Η ελληνική και η ιταλική σημαία κυματίζουν μαζί στο Καλλιμάρμαρο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους έπειτα από εννέα ημέρες.
Η Ολυμπιακή Φλόγα παραδόθηκε στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026 και θα συνεχίσει το ταξίδι της πλέον στην Ιταλία, μέχρι την Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, την Παρασκευή 6 Φεβροουαρίου.
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να μην διεξαχθεί το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παρά μόνο το τελετουργικό μέρος της παράδοσης, λόγω της πρόβλεψης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταιγίδες.
Η Ολυμπιακή Φλόγα μπήκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στα χέρια του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της πάλης Γιώργου Κουγιουμτσίδη, ο οποίος την παρέδωσε καταχειροκροτούμενος στους Ιταλούς Ολυμπιονίκες Τζασμίν Παολίνι και Φίλιππο Γκάνα, συμβολίζοντας τη σύνδεση της Ελλάδας με την διοργανώτρια χώρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.
Μετά παρέλαβε την Ολυμπιακή Φλόγα η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του πόλο Ελένη Ξενάκη και μαζί με τις συμπαίκτριες της, άναψαν το βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
H Nτόρα Πάλλη Πετραλιά στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία
View this post on InstagramAdvertisement
Η στάση της Ολυμπιακής Φλόγας μπροστά στο Δημαρχείο των Αθηνών, παρουσία του δημάρχου Χάρη Δούκα
Μετά την ολοκλήρωση του τελετουργικού, έγινε και επισήμως η παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina 2026, κύριο Giovanni Malagò, από τον Πρόεδρο της ΕΟΕ.