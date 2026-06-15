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Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει την Πέμπτη 25 Ιουνίου την προβολή της όπερας «Nabucco»του Τζουζέπε Βέρντι, σε μια εντυπωσιακή παραγωγή της Arena di Verona και καταγραφή της Unitel – της εταιρείας που εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια αποτυπώνει στην οθόνη τις σπουδαιότερες ερμηνείες της κλασικής μουσικής και της όπερας παγκοσμίως.

Ο Ναμπούκκο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα του Βέρντι: Η ιστορία του βαβυλώνιου βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, της αιχμαλωσίας του εβραϊκού λαού και του περίφημου χορωδιακού «Va, pensiero» -ύμνος ελευθερίας που έχει συγκινήσει γενιές ακροατών σε όλο τον κόσμο.

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Στη φετινή παραγωγή, ο σκηνοθέτης Στέφανο Πόντα μεταφέρει το έργο πέρα από την ιστορία, προσφέροντας μια διαχρονική όραση σύγκρουσης, ενότητας και ελπίδας, με φουτουριστικά σκηνικά και εντυπωσιακά ειδικά εφέ που μετατρέπουν το αρχαίο αμφιθέατρο της Βερόνας σε ένα ολοκληρωτικό οπτικοακουστικό θέαμα.

Στον κεντρικό ρόλο της Αμπιγκαΐλε η Άννα Νετρέμπκο, μια από τις μεγαλύτερες σοπράνο του κόσμου σήμερα, με φωνή που συνδυάζει χάρισμα και πειθαρχία, πάθος και έλεγχο. Η Αμπιγκαΐλε είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς και σύνθετους ρόλους του οπερατικού ρεπερτορίου -δραματικά φορτισμένος, τεχνικά εξαντλητικός- και η Νετρέμπκο τον ερμηνεύει με την αρτιότητα που μόνο οι κορυφαίοι μπορούν να προσφέρουν.

Τη χορωδία και ορχήστρα της Fondazione Arena di Verona διευθύνει ο Πίνχας Στάινμπεργκ.