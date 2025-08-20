Το Πρωτοδικείου Νάξου αποφάσισε σήμερα, 20 Αυγούστου, ότι η περίφραξη που τοποθετήθηκε γύρω από το μνημείο του Ναού του Απόλλωνα (Πορτάρα), στη νησίδα Παλάτια Νάξου, από το υπουργείο Πολιτισμού, θα παραμείνει ακριβώς ως έχει, και θα απομακρυνθεί στις 27 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που το ΥΠΠΟ είχε προαποφασίσει για την αντικατάσταση της με μόνιμη προστατευτική περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι την περίφραξη τοποθέτησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στις 29 Ιουλίου, μετά το περιστατικό με τον επισκέπτη, ο οποίος σήκωσε λίθο μέσα στην Πορτάρα, στον ελεύθερα προσβάσιμο και μη οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο.

Ο δήμαρχος Νάξου κατήγγειλε τους αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ στη συνέχεια, προσέφυγε στο Πρωτοδικείο ζητώντας την άμεση αφαίρεση της περίφραξης, επικαλούμενος ότι θίγει «την προσωπικότητα» του δήμου. Προς στιγμή, ο δήμος κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτηση του ο δήμαρχος, ωστόσο το υπουργείο Πολιτισμού προσκόμισε τα σχετικά έγγραφα στο δικαστήριο τεκμηριώνοντας τις ενέργειες του.

Όπως αναφέρει το ΥΠΠΟ στη σχετική ανακοίνωση, είναι φανερό ότι «οι δηλώσεις του επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής περί έκβασης της υπόθεσης υπέρ του Δήμου, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Ακολουθεί η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού:

«Κατόπιν του γνωστού περιστατικού παραβατικής συμπεριφοράς τουρίστα, που έλαβε χώρα την 29.7.2025, σε βάρος του μνημείου του Ναού του Απόλλωνα (Πορτάρα), στη νησίδα Παλάτια Νάξο, το Υπουργείο Πολιτισμού -δια της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων-τοποθέτησε, ως είχε ρητή υποχρέωση από τον αρχαιολογικό νόμο (Ν. 4858/2021, άρθρο 3), περίφραξη ελαφρού τύπου και ύψους 1,5 μ. γύρωθεν του μνημείου, προς άμεση προστασία αυτού, για το προσωρινό διάστημα έως την 27η Σεπτεμβρίου 2025, οπότε θα τοποθετηθεί η μόνιμη προστατευτική περίφραξη, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος Νάξου, προσωπικά και χωρίς προηγούμενη, αλλά ούτε και εκ των υστέρων, έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής, κατήγγειλε ως παρανομούντες, τους αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι και συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου δακτυλοσκοπήθηκαν και κατέστησαν υπόδικοι. Ακολούθως, ο Δήμος προσέφυγε στο Πρωτοδικείο Νάξου, και, αποσιωπώντας παντελώς ότι επρόκειτο για προσωρινό μέτρο, που θα απομακρύνοταν την 27.9.2025, επικαλέστηκε ότι η περίφραξη αυτή θίγει «την προσωπικότητα» του Δήμου και ζήτησε να υποχρεωθεί το Υπουργείο Πολιτισμού να αφαιρέσει άμεσα την περίφραξη και να μην λάβει κανένα ανάλογο προστατευτικό μέτρο. Και αυτό, παρότι είχε ήδη σημειωθεί και δεύτερο παραβατικό περιστατικό σε βάρος του μνημείου, το οποίο επίσης ο Δήμος Νάξου αποσιώπησε.

Κατόπιν προσκόμισης στο Δικαστήριο, εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού, όλων των εγγράφων που τεκμηρίωναν τα ανωτέρω αποσιωπηθέντα από το Δήμο, σήμερα, 20.8.2025 εκδόθηκε η απόφαση της Προέδρου Πρωτοδικών Νάξου, σύμφωνα με την οποία η επίμαχη περίφραξη θα παραμείνει στο χώρο, ακριβώς ως έχει, και θα απομακρυνθεί την 27.9.2025, δηλ. ακριβώς την ημερομηνία που το Υπουργείο Πολιτισμού είχε προαποφασίσει την απομάκρυνση και την αντικατάσταση της προσωρινής επίμαχης περίφραξης, με τη μόνιμη προστατευτική περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου της Πορτάρας.

Δεδομένου ότι το αίτημα του Δήμου ήταν η ΑΜΕΣΗ απομάκρυνση της περίφραξης, είναι φανερό ότι οι δηλώσεις του επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής και συναφή δημοσιεύματα περί έκβασης της υπόθεσης υπέρ του Δήμου, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».