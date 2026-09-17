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Williams II απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα πολυδιάστατο έργο ως αρχαιολόγος, δάσκαλος και ευεργέτης.

Διετέλεσε διευθυντής των Ανασκαφών της Κορίνθου για τρεις δεκαετίες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων και στην έρευνα του αρχαιολογικού χώρου.

Ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, οδήγησε τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του ιδρύματος.

Παράλληλα, υποστήριξε οικονομικά το ανασκαφικό έργο και τις υποτροφίες φοιτητών, ενώ σχεδίασε ο ίδιος κτιριακές υποδομές για τις ανάγκες της επιστημονικής έρευνας.

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Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 96 ετών, ο καθηγητής Charles K. Williams II, ο άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στις ανασκαφές της αρχαίας Κορίνθου. Την είδηση έκανε γνωστή η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, εκφράζοντας τη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια, τους φίλους και ιδιαίτερα στους συναδέλφους του από τις ανασκαφές της Κορίνθου.

Διευθυντής των Ανασκαφών της Κορίνθου και πρόεδρος του ΔΣ της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, με συνεχή και ενεργό προσφορά στο ίδρυμα επί 64 ολόκληρα χρόνια, ο Charles K. Williams II υπήρξε σπουδαίος φιλέλληνας -πρόσφατα είχε πολιτογραφηθεί και Κορίνθιος- καθώς και γενναιόδωρος φιλάνθρωπος.

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Ήρθε στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα το 1962 ως Student Associate Member. Στη συνέχεια έλαβε την υποτροφία των Ανασκαφών Κορίνθου (1963/4) και ακολούθως την υποτροφία Gorham Phillips Stevens (1964-1966). Η σχέση του με τη Σχολή παρέμεινε στενή μέχρι και λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, καθώς εργαζόταν στη δημοσίευση για τις ρωμαϊκές τοιχογραφίες της Κορίνθου και το ιστορικό τους πλαίσιο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Σχολής.

Ως διευθυντής των Ανασκαφών της Κορίνθου από το 1966 έως το 1997, ο Williams εξερεύνησε σχεδόν κάθε σημείο του μεγάλου και περίπλοκου αυτού αρχαιολογικού χώρου, καλύπτοντας περιόδους από την Εποχή του Σιδήρου έως την ύστερη Φραγκοκρατία. Κάθε φθινόπωρο καθοδηγούσε τους φοιτητές της Σχολής σε εκπαιδευτικά ταξίδια στην Κορινθία και την Αργολίδα, ενώ την άνοιξη παρείχε εξειδικευμένη κατάρτιση στις τεχνικές ανασκαφής. Η εκπαίδευση αυτή δεν αφορούσε μόνο μελλοντικούς αρχαιολόγους πεδίου, αλλά και κλασικούς φιλολόγους και ιστορικούς της αρχαιότητας, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν και να αξιολογούν τα αρχαιολογικά ευρήματα. Παράλληλα, προσέφερε θερμή και υποστηρικτική υποδοχή σε καταξιωμένους ερευνητές από όλο τον κόσμο που πραγματοποιούσαν μελέτες στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Σχολής, υπήρξε ο κύριος (αλλά σχεδόν πάντα ανώνυμος) ευεργέτης των Ανασκαφών της Κορίνθου. Εξασφάλισε ένα σημαντικό κληροδότημα για το σύνολο του ανασκαφικού έργου, χρηματοδότησε υποτροφίες για δεκάδες φοιτητές και ερευνητές και πρόσφερε τα τρία κτίρια της ανασκαφικής έδρας, τα οποία σχεδίασε ο ίδιος ως εκπαιδευμένος αρχιτέκτονας. Πρόσφατα, χρηματοδότησε τη δημιουργία δύο υπερσύγχρονων κτιρίων για τη χρήση τους ως αποθήκες και εργαστήρια, όπου χιλιάδες θραύσματα ρωμαϊκών τοιχογραφιών, τα οποία είχε ανασκάψει ο ίδιος δεκαετίες νωρίτερα, συντηρούνται και ανασυνθέτονται.

