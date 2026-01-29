Ο Χάρι Στάιλς, ο οποίος πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε τη νέα του περιοδεία , «Together, Together», πρόσθεσε νέες ημερομηνίες εμφανίσεων στο Λονδίνο, γεγονός που σημαίνει ότι πρόκειται να γράψει ιστορία στο Wembley Stadium, σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety.

Συγκεκριμένα, η παραμονή του Στάιλς στο Wembley επεκτείνεται πλέον σε δώδεκα βράδια: 12, 13, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 29 Ιουνίου, καθώς και 1, 3 και 4 Ιουλίου. Οι νέες αυτές ημερομηνίες προστέθηκαν εξαιτίας της τεράστιας ζήτησης, με αποτέλεσμα να του αποδίδεται πλέον ο τίτλος του καλλιτέχνη με τις περισσότερες εμφανίσεις μέσα σε ένα χρόνο στο εμβληματικό στάδιο, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχαν σημειώσει οι Coldplay το περασμένο καλοκαίρι με δέκα εμφανίσεις.

Επιπλέον, ο διάσημος μουσικός σπάει και το ρεκόρ του Wembley Stadium για τις περισσότερες συναυλίες ενός σόλο καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια μιας ενιαίας σειράς παραστάσεων, εκτοπίζοντας την Taylor Swift στην δεύτερη θέση, έπειτα από το ρεκόρ των οκτώ εμφανίσεων το 2024.

«Είμαστε πολύ περήφανοι που καλωσορίζουμε ξανά τον Χάρι Στάιλς στο Wembley Stadium για μια πραγματικά ιστορική σειρά εμφανίσεων», δήλωσε εκπρόσωπος του σταδίου. «Τα δώδεκα αυτά βράδια θα είναι από τα πιο ξεχωριστά στην μακρά ιστορία του σταδίου μας». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διάσημος ποπ σταρ θα είναι ένας από τους παρουσιαστές στην 68η τελετή απονομής των βραβείων Grammy, την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου.

Η περιοδεία «Together, Together» πρόκειται να γιορτάσει το τέταρτο σόλο άλμπουμ του Styles, «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», το οποίο κυκλοφορεί στις 6 Μαρτίου. Εκτός από τις εμφανίσεις στο Λονδίνο, στο πρόγραμμα της περιοδείας περιλαμβάνονται και συναυλίες σε Άμστερνταμ, Σάο Πάολο, Μεξικό Σίτι, Μελβούρνη και Σίδνεϊ, καθώς και στην Νέα Υόρκη με τριάντα βραδιές στο θρυλικό Madison Square Garden.

Η Σανάια Τουέιν έχει αναλάβει το opening act των συναυλιών στο Wembley, ενώ σε άλλες πόλεις, καλεσμένοι καλλιτέχνες είναι οι, Robyn, Fcukers, Τζόρτζα Σμιθ, Jamie xx, Fousheé και Σκάι Νιούμαν.

Με πληροφορίες από Variety