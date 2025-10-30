Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, αλλά αυτή τη φορά ως ηθοποιός. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης εντάχθηκε στο καστ της νέας ταινίας του Τζέιμι Άνταμς, με τίτλο «Only What We Carry», τα γυρίσματα της οποίας -διάρκειας έξι ημερών-, ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στη Νορμανδία.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τον Julian Johns, έναν κάποτε επιβλητικός δάσκαλος, η πρώην μαθήτριά του οποίου, Charlotte Levant (Boutella) επιστρέφει στη γενέτειρα της προκειμένου να αντιμετωπίσει τους δαίμονες του παρελθόντος της. Μαζί τους βρίσκεται ο Κουέντιν Ταραντίνο στον ρόλο του John Percy, παλιού φίλου του Julian, η ξαφνική άφιξη του οποίου, φέρνει στο φως καλά κρυμμένες αλήθειες».

Στο καστ είναι επίσης οι Σάιμον Πεγκ, Σαρλότ Γκενσμπούρ, Λίαμ Χέλμαν και η Λίζι Μακάλπιν. Ο Άνταμς έχει σκηνοθετήσει δώδεκα ταινίες τα τελευταία δέκα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των επιτυχιών «Black Mountain Poets» και «Wild Honey Pie!».

Αν και ο Ταραντίνο είναι κυρίως γνωστός ως σκηνοθέτης, έχει πίσω του μια μακρά ιστορία εμφανίσεων μπροστά στην κάμερα. Συγκεκριμένα, είχε εμφανιστεί στις δύο πρώτες του ταινίες, «Reservoir Dogs» και «Pulp Fiction», πριν πρωταγωνιστήσει δίπλα στους Τζορτζ Κλούνεϊ και Χάρβεϊ Καϊτέλ στο «From Dusk Till Dawn» (1996), έχοντας συμβάλει και στη συγγραφή του σεναρίου. Από τότε, συνηθίζει να κάνει μικρές εμφανίσεις στις δικές του ταινίες, δανείζοντας την φωνή του σε έναν offscreen σκηνοθέτη στα «Kill Bill» και «Once Upon a Time in Hollywood», ενώ στις «Inglorious Basterds» και «Django Unchained» υποδύεται ρόλους οι οποίοι βρίσκουν θεαματικό και βίαιο τέλος στην οθόνη.



Εμφανίζεται περιστασιακά και σε άλλα πρότζεκτ καθώς υποδύθηκε τον χαρακτήρα McKenas Cole σε τέσσερα επεισόδια του «Alias», ήταν ο σκηνοθέτης του Kermit στο «The Muppets’ Wizard of Oz», ενώ χάρισε τη φωνή του στη σειρά «Super Pumped» του Showtime. Ωστόσο, η ταινία «Only What We Carry» πρόκειται να αποτελέσει τον πιο σημαντικό ρόλο του σε ταινία άλλου σκηνοθέτη από τη δεκαετία του 1990.

Παρόλο που το μέλλον του ως δημιουργός ταινιών παραμένει αβέβαιο, η προθυμία του να αναλάβει αυτόν τον ρόλο δείχνει ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει τα βήματα του Μάρτιν Σκορσέζε και να ασχοληθεί περισσότερο με την υποκριτική.

Με πληροφορίες από IndieWire