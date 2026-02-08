Tη διενέργεια του δεύτερου Διαγωνισμού Λυρικού Τραγουδιού για τη χορήγηση δύο υποτροφιών τελειοποίησης σπουδών (κατεύθυνση Όπερα), επιπέδου Bachelor ή Master, σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027, ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού.

Οι υποτροφίες θεσπίστηκαν, το 2023, στη μνήμη των Ελισάβετ Χατζηβασιλείου και Φραντζέσκας Μπέζα, δύο νέων τραγουδιστριών, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Οι υποτροφίες -η διαδικασία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή– απονέμονται ανά διετία.

«Με τις υποτροφίες, στη μνήμη της Ελισάβετ Χατζηβασιλείου και της Φραντζέσκας Μπέζα, το Υπουργείο Πολιτισμού ενισχύει έμπρακτα τη νέα γενιά λυρικών καλλιτεχνών, στηρίζοντας τη συστηματική καλλιτεχνική τους εξέλιξη», δήλωσε με αφορμή την προκήρυξη, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Και πρόσθεσε: «Σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, η οποία έχει την ευθύνη της επιλογής των υποτρόφων και της παρακολούθησης της πορείας των σπουδών τους, διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η ποιότητα του θεσμού. Οι υποτροφίες αυτές έρχονται να καλύψουν ένα ουσιαστικό κενό στον τομέα της λυρικής εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους και νέες τραγουδιστές της όπερας, που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη οικονομική στήριξη, να πραγματοποιήσουν σπουδές τελειοποίησης στο εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό, οι φωνές δύο νέων τραγουδιστριών, που σίγησαν τόσο πρόωρα, συνεχίζουν να δίνουν φωνή στη νέα γενιά του ελληνικού λυρικού τραγουδιού και να μετατρέπουν τη μνήμη σε δημιουργία».

Οι υποτροφίες, η αξιολόγηση, οι δύο φάσεις του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε υποψηφίους έως 28 ετών, όλων των κατηγοριών φωνής, οι οποίοι κατέχουν δίπλωμα αναγνωρισμένου Ωδείου ή είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Μουσικών Σπουδών Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων ιδρυμάτων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ήδη γίνει δεκτοί σε μουσική σχολή του εξωτερικού, αλλά δε μπορούν να καλύψουν επαρκώς το κόστος των σπουδών τους. Οι υποτροφίες απονέμονται στους/στις δύο (2) υποψηφίους/υποψήφιες που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη αξιολόγηση. Δεκτές γίνονται όλες οι κατηγορίες φωνής. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από πενταμελή Επιτροπή Υποτροφιών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με βάση καλλιτεχνικά και τεχνικά κριτήρια.

Ο Διαγωνισμός Λυρικού Τραγουδιού διεξάγεται σε δύο φάσεις:

Α’ Φάση: Με ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Υποψηφιότητας στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (protocol@nationalopera.gr) από 14 έως 22 Απριλίου 2026 (έως τις 14:00), και

Τα αποτελέσματα της Α’ Φάσης θα κοινοποιηθούν ατομικά σε όλους τους υποψηφίους έως τις 22 Μαΐου 2026, και θα ανακοινωθούν στο επίσημο site της ΕΛΣ οι αριθμοί πρωτοκόλλων των αιτήσεων συμμετοχής που προκρίνονται στη Β’ Φάση.

Β’ Φάση: Δια ζώσης ακρόαση, στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε ημερομηνίες που γνωστοποιούνται εγκαίρως στους/στις υποψηφίους/υποψήφιες.

Η υποτροφία χορηγείται αποκλειστικά για σπουδές πλήρους φοίτησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής φοίτησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές, ενώ δεν παρέχεται δυνατότητα αναβολής της υποτροφίας για άλλο ακαδημαϊκό έτος.

Αναλυτικές πληροφορίες και η πλήρης προκήρυξη εδώ.

Οι υπότροφοι του 2024 μοιράζονται την εμπειρία τους

Οι υπότροφοι, που έλαβαν την υποτροφία το 2024, υψίφωνος Ελίνα Σάντοβα και τενόρος Λευτέρης Καλπακτσίδης, μοιράζονται την εμπειρία τους από τη χορήγηση.

