Στα 81 της χρόνια πέθανε η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη γνωστή για τη συμμετοχή της σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου όπως το «Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά» και το «Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα» (1970), όπου γνωρίστηκε και με τον σύζυγό της Γιώργο Τζώρτζη.

Την είδηση του θανάτου της έκανε ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο θάνατός της, ωστόσο, επιβεβαιώθηκε και από φιλικό της πρόσωπο.

Ποια ήταν η Τόνια Καζιάνη

Η Τόνια Καζιάνη γεννήθηκε το 1945 στην Ανδρο. Είχε σημαντική παρουσία στο θέατρο, αλλά και σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές τη δεκαετία του ‘70 και του ‘80. Ανάμεσα σε αυτές ήταν το «Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά» που συμμετείχε στο πλευρό του Τόλη Βοσκόπουλου και το «Επαναστάτης ποπολάρος» με συμπρωταγωνιστή τον Κώστα Πρέκα.

Η Τόνια Καζιάνη υπήρξε παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιό Γιώργο Τζώρτζη που έφυγε από τη ζωή το 2019 με τον οποίο απέκτησαν μια κόρη. Οι δυο τους, όπως προαναφέρθηκε, γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα» (1970) και συμπρωταγωνίστησαν στη δημοφιλή σειρά της δημόσιας τηλεόρασης «Άγνωστος Πόλεμος».

Η πρώτη εμφάνιση της Τόνιας Καζιάνη στον κινηματογράφο ήταν το 1966 στην ταινία «Πέντε χιλιάδες ψέμματα».

Συνεχής ήταν η παρουσία της σε θεατρικές παραστάσεις τη δεκαετία του ‘70 και του ‘80.

Οσον αφορά στην τηλεοπτική της παρουσία, η Καζιάνη εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές όπως το «Φόνος χωρίς ταυτότητα», το «Θανάσιμο δίλημμα» και το «Καλημέρα ζωή». Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν το 2007 στη σειρά «Τυφλόμυγα» του ΑΝΤ1.