Κυκλοφόρησε από το Paramount + το πρώτο teaser για τη νέα σειρά του Τέιλορ Σέρινταν με τίτλο «The Madison» και πρωταγωνιστές την Μισέλ Φάιφερ και τον Κερτ Ράσελ. Η νέα spin-off σειρά, η οποία ανήκει στο σύμπαν του «Yellowstone», είναι ένα σύγχρονο γουέστερν που διαδραματίζεται μεταξύ Μανχάταν και Μοντάνα.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η σειρά ξετυλίγει τη ζωή της οικογένειας Clyburn και αποτελεί μια «εκ βαθέων σπουδή πάνω στο πένθος και την ανθρώπινη επαφή, ακολουθώντας μια οικογένεια από τη Νέα Υόρκη στην κοιλάδα του ποταμού Μάντισον στην κεντρική Μοντάνα».

Το teaser δείχνει τη συντετριμμένη Φάιφερ να καταρρέει στον ποταμό Μάντισον, ενώ στη συνέχεια, η σκηνή μεταφέρεται στην εξομολόγηση προς τον θεραπευτή της. «Το κέντρο μου, η ψυχή μου, χάθηκε», ακούγεται να του λέει, μ’ εκείνον να απαντά: «Θα γίνεις καλά, αν το επιτρέψεις στον εαυτό σου».

Εκτός από το «The Madison», η Paramount ετοιμάζει ακόμα δύο spin-off σειρές του «Yellowstone». Αυτές περιλαμβάνουν το «The Dutton Ranch», το οποίο επικεντρώνεται στους χαρακτήρες των Beth Dutton και Rip Wheeler (τους οποίους υποδύονται οι Κέλι Ράιλι και Κόουλ Χάουζερ), καθώς και το «Marshals», με πρωταγωνιστή τον Λουκ Γκράιμς στον ρόλο του Kayce Dutton.

Στο καστ του «The Madison» είναι επίσης οι, Μπο Γκάρετ, Ελ Τσάπμαν, Πάτρικ Τζ. ‘Ανταμς, ‘Αμια Μίλερ, Μπεν Σνέτσερ, Κέβιν Ζέγκερς , Ρεμπέκα Σπενς, Ντανιέλ Βασίνοβα και Μάθιου Φοξ. H φιλόδοξη παραγωγή θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 14 Μαρτίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Deadline