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Ο Άρης Μπινιάρης θα παρουσιάσει τη δική του εκδοχή πάνω στην πολυσυζητημένη ταινία «Dogville» (2003) του Λαρς φον Τρίερ -με πρωταγωνίστρια την Νικόλ Κίντμαν- σε θεατρική μεταφορά του Christian Lollike.

Η κοινότητα τουDogville -ένα κλειστό σύστημα φόβου και επίπλαστης ηθικής τάξης, ένας κόσμος άηχης βίας- μεταφέρεται στη σκηνή σαν ένας ζωντανός μηχανισμός ελέγχου, όπου η πίεση κλιμακώνεται αδιάκοπα και γίνεται αισθητηριακά παρούσα.

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Ο Μπινιάρης μεταπλάθει το αφαιρετικό σύμπαν του Dogvilleσε μια τελετουργία έντασης και αποκάλυψης. Οι αόρατες εντάσεις του έργου διαπερνούν τις λέξεις, τις δράσεις, τις παύσεις, ενώ οι ηθοποιοί φέρνουν στην επιφάνεια τις υπόγειες δόνησεις και τους εσωτερικούς κραδασμούς της σκοτεινής αυτής παραβολής.

Έτσι, ο θεατής τοποθετείται μέσα σε ένα φορτισμένο πεδίο, όπου το κακό σταδιακά νομιμοποιείται, ενώ ταυτόχρονα υποβόσκει ένα αμείλικτο ερώτημα: πόση συγχώρεση αντέχει η αδικία;

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία- Διασκευή: Άρης Μπινιάρης

Δραματουργία: Έρι Κύργια

Μουσική σύνθεση: Θοδωρής Ρέγκλης

Σκηνικά: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Κίνηση: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέφανος Δρουσιώτης

Σχεδιασμός ήχου: Νικόλας Καζάζης

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Μάσκες: Δήμητρα Καίσαρη

Βοηθός σκηνοθέτη: Ναυσικά Κίρκη

Α’ Βοηθός σκηνογράφου: Κατερίνα Στελλάτου

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Β’ Βοηθός σκηνογράφου: Ελευθερία Τζήκα

Βοηθός ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού

Βοηθός κινησιολόγου: Μαργαρίτα Μπουγιούκα

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Art direction promo: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Photo/ Video promo: Θωμάς Παλυβός

Παίζουν (Με αλφαβητική σειρά)

Γιάννης Αναστασάκης, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Μαρία Βούρου, Μαντώ Γιαννίκου, Μυρτώ Γκόνη, Αλεξάνδρα Καζάζου, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Άιντι Ορμένι, Μάριος Παναγιώτου, Άρης Παπαϊωάννου, Φώτης Στρατηγός, Γιώργος Συμεωνίδης, Βασίλης Τρυφουλτσάνης, Πηνελόπη Τσιλίκα

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Info



Δημοτικό Θέατρο Πειραιά



Ημέρες & Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη & Κυριακή: 19.00

Πέμπτη & Παρασκευή: 20.30

Σάββατο 17.30 & 21.00

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Τιμές εισιτηρίων

Διακεκριμένη Ζώνη: 40 Ευρώ

Α Ζώνη: 35 Ευρώ

Β Ζώνη: 30 Ευρώ Κανονικό, 25 Ευρώ Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανεργίας, ΑΜΕΑ, +65)



Link προπώλησης

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/dogville-se-skinothesia-ari-mpiniari