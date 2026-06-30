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Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του «Werewulf», που όπως και η προηγούμενη ταινία του Ρόμπερτ Έγκερς, το «Νοσφεράτου», θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες ανήμερα Χριστουγέννων.

Η ιστορία διαδραματίζεται με φόντο την Αγγλία του 13ου αιώνα, όπου ένα μυστηριώδες πλάσμα στοιχειώνει τους κατοίκους ενός χωριού και οι τοπικοί θρύλοι γίνονται πραγματικότητα.

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Το τρέιλερ δίνει μια πρώτη γεύση από τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον που αναλαμβάνει τον ομώνυμο ρόλο, καθώς μεταμορφώνεται σταδιακά σε λυκάνθρωπο, ενώ μια δυσοίωνη φωνή αποκαλύπτει πώς γεννήθηκε η κατάρα που τον στοιχειώνει. Όταν ήταν παιδί, ακολούθησε έναν μυστηριώδη άνδρα μέσα σε μια σπηλιά, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με μια τελετουργία. Χρόνια αργότερα, ο νεαρός αγρότης έχει πλέον ενηλικιωθεί και η κατάρα του έχει μετατραπεί σε εφιάλτη όχι μόνο για τον ίδιον.

Μαζί με τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, όπως και στο «Νοσφεράτου» -που έκανε εισπράξεις πάνω από 181 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και απέσπασε υποψηφιότητες για Bafta και Όσκαρ- είναι η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ, ο Γουίλεμ Νταφόε και ο Ραλφ Άινσον.

Η Focus Features περιγράφει την ταινία ως την πιο σκοτεινή και καθηλωτική δημιουργία της Ρόμπερτ Έγκερς, μια συγκλονιστική ιστορία για την αφοσίωση και το κακό που φωλιάζει μέσα στον άνθρωπο.

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης σε ανάρτηση του ξεκαθαρίζει ότι «Όλα τα κλισέ γύρω από τους λυκανθρώπους – το δάγκωμα, οι ασημένιες σφαίρες και πολλά ακόμη στοιχεία που με τα χρόνια έχουν καταντήσει σχεδόν καρικατούρες- δεν υπάρχουν στη μυθολογία αυτής της ταινίας».

Με πληροφορίες από Deadline, Mashable