιμα



Για την αντιμετώπιση του προβλήματος που διαπιστώθηκε, ο προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Δημήτρης Αθανασούλης, πρότεινε, σύμφωνα με την Καθημερινή, την εκπόνηση μελετών ακτομηχανικής, τη δημιουργία τεχνιτών υφάλων και την ανάπτυξη των ποσειδωνίων για τη μείωση των κυματισμών κ.α. ενώ ο κ. Συνολάκης σημείωσε και το ενδεχόμενο κατασκευής τοιχίων στην ακτογραμμή της Δήλου.