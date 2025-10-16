Πίνακας του Πάμπλο Πικάσο εξαφανίστηκε κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα, όπου επρόκειτο να εκτεθεί, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, από αστυνομικές πηγές, που δεν ήταν σε θέση ωστόσο, να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτήν την απίστευτη υπόθεση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ideal της Γρανάδας, πρόκειται για τον πίνακα «Νεκρή φύση με κιθάρα», που φιλοτέχνησε ο Πικάσο στις αρχές του 20ού αιώνα, μια ελαιογραφία η αξία της οποίας εκτιμάται στα 600.000 ευρώ.

Ο πίνακας μεταφέρθηκε με 56 ακόμη έργα στο Ίδρυμα Caja Granada για την έκθεση «Still Life. The Eternity of the Inert», αλλά το έργο του Πικάσο δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το Ίδρυμα Caja Granada έκανε γνωστή στις Αρχές την εξαφάνιση του έργου στις 10 Οκτωβρίου.

Οι διοργανωτές διευκρίνισαν ότι όλα τα έργα της έκθεσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί κανονικά, προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές.

🔴 La Policía Nacional investiga la desaparición de un cuadro de Picasso cuando era trasladado de Madrid a Granada para ser mostrado en una exposición https://t.co/oDjyczL6BV pic.twitter.com/Klg5GKxbUL — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 16, 2025

Η μεγάλη αξία των έργων του Πικάσο τα καθιστούν συχνά στόχο κλοπής Το 1976, περισσότεροι από 100 πίνακες του Ισπανού ζωγράφου κλάπηκαν από την Αβινιόν της Γαλλίας, όμως ξαναβρέθηκαν όλοι.

Με πληροφορίες από RTE