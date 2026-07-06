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Στην πρώτη επέτειο της επανένωσης των Oasis, στις 4 Ιουλίου -ακριβώς έναν χρόνο από την έναρξη της περιοδείας «Live ’25» στο Κάρντιφ της Ουαλίας, όπου οι αδελφοί Γκάλαχερ εμφανίστηκαν ξανά μαζί στη σκηνή πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια- το συγκρότημα εδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «Don’t Look Back in Anger».

Το στιγμιότυπο των 45 δευτερολέπτων αρχίζει με τα θορυβώδη πλήθη στις συναυλίες των Oasis και δείχνει πλάνα από πρόβες, καθώς ο Νόελ και ο Λίαμ Γκάλαχερ μιλούν για την επανένωσή τους χρόνια μετά την οδυνηρή διάλυση των Oasis, σύμφωνα με το Rolling Stone.

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«Απλά δεν βλέπω τον εαυτό μου στη σκηνή με τον Λίαμ, απλά δεν το βλέπω», λέει ο Νόελ, ενώ ο Λίαμ προσθέτει: «Ο τρόπος που τελείωσε, απαράδεκτος».

«Η ταινία είναι μια αναμφισβήτητα εμπνευσμένη αφήγηση του μεγαλύτερου μουσικού γεγονότος του 2025, αποτυπώνοντας την εμπειρία και τα συναισθήματα του συγκροτήματος και των θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο» αναφέρεται στη σύνοψη του ντοκιμαντέρ.

«Η μοναδική οπτική γωνία περιλαμβάνει πρόβες, παρασκήνια και πρόσβαση στη σκηνή, καθώς και τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις με τον Νόελ και τον Λίαμ μετά από περισσότερα από 20 χρόνια. Παράλληλα με τη sold-out παγκόσμια περιοδεία του συγκροτήματος, η ταινία εξερευνά επίσης τον βαθύ συναισθηματικό αντίκτυπο αυτής της εκπληκτικής παγκόσμιας πολιτιστικής στιγμής και τι σημαίνει η μουσική τους για το κοινό και τις γενιές παγκοσμίως».

Το «Don’t Look Back in Anger», που έχει την υπογραφή του Στίβεν Νάιτ, δημιουργού των Peaky Blinders και σκηνοθετήθηκε από τους Ντίλαν Σάουθερν και Γουίλ Λάβλεϊς, θα κάνει πρεμιέρα σε IMAX αίθουσες και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμο στο Hulu και το Disney+.