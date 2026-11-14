«Όταν αρρώστησε, σηκώθηκε από το κρεβάτι της για να τραγουδήσει αυτό το κομμάτι», αποκάλυψε ο Bono σε συνέντευξή του στο Rolling Stone.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το τραγούδι «Torn», μια συνεργασία του Bono με την Ντόλι Πάρτον, περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ των U2 με τίτλο «Carnaval de Luz».

Πρόκειται για την τελευταία ηχογράφηση της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2026 παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Οι στίχοι του τραγουδιού, που γράφτηκαν από τους Bono, Πάρτον και Τζόνι ΜακΝτέιντ, πραγματεύονται τον διχασμό στις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις.

Η Ντόλι Πάρτον πρόλαβε να εγκρίνει την τελική μίξη του κομματιού πριν από τον θάνατό της στις 25 Αυγούστου.

Οι U2 ανακοίνωσαν το «The Torn Project», ένα συλλογικό εγχείρημα αφιερωμένο στη μνήμη της καλλιτέχνιδας με τη συμμετοχή των θαυμαστών της.

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Μια από τις πιο συγκινητικές μουσικές συνεργασίες της χρονιάς αποκαλύπτεται στο νέο άλμπουμ των U2, «Carnaval de Luz», που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για το «Torn», ένα ντουέτο του Bono με τη θρυλική Ντόλι Πάρτον, το οποίο έμελλε να αποτελέσει την τελευταία ηχογράφηση της σπουδαίας Αμερικανίδας τραγουδίστριας.

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Η Πάρτον, που πέθανε στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 80 ετών, έκανε την ηχογράφηση τον Ιούνιο, στο Νάσβιλ του Τενεσί, ενώ ήδη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Όταν αρρώστησε, σηκώθηκε από το κρεβάτι της για να τραγουδήσει αυτό το κομμάτι», αποκάλυψε ο Bono σε συνέντευξή του στο Rolling Stone. «Και αυτό μπορείς να το ακούσεις. Εγώ δεν μπορώ καν να το ακούσω τώρα».

Το «Torn» είναι μια τρυφερή, μελαγχολική μπαλάντα, στην οποία οι χαρακτηριστικές φωνές των δύο καλλιτεχνών συναντιούνται για να αφηγηθούν μια ιστορία οικογενειακών δεσμών που διαλύονται.

Το τραγούδι ξεκινά με αμυδρές φωνές στο βάθος και έναν σταθερό ήχο που θυμίζει καρδιακό παλμό, προτού ακουστεί η χαρακτηριστική, ελαφρώς τρεμάμενη φωνή της Πάρτον.

Αρχικά, οι στίχοι μοιάζουν να αφηγούνται το δίλημμα μιας γυναίκας ανάμεσα σε δύο άνδρες. Σταδιακά, όμως, η ιστορία αποκτά ευρύτερη σημασία: μια μητέρα παρακολουθεί την οικογένειά της να διχάζεται, καθώς οι άνθρωποι που αγαπά απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον.

Πώς γεννήθηκε η συνεργασία

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Η ιδέα για το ντουέτο προέκυψε όταν ο Bono επικοινώνησε με την Ντόλι Πάρτον, αναζητώντας συνεργάτες για ένα ξεχωριστό μουσικό εγχείρημα, εμπνευσμένο από την ιρλανδική παραδοσιακή μουσική.

Της έπαιξε τηλεφωνικά ορισμένες μελωδίες, αλλά η αντίδρασή της ήταν χαρακτηριστική: «Αυτό είναι λίγο υπερβολικά ιρλανδικό για μένα», του είπε.

Αντί να απορρίψει τη συνεργασία, η Πάρτον τού πρότεινε ένα δικό της τραγούδι, με τίτλο «Torn», το οποίο είχε αρχικά γράψει για μια γυναίκα που αδυνατούσε να επιλέξει ανάμεσα σε δύο ερωτικούς συντρόφους.

