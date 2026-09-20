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Στην έκθεση θα συμπεριληφθούν έργα που δεν έχουν εκτεθεί ξανά στη Βρετανία, ενώ ολοκληρώθηκε η συντήρηση του πίνακα «La Seine à Port-Villez» για τις ανάγκες της διοργάνωσης.

Τον Οκτώβριο θα δημοπρατηθεί στο Παρίσι από τον οίκο Sotheby's το μνημειακό έργο «Iris» του Μονέ, με εκτιμώμενη αξία μεταξύ 22 και 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πίνακας αποτελεί το μεγαλύτερο έργο της σειράς που παραμένει σε ιδιωτικά χέρια και προέρχεται από τη συλλογή της Ζαν Σλουμπερζέ.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει επίσης το έργο «Saule pleureur» του Μονέ, καθώς και σημαντικούς πίνακες άλλων δημιουργών όπως ο Πολ Σεζάν και ο Πιερ Μπονάρ.

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Έναν αιώνα μετά τον θάνατο του Κλοντ Μονέ, το έργο του εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Η Tate Modern στο Λονδίνο ετοιμάζει για το 2027 μια μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στον Γάλλο ζωγράφο, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα, τον Οκτώβριο, ένα από τα σημαντικότερα έργα της ύστερης περιόδου του πρόκειται να δημοπρατηθεί στο Παρίσι. Η αξία του εκτιμάται μεταξύ 22 και 30 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με τον Sotheby’s, πρόκειται για την υψηλότερη εκτίμηση που έχει δοθεί ποτέ σε πίνακα πριν από δημοπρασία στη Γαλλία.

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Η έκθεση «Monet: Painting Time» θα εγκαινιαστεί στην Tate Modern στις 25 Φεβρουαρίου 2027 και θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Περισσότεροι από 60 πίνακες θα φωτίσουν τον τρόπο με τον οποίο ο Μονέ αποτύπωσε το πέρασμα του χρόνου, τις μεταβολές του φωτός και έναν κόσμο που άλλαζε με ολοένα ταχύτερους ρυθμούς.

Σημαντική θέση θα καταλάβουν οι περίφημες σειρές του. Είκοσι «Nymphéas» («Νούφαρα»), έξι «Meules» («Θημωνιές») και έξι «Peupliers» («Λεύκες») θα παρουσιαστούν μαζί με έργα από τις σειρές του Καθεδρικού της Ρουέν και του Σηκουάνα. Ανάμεσά τους βρίσκονται πίνακες που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ στη Βρετανία.

Για την έκθεση συντηρήθηκε και το «La Seine à Port-Villez», έργο της συλλογής της Tate. Οι ειδικοί αφαίρεσαν ένα στρώμα βερνικιού που είχε προστεθεί μεταγενέστερα, αποκαλύπτοντας εκ νέου τη φωτεινότητα των χρωμάτων και τις πινελιές του ζωγράφου. Ο Μονέ, άλλωστε, ήταν αντίθετος στη χρήση τέτοιων προστατευτικών επιστρώσεων στα έργα του.

Μία Ίριδα που μπορεί να γράψει ιστορία

Πριν από τη μεγάλη έκθεση, ένα έργο που παρέμενε επί δεκαετίες μακριά από τα βλέμματα του κοινού πρόκειται να εμφανιστεί στην αγορά. Ο μνημειακός πίνακας «Iris», φιλοτεχνημένος το 1924-1925, έναν μόλις χρόνο πριν από τον θάνατο του Μονέ, θα δημοπρατηθεί στο Παρίσι στις 22 Οκτωβρίου.

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Ο πίνακας, με μοβ και κίτρινες ίριδες να καθρεφτίζονται στο νερό, έχει διαστάσεις περίπου 1,60 επί 1,80 μέτρα και αποτελεί το μεγαλύτερο έργο της συγκεκριμένης σειράς που έχει εμφανιστεί στην αγορά. Παράλληλα, είναι το μεγαλύτερο έργο των τελευταίων χρόνων του Μονέ που εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιώτη συλλέκτη.

Το «Iris» ανήκε στη συλλογή της Ζαν Σλουμπερζέ, κληρονόμου της γνωστής βιομηχανικής οικογένειας, η οποία απέφευγε συστηματικά τη δημοσιότητα. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συλλογής της είχε η πρωτοπόρος έμπορος τέχνης Κάτια Γκρανόφ. Σε μια εποχή κατά την οποία τα ύστερα έργα του Μονέ δεν απολάμβαναν την αναγνώριση που έχουν στις μέρες μας, οι δύο γυναίκες επένδυσαν σε αυτά.

Η δημοπρασία της συλλογής Σλουμπερζέ περιλαμβάνει επίσης το «Saule pleureur» («Ιτιά που κλαίει») του Μονέ, με εκτίμηση 9 έως 12 εκατ. ευρώ, καθώς και έργα των Πολ Σεζάν, Πιερ Μπονάρ, Γκιστάβ Μορό και άλλων σημαντικών δημιουργών.

Με πληροφορίες από The Times, Artnews, Sotheby’s, Tate Modern

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