Η Ελίνα Σάντοβα σημειώνει: «Πριν από δύο χρόνια είχα την τύχη να μου χορηγηθεί η υποτροφία του Υπουργείου Πολιτισμού, εις μνήμην της Ελισάβετ Χατζηβασιλείου και της Φραντζέσκα Μπέζα, για ένα χρόνο, η οποία ανανεώθηκε και για το δεύτερο ακαδημαϊκό έτος, πράγμα που μου επέτρεψε να προχωρήσω στην απόκτηση Master. Mε την ολοκλήρωση της υποτροφίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Υπουργείο Πολιτισμού για την πολύτιμη στήριξή του. Η μηνιαία οικονομική ενίσχυση αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη δυνατότητά να συνεχίσω τις σπουδές μου στην όπερα, στην Αυστρία, καθώς χωρίς αυτή, υπό άλλες συνθήκες, η συνέχιση του επαγγέλματός μου θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη ή και αδύνατη. Η οικογενειακή μου κατάσταση δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει την πλήρη οικονομική μου υποστήριξη, ενώ ο συνδυασμός πλήρους απασχόλησης και των ιδιαίτερα απαιτητικών σπουδών της όπερας θα επιβάρυνε σημαντικά τόσο τη σωματική αντοχή, όσο και την καλλιτεχνική πρόοδο. Χάρη στην υποτροφία μπόρεσα να αφοσιωθώ ολοκληρωτικά στις σπουδές μου, να εξελιχθώ καλλιτεχνικά και να αξιοποιήσω στο μέγιστο το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό περιβάλλον του εξωτερικού και να διεκδικήσω επαγγελματικές ευκαιρίες οι οποίες σπανίζουν ή και εκλείπουν στην Ελλάδα».

Ο Λευτέρης Καλπακτσίδης αναφέρει: «Η υποτροφία του Υπουργείου Πολιτισμού εις μνήμην της Ελισάβετ Χατζηβασιλείου και της Φραντζέσκα Μπέζα πιστεύω ότι μπορεί, και πρέπει, να γίνει ένας πολύ σημαντικός θεσμός για νέους λυρικούς τραγουδιστές. Το μέγεθος της υποτροφίας μου επέτρεψε να συνεχίσω τις σπουδές μου πάνω στην οπερική τέχνη με τις σπουδές Μάστερ στην Όπερα στην Hochschule für Musik, Theater und Medien στο Αννόβερο της Γερμανίας, τις οποίες και θα ολοκληρώσω τον Ιούλιο του 2026. Κάτι τέτοιο φάνταζε σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθεί, πριν λάβω την υποτροφία, καθώς η οικονομική μου κατάσταση, αλλά και της οικογένειάς μου, δεν θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα. Το ποσό που μας διατέθηκε, μου επέτρεψε να αφοσιωθώ πλήρως στις αρκετά απαιτητικές σπουδές της σχολής μου, χωρίς να αγωνιώ για την οικονομική μου κατάσταση. Οι σπουδές σε μια τέτοια μεγάλου βεληνεκούς σχολή όπως του Αννοβέρου, με ένα υψηλής δυσκολίας πρόγραμμα σπουδών, ήταν για μένα καθοριστικές. Μπαίνοντας σε ένα τόσο μεγάλο μουσικό περιβάλλον και δουλεύοντας με καθηγητές και συμφοιτητές, ανακάλυψα εις βάθος τον εαυτό μου και μπόρεσα έτσι να είμαι πιο αληθινός με την φωνή μου και την τέχνη μου. Εξελίχθηκα τεχνικά, καλλιτεχνικά, αλλά και εργατικά, έχοντας τόσες υποχρεώσεις, και μου δόθηκαν σημαντικές γνωριμίες και επαφές με ανθρώπους του χώρου. Και φυσικά συγκέντρωσα σημαντική εμπειρία στη σκηνή, τόσο σε παραγωγές της σχολής, αλλά και της Κρατικής Όπερας του Αννοβέρου. Οι σπουδές στο εξωτερικό ήταν ένα όνειρο ζωής, το οποίο πραγματοποιήθηκε…! Η υποτροφία αυτή ήταν και είναι για μένα πραγματικά καθοριστική. Όπως ελπίζω ότι θα γίνει και για άλλους νέους τραγουδιστές».