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Ο Bono και ο Τζόνι ΜακΝτέιντ, μέλος του συγκροτήματος Snow Patrol, επεξεργάστηκαν εκ νέου τους στίχους, μετατρέποντας την προσωπική ιστορία σε μια ευρύτερη αφήγηση για τον διχασμό μέσα στην οικογένεια και την κοινωνία.

Η Πάρτον ενέκρινε τη νέα εκδοχή και συμφώνησε να την ερμηνεύσει μαζί με τον Bono.

Το τραγούδι απέκτησε έτσι και πολιτική διάσταση. Όπως εξήγησε ο Bono, οι εντάσεις που περιγράφει μπορούν να παρατηρηθούν σε πολλές χώρες, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι πολιτικές διαφωνίες έχουν φτάσει να σκιάζουν τις οικογενειακές συγκεντρώσεις, ακόμη και την Ημέρα των Ευχαριστιών.

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Το τελευταίο μήνυμα της Ντόλι Πάρτον

Ιδιαίτερα συγκινητικό είναι ένα προσωπικό σημείωμα που έστειλε η Ντόλι Πάρτον στον Bono στις 2 Ιουνίου 2026, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Η τραγουδίστρια του έγραφε ότι είχε κάνει αρκετές αλλαγές στο τραγούδι, τον ενθάρρυνε να αξιοποιήσει όσα θεωρούσε χρήσιμα και εξέφραζε την πεποίθησή της ότι η δημιουργία τους θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι ξεχωριστό.

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Το σημείωμα έκλεινε με λόγια προσωπικής αγάπης και ευγνωμοσύνης προς τον Ιρλανδό μουσικό.

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Ο παραγωγός του άλμπουμ, Γκάρετ «Jacknife» Λι, αποκάλυψε ότι η Πάρτον πρόλαβε να ακούσει και να εγκρίνει την τελική μίξη του τραγουδιού.

«Η Ντόλι το λάτρεψε. Ήταν τόσο περήφανη για την ερμηνεία της και την ηχογράφηση», δήλωσε στο Rolling Stone.

Το τραγούδι που ολοκληρώνει το νέο άλμπουμ των U2

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Το «Torn» είναι το τελευταίο από τα 12 τραγούδια του «Carnaval de Luz», του 16ου στούντιο άλμπουμ των U2 και πρώτου άλμπουμ με ολοκαίνουργιο υλικό έπειτα από εννέα χρόνια.

Τη σύνθεση υπογράφουν οι U2, η Ντόλι Πάρτον και ο Τζόνι ΜακΝτέιντ, ενώ στην ηχογράφηση συμμετέχει ο επί χρόνια συνεργάτης του συγκροτήματος Ντάνιελ Λανουά, ο οποίος παίζει pedal steel guitar, προσδίδοντας στο τραγούδι τον χαρακτηριστικό ήχο της country.

Παράλληλα κυκλοφόρησε και μια διαφορετική, περισσότερο παραδοσιακή country εκδοχή, με την επιμέλεια του παραγωγού Κεντ Γουέλς, ο οποίος συνεργάστηκε επί χρόνια με την Πάρτον.

Για τον Bono, όμως, το «Torn» δεν είναι απλώς ένα ακόμη τραγούδι του νέου άλμπουμ. Είναι μια τελευταία μουσική συνάντηση με μια καλλιτέχνιδα που κατάφερε να αγαπηθεί από ανθρώπους διαφορετικών γενεών και πολιτικών πεποιθήσεων.

Το ABC αναφέρει ότι ο Bono βρισκόταν μαζί με τον Μάικλ Στάιπ των R.E.M. όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο της Πάρτον.

Στις 13 Νοεμβρίου οι U2 ανακοίνωσαν το «The Torn Project», ένα συλλογικό καλλιτεχνικό εγχείρημα αφιερωμένο στη μνήμη της Ντόλι Πάρτον. Το συγκρότημα προσκαλεί τους θαυμαστές της να δημιουργήσουν δικές τους εικόνες και εικαστικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα ενσωματωθούν σε διαφορετικές εκδοχές του βίντεο.

Με πληροφορίες από Rolling Stone, ABC Australia