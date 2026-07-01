Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Victor Willis, ιδρυτικό μέλος και βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος Village People, πέθανε σε ηλικία εβδομήντα τεσσάρων ετών μετά από σύντομη ασθένεια.

Ο εκλιπών συνυπέγραψε μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως το YMCA, το οποίο η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου χαρακτήρισε ως σημαντικό πολιτιστικό φαινόμενο.

Ο Willis ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία στο θέατρο, πριν συνεργαστεί με τον παραγωγό Jacques Morali για τη δημιουργία των Village People.

Μετά την αποχώρησή του από το συγκρότημα το 1980, ο καλλιτέχνης αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από ουσίες για αρκετά χρόνια.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Victor Willis, ιδρυτικό μέλος και βασικός τραγουδιστής των Village People, καθώς και συνδημιουργός των επιτυχιών «YMCA», «Macho Man» και «In the Navy», πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 74 ετών.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Victor Willis, βασικού τραγουδιστή των Village People. Ο Βίκτορ έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, 30 Ιουνίου, μετά από σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια. Η οικογένεια ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της», αναφέρεται σε ανάρτηση στην επίσημη σελίδα των Village People στο Facebook.

Advertisement

Advertisement

Γιος ιεροκήρυκα Βαπτιστή, ο Willis μεγάλωσε στο Σαν Φρανσίσκο, όπου καλλιέργησε τη φωνή του τραγουδώντας στην εκκλησία του πατέρα του. Σπούδασε υποκριτική και χορό και εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη όπου εντάχθηκε στη θεατρική ομάδα Negro Ensemble Company, συμμετέχοντας σε μιούζικαλ και θεατρικές παραστάσεις, μεταξύ των οποίων και η πρώτη παραγωγή του «The Wiz» στο Μπρόντγουεϊ το 1976.

Η πορεία του άλλαξε όταν γνώρισε τον Γάλλο παραγωγό της ντίσκο Jacques Morali, ο οποίος του πρότεινε να γίνει ο βασικός τραγουδιστής του νέου του συγκροτήματος και να κάνουν τον πρώτο τους δίσκο τεράστια επιτυχία. Ο Willis αποδέχθηκε την πρόταση και το πρώτο άλμπουμ των Village People κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1977. Μετά από μια εμφάνιση στην τηλεοπτική εκπομπή «American Bandstand», η οποία δημιούργησε μεγάλη ζήτηση για ζωντανές εμφανίσεις, Willis και Morali δημιούργησαν ένα πλήρες καλλιτεχνικό σχήμα με τους χαρακτηριστικές μεταμφιέσεις -αστυνομικός, καουμπόι, εργάτης οικοδομής- που έμελλαν να εξελιχθούν σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα συγκροτήματα στην ιστορία της ποπ μουσικής.

Ο Willis συνυπέγραψε όλα τα γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος. Το «YMCA», που κυκλοφόρησε το 1978, έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία και το σήμα κατατεθέν των Village People, ενώ ακολούθησαν τα «In the Navy» και «Go West».

Τον Μάρτιο του 2020, η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου χαρακτήρισε το «YMCA» ως «αμερικανικό πολιτιστικό φαινόμενο» και το ενέταξε στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων (National Recording Registry). Την επόμενη χρονιά, το τραγούδι εισήχθη στο Grammy Hall of Fame.

Ο Willis αποχώρησε από τους Village People το 1980, ενώ το συγκρότημα προετοιμαζόταν για τη μουσική ταινία «Can’t Stop the Music», αν και έγραψε τους στίχους δύο τραγουδιών του soundtrack. Επέστρεψε για λίγο, αλλά αποχώρησε ξανά το 1983. Τα επόμενα χρόνια αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από ουσίες και το 2007 έκανε εισαγωγή στην κλινική απεξάρτησης Betty Ford Clinic.

Το 2012, κέρδισε μια ιστορική απόφαση στην πρώτη υπόθεση που εκδικάστηκε σχετικά με τον νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1976, ο οποίος επιτρέπει σε καλλιτέχνες και συγγραφείς να διεκδικήσουν το έργο τους.

Τα τελευταία χρόνια το συγκρότημα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, εν μέρει χάρη στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άρχισε να χρησιμοποιεί τη μουσική τους στις συγκεντρώσεις του. Ο Willis και το συγκρότημα έδωσαν συναυλία σε συγκέντρωση πριν από την ορκωμοσία του, όταν ο Τραμπ εξασφάλισε τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

Με πληροφορίες από Variety