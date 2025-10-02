Χιλιάδες φαν κατέκλυσαν το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς, ο οποίος χάρισε στο κοινό το βράδυ της Πέμπτης, ένα φαντασμαγορικό σόου.

Ο μεγαλύτερος pop superstar της Ευρώπης -η άφιξη του οποίου στον χώρο της συναυλίας με μια ιδιαίτερα εκκεντρική εμφάνιση συζητήθηκε-, επέστρεψε στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «Live 2025 Tour» με ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στη συναυλία του στην Αθήνα τραγούδησε το «Me and Μy Monkey», καθώς γνωρίζει πόσο το αγαπά το ελληνικό κοινό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας, οι ουρές έξω από το Καλλιμάρμαρο έφταναν μέχρι την οδό Αρδηττού, με τον κόσμο να συρρέει, παρά την έντονη βροχόπτωση που είχε προηγηθεί.

Από το 1990 -ως μέλος των Take That- έως σήμερα, ο Robbie Williams ξεπερνά σε πωλήσεις τους 85 εκατομμύρια δίσκους, ένα κολοσσιαίο νούμερο που τον κατατάσσει στους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Μόνο στη Μεγάλη Βρετανία οι πωλήσεις τους ξεπερνούν τα 20 εκατ. άλμπουμ. Εχει ανέβει στο Νο1 των Βρετανικών Charts με 14 διαφορετικούς δίσκους, νούμερο – ρεκόρ για σόλο καλλιτέχνη, έχει κερδίσει πλήθος βραβείων (μεταξύ άλλων, 18 Brit Awards, 3 MTV European Awards) και έχει δισεκατομμύρια streams στις διάφορες πλατφόρμες.