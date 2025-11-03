Ένα από τα κορυφαία έργα της ώριμης περιόδου του Χένρικ Ίψεν, ο «Αρχιμάστορας Σόλνες», παρουσιάζεται στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής σε νέα μετάφραση και διασκευή του Γιώργου Σκεύα, ο οποίος υπογράφει και την σκηνοθεσία. Τον εμβληματικό ρόλο του Σόλνες αναλαμβάνει ο Άρης Λεμπεσόπουλος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ζήτημα της ανθρώπινης ταυτότητας: ποιος είναι ο δημιουργός όταν η δύναμη του αρχίζει να τον τρομάζει; Που τελειώνει η έμπνευση και που αρχίζει η ενοχή; Ο Σόλνες, ένας αρχιτέκτονας που κάποτε ονειρεύτηκε να χτίζει ναούς, βρέθηκε να υψώνει σπίτια πάνω στα ερείπια της ίδιας του της ζωής. Μπορεί ένας άνθρωπος να σταθεί όρθιος όταν το ίδιο το έργο του τον υπερβαίνει; Και τι απομένει όταν η επιτυχία μετατρέπεται σε βάρος που δεν μπορεί πια να κουβαλήσει;

Advertisement

Advertisement

Μέσα από αυτήν την εσωτερική πάλη, ο Ίψεν χαρτογραφεί το μυστήριο της ανθρώπινης συνείδησης. Ο Σόλνες είναι ταυτόχρονα θύτης και θύμα, δημιουργός και καταστροφέας, οραματιστής και άνθρωπος που ζαλίζεται από τα ίδια τα ύψη του. Η Χίντε η νεαρή γυναίκα του εμφανίζεται ξανά στη ζωή του, λειτουργεί σαν καθρέφτης και καταλύτης. Φέρνει στο φως την δύναμη που νόμιζε πως είχε χάσει και τον οδηγεί σε εκείνη την τελική αναρρίχηση -σωματική και πνευματική- όπου το όνειρο συναντά το τέλος.

Ποιος είναι τελικά ο αληθινός Σόλνες;

Ο άνθρωπος που φοβάται την δύναμη του ή αυτός που τόλμησε να την αγγίξει;

Και ποιο είναι το τίμημα της δημιουργίας, όταν η ίδια η έμπνευση γίνεται δαίμονας;

Ένα ψυχολογικό και φιλοσοφικό δράμα για το πώς τα όνειρα, η μνήμη και η ενοχή πλάθουν την πραγματικότητα -και για το τίμημα της ανόδου πριν από την αναπόφευκτη πτώση.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Άρης Λεμπεσόπουλους, Άγγελος Μπούρας, Νικολίτσα Ντριζη, Γιάννης Εγγλέζος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Ιωάννα Καλλιτσαντζή, Λουίζα Παυλάκη.

Advertisement

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «Αρχιμάστορας Σόλνες» σηματοδότησε την τελευταία θεατρική εμφάνιση του μεγάλου Δημήτρη Χορν, ο οποίος είχε υμνήσει το ταλέντο του νεαρού τότε Άρη Λεμπεσόπουλο.

Info

Θέατρο Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής

Advertisement

Κυκλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη, τηλ 2108217877

Από 11 Δεκεμβρίου

Πέμπτη: 20.30

Advertisement

Παρασκευή: 20.30

Σάββατο: 21.15

Κυριακή: 19.00

Advertisement

Εισιτήρια:

Advertisement

https://www.ticketservices.gr/event/o-arximastoras-solnes/?lang=el