Ο Williams επέδειξε έντονο ενδιαφέρον και για τη λειτουργία της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Το 1997 εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο και υπηρέτησε ως πρόεδρος από το 2002 έως το 2011. Ως επικεφαλής στην Επιτροπή Γενικού Σχεδιασμού (2007-2012), οδήγησε στην ανακαίνιση και επέκταση ολόκληρων των εγκαταστάσεων της Σχολής στην Αθήνα. Σε αναγνώριση της προσφοράς του προς το ίδρυμα και τους φοιτητές του, ο Σύλλογος Αποφοίτων της Σχολής τον τίμησε με το Βραβείο «Αριστεία» το 2016.

Ο Charles Williams ήταν ένας σεμνός άνθρωπος που απέφευγε την περιττή δημοσιότητα. Ολόκληρη η κοινότητα της Σχολής τον αναγνώριζε ως μια εμβληματική προσωπικότητα, έναν από τους σπουδαιότερους επιστήμονες, δασκάλους και ευεργέτες της, όπως τονίζει η ίδια ανακοίνωση, την οποία υπογράφουν οι William T. Loomis, πρόεδρος του Συμβουλίου των Επιτρόπων, Kathleen M. Lynch, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, Bonna D. Wescoat, διευθύντρια της Σχολής και George T. Orfanakos, εκτελεστικός διευθυντής.

Μενδώνη: Ο Charles Williams ανήκε στη μεγάλη γενιά των Αμερικανών αρχαιολόγων και φιλελλήνων που αγάπησαν με πάθος την κλασική κληρονομιά

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Πληροφορούμενη την απώλεια του Charles K. Williams II, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Charles K. Williams II, του μεγάλου αρχαιολόγου, που καταλείπει τεράστιο, σε όγκο και ακτινοβολία, έργο. Αφιέρωσε τη ζωή του, επιστημονική και προσωπική, στην ανασκαφική έρευνα και την ανάδειξη της Αρχαίας Κορίνθου. Από νεαρός αρχαιολόγος, ήδη στη δεκαετία του 1960, μέχρι και σήμερα, ο Charles Williams είχε ανεκτίμητη, μοναδική συμβολή στις ανασκαφές της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, στην Κόρινθο, τις οποίες επέβλεψε ως διευθυντής περισσότερα από τριάντα χρόνια. Ως κορυφαίος επιστήμονας και δάσκαλος, αλλά και ως ικανότατος διευθύνων, εξασφάλιζε επαρκέστατη χρηματοδότηση, και εξ ιδίων πόρων, για την αδιάλειπτη συνέχιση του ανασκαφικού έργου και υποτροφίες για τους νέους ερευνητές, αρχαιολόγους, φιλολόγους και ιστορικούς, τους οποίους καθοδηγούσε, με σοφία και σεμνότητα. Παράλληλα, υπηρέτησε, με αφοσίωση, την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών. Αναδέχθηκε, με επιτυχία, τα επιστημονικά και διοικητικά καθήκοντα, και την κορυφαία θέση του προέδρου της, απόλυτα δίκαια.

Η Λίνα Μενδώνη με τον Charles K. Williams II, στα εργαστήρια των ψηφιδωτών στον αρχαιολογικό χώρο της Κορίνθου(18.4.21)

Ο Charles Williams ανήκε στη μεγάλη γενιά των Αμερικανών αρχαιολόγων -και φιλελλήνων- που αγάπησαν με πάθος την κλασική κληρονομιά και αφοσιώθηκαν ανυστερόβουλα στην ανάδειξη και την προβολή της. Σεμνός εργάτης της επιστήμης, απλός και προσιτός άνθρωπος, ενσάρκωσε ο ίδιος τις οικουμενικές αξίες και αρετές του κλασικού πολιτισμού που τόσο αγάπησε. Για όσους είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε προσωπικά -και είμαστε πολλές και πολλοί καθώς προσέφερε αφειδώλευτα τις γνώσεις και τη φιλία του- υπήρξε ένας σπάνιος δάσκαλος, πρωτίστως με το παράδειγμά του και τη διαδρομή του. Η απώλειά του μας θλίβει αφάνταστα, ο βίος του, όμως, αφήνει πίσω του ένα τεράστιο παράδειγμα κι ένα μεγάλο έργο, αμέτρητους επιστήμονες που ο ίδιος δίδαξε και οι οποίοι θα το συνεχίσουν.

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Στην οικογένειά του, τους αμέτρητους μαθητές και συνεργάτες του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».