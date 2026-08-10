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Ο σημαντικός στοχαστής και συγγραφέας Στέλιος Ράμφος απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, τις τελευταίες 15 ημέρες νοσηλευόταν στο Ιατρικό Κέντρο με λοίμωξη.

Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε στην Νομική Αθηνών και από το 1965 Φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου και δίδαξε (Βενσέν 1969-1974).

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Επέστρεψε και εγκαταστάθηκε οριστικά στην Ελλάδα το 1974, όπου και συνέχισε το συγγραφικό του έργο.

Η εργασία του επικεντρώθηκε στην ερμηνευτική του ελληνισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των πνευματικών χαρακτηριστικών που κληροδότησε το Βυζάντιο στην Νεότερη Ελλάδα. Ερεύνησε κυρίως τις συνέπειες που είχε «η ματαίωση της βυζαντινής Αναγέννησης για τη διάπλαση του νεοελληνικού ψυχισμού».

Η πλούσια βιβλιογραφία του αντικατοπτρίζει τις πνευματικές αναζητήσεις του, τις θέσεις και τις προτάσεις του αναφορικά με τον μαρξισμό, την οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού, τους συσχετισμούς της σύγχρονης πνευματικής δημιουργίας με την ελληνορθόδοξη παράδοση.

Στην εργοβιογραφία του περιλαμβάνεται πλούσια αρθρογραφία με αναφορές σε αυτά τα γνωστικά πεδία, δημοσιευμένα σε περιοδικά όπως “Ευθύνη”, “Ερουρέμ”, “Ινδικτος”. Είχε υπογράψει περί τα 30 βιβλία, μεταξύ των οποίων «Το αδιανόητο τίποτα», «Η Λογική της παράνοιας» και το «Υπάρχεις σαν Μοίρα».