Η κορυφαία Ιταλίδα τενίστρια Jasmine Paolini, δίπλα στον Ιταλό πρωταθλητή Filippo Ganna, μαζί με τον Carlo Mornati και τον άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μέσα από την διοργάνωση στην ΑΘΗΝΑ 2004 αλλά και την ΕΟΕ, Σπύρο Καπράλο.

Η ελληνική και η ιταλική σημαία κυματίζουν μαζί στο Καλλιμάρμαρο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους έπειτα από εννέα ημέρες.

ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΣΤΓΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ MILANO CORTINA 2026 (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η Ολυμπιακή Φλόγα παραδόθηκε στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026 και θα συνεχίσει το ταξίδι της πλέον στην Ιταλία, μέχρι την Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, την Παρασκευή 6 Φεβροουαρίου.

Παναθηναϊκό Στάδιο-Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ιταλική αντιπροσωπεία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες “Μιλάνο Κορτίνα 2026”: Ισίδωρος Κούβελος-Giovanni Malago

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να μην διεξαχθεί το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παρά μόνο το τελετουργικό μέρος της παράδοσης, λόγω της πρόβλεψης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταιγίδες.

Marie Chantal-Παύλος Ντε Γκρες-Άννα Μαρία

Η Ολυμπιακή Φλόγα μπήκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στα χέρια του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της πάλης Γιώργου Κουγιουμτσίδη, ο οποίος την παρέδωσε καταχειροκροτούμενος στους Ιταλούς Ολυμπιονίκες Τζασμίν Παολίνι και Φίλιππο Γκάνα, συμβολίζοντας τη σύνδεση της Ελλάδας με την διοργανώτρια χώρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Σπύρος Καπράλος-Παύλος Ντε Γκρες-Marie Chantal

Μετά παρέλαβε την Ολυμπιακή Φλόγα η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του πόλο Ελένη Ξενάκη και μαζί με τις συμπαίκτριες της, άναψαν το βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

H Nτόρα Πάλλη Πετραλιά στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία

Η στάση της Ολυμπιακής Φλόγας μπροστά στο Δημαρχείο των Αθηνών, παρουσία του δημάρχου Χάρη Δούκα

Tελετη αφης και παραδοσης της Ολυμπιακης Φλογας στην Ιταλικη Επιτροπη Ολυμπιακων Αγωνων για τους χειμερινους Ολυμπιακους Αγωνες στο Μιλανο

Μετά την ολοκλήρωση του τελετουργικού, έγινε και επισήμως η παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina 2026, κύριο Giovanni Malagò, από τον Πρόεδρο της ΕΟΕ.

