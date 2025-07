Ο Τομ Φέλτον, γνωστός για το ρόλο του ως Draco Malfoy στη δημοφιλή σειρά ταινιών «Harry Potter», επιστρέφει για ακόμη μία φορά στον κόσμο των μάγων μετά από 19 χρόνια.

Ο ηθοποιός θα επαναλάβει τον ρόλο του ως Draco Malfoy στη θεατρική παραγωγή «Harry Potter and the Cursed Child», κάνοντας το ντεμπούτο του στο Broadway.

Advertisement

Advertisement

Ο 37χρονος Φέλτον πρωταγωνίστησε στην στις ταινίες «Harry Potter» οι οποίες βασίστηκαν στην ομώνυμη σειρά βιβλίων της Τζ, Κ. Ρόουλινγκ, από το 2001 έως το 2011 και αγαπήθηκε από τους θαυμαστές, ως η «κατάξανθη νέμεση του μαγικού κόσμου».

Η επιστροφή του τον καθιστά το πρώτο μέλος του αρχικού καστ των ταινιών ο οποίος πρόκειται να ενσαρκώσει για ακόμη μία φορά τον ρόλο του επί σκηνής.

«Το να συμμετέχω στις ταινίες Harry Potter ήταν μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου», δήλωσε. «Η συμμετοχή μου σε αυτή την παραγωγή θα είναι μια στιγμή που θα κλείσει αυτόν τον μαγικό κύκλο», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η συνέχεια του Harry Potter επί σκηνής που κέρδισε για ακόμη μία φορά τους Potterheads

Ο Φέλτον θα ενταχθεί στο θίασο του Lyric Theatre της Νέας Υόρκης από τις 11 Νοεμβρίου και για τέσσερις περίπου μήνες, όπως επιβεβαίωσε η παραγωγή.

Το «Harry Potter and the Cursed Child», που ανέβηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο το 2016 και γράφτηκε από τον συνδημιουργό της σειράς του Netflix «Adolescence», Τζακ Θορν, σε συνεργασία με την Ρόουλινγκ.

Advertisement

Η πλοκή του έργου τοποθετείται 19 χρόνια μετά το τέλος της τελευταίας ταινίας της σειράς, «Harry Potter and the Dealthy Hallows Part 2», και ακολουθεί τον Χάρι, υπάλληλο πλέον του Υπουργείου Μαγείας, και τη σύζυγό του, Τζίνι, καθώς στέλνουν τον γιο τους Άλμπους Σέβερους στο σχολείο μαγείας Hogwarts, όπου φοίτησαν και οι ίδιοι.

Το έργο εξερευνά τους αγώνες του Άλμπους να συμφιλιωθεί με την οικογενειακή του κληρονομιά, να διαχειριστεί τεταμένες φιλίες και να αντέξει το βάρος ενός διάσημου επωνύμου.

Advertisement

Η παράσταση παίζεται στο Broadway από το 2018, αρχικά σε δύο μέρη διάρκειας πέντε ωρών, αλλά από το 2021 ως μία ενιαία παραγωγή διάρκειας τρεισήμισι ωρών. Ωστόσο, η παραγωγή στο Λονδίνο παραμένει σε δύο μέρη.

Μετά τη συμμετοχή του στις ταινίες, ο Τομ Φέλτον δάνεισε τη φωνή του στα βιντεοπαιχνίδια Harry Potter, ενώ εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό αφιέρωμα που κυκλοφόρησε την 1η Ιανουαρίου του 2022, «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts», με αφορμή την εικοστή επέτειο από την κυκλοφορία της πρώτης ενότητας της σειράς, «Harry Potter and the Philosopher’s Stone».

Advertisement

Το Potterverse συνεχίζει να επεκτείνεται, με τα γυρίσματα να ξεκινούν αυτό το καλοκαίρι για τη νέα μεταφορά των βιβλίων της Ρόουλινγκ στη μικρή οθόνη από την HBO.

Related… Πρώτα πλάνα της Τζένιφερ Λόπεζ από το κινηματογραφικό μιούζικαλ «Kiss of the Spider Woman» Ψηφιακή αναπαράσταση του Walt Disney προκαλεί την αντίδραση της εγγονής του Νέες ταινίες: Ballerina με Άνα ντε Άρμας – Κιάνου Ριβς, Karate Kid: Θρύλοι με Τζάκι Τσαν

Με πληροφορίες από The Guardian

Advertisement