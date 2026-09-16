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Η συνολική συλλογή εκτιμάται ότι θα αποφέρει από 2,8 έως 4,1 εκατομμύρια λίρες κατά τη διάρκεια της δημοπράτησής της.

Ανάμεσα στα έργα ξεχωρίζουν τρία πορτρέτα της Ζακλίν Ροκ, τα οποία θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια και δεν έχουν εκτεθεί ποτέ στο παρελθόν.

Το έργο «Portrait de Jacqueline accoudée» αναδεικνύει την πειραματική αφαιρετική τεχνική που ανέπτυξε ο καλλιτέχνης στη λινοτυπία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950.

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Σπάνια χαρακτικά του Πάμπλο Πικάσο παρουσιάζονται και τίθενται σε δημοπρασία από τον οίκο Christie’s του Λονδίνου, στο πλαίσιο της έκθεσης με τίτλο, «Prints & Multiples».

Η συλλογή περιλαμβάνει συνολικά 31 έργα, η εκτιμώμενη αξία των οποίων κυμαίνεται από 2,8 έως 4,1 εκατομμύρια λίρες (περίπου από 3,27 έως 4,79 εκατ. ευρώ). Ανάμεσα στα χαρακτικά ξεχωρίζουν τρία πορτρέτα της Ζακλίν Ροκ, της δεύτερης συζύγου και τελευταίας συντρόφου του σπουδαίου ζωγράφου, η οποία παρέμεινε στο πλευρό του μέχρι τον θάνατό του, το 1973.

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Το παλαιότερο από τα τρία έργα είναι το «Profil de Jacqueline au foulard» του 1955, με εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 30.000 και 40.000 λιρών (περίπου 35.000 έως 46.700 ευρώ). Ο Μάρεϊ ΜακΚόλεϊ, επικεφαλής του τμήματος χαρακτικών του Christie’s Europe, το χαρακτηρίζει «εξαιρετικά σπάνιο».

Στο συγκεκριμένο πορτρέτο, η Ροκ απεικονίζεται να φορά ένα μαντίλι, ενώ η μορφή της θυμίζει σχεδόν σκελετό. «Δεν έχει εκτεθεί ποτέ και ο Γουίλιαμ Ρούμπιν του MoMA το περιέγραψε ως την πιο ”διεισδυτική” εικόνα της Ζακλίν», ανέφερε ο ΜακΚόλεϊ.

Σύμφωνα με το ARTnews, το δεύτερο χαρακτικό, «Portrait de Jacqueline I, II, III & IV» του 1956, εκτιμάται ότι θα πωληθεί μεταξύ 20.000 και 30.000 λιρών (περίπου 23.400 έως 35.000 ευρώ). Πρόκειται για ένα ακόμα πορτρέτο, αυτή τη φορά τετράπτυχο, το οποίο δεν έχει εκτεθεί ποτέ και θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο, καθώς υπάρχουν μόλις τρία αντίγραφα. Το χαρακτικό προοριζόταν να συνοδεύσει μια ποιητική συλλογή η οποία τελικά δεν εκδόθηκε.

Jacqueline Roque y Pablo Picasso. pic.twitter.com/NUZksPLrap — María A. (@zarandillo) July 9, 2026

Το τρίτο έργο φέρει το τίτλο «Portrait de Jacqueline accoudée» (1959) και ο ΜακΚόλεϊ χαρακτηρίζει ως ένα από τα πιο «εξελιγμένα» έργα του Πικάσο. Εκείνη την περίοδο ο καλλιτέχνης είχε αρχίσει να αναπτύσσει τη δική του τεχνική στη λινοτυπία, γνωστή ως «reductive technique» (αφαιρετική τεχνική). Πρόκειται για μία καλλιτεχνική διαδικασία κατά την οποία η εικόνα δημιουργείται αφαιρώντας ή απομακρύνοντας σταδιακά υλικό από μια ήδη έτοιμη επιφάνεια, αντί να σχεδιάζονται γραμμές πάνω σε μια λευκή, κενή επιφάνεια.

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«Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, ξεκίνησε τυπώνοντας με ένα χρώμα – μαύρο στην προκειμένη περίπτωση-, χωρίς να έχει χαράξει την επιφάνεια. Στη συνέχεια χάραξε την εικόνα και την τύπωσε ξανά, αυτή τη φορά με λευκό χρώμα πάνω από το μαύρο. Ο Πικάσο ήταν εξαιρετικά πειραματικός στον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε τη λινοτυπία», πρόσθεσε ο ΜακΚόλεϊ.

Η δημοπρασία του οίκου Christie’s «Prints & Multiples» με χαρακτικά του Πάμπλο Πικάσο, πραγματοποιείται διαδικτυακά έως τις 23 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από ARTnews

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