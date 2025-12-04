Στις 07:45 το πρωί, η Ολυμπιακή Φλόγα για τους Χειμερινούς Αγώνες «Milano Cortina 2026» ξεκίνησε την πορεία της από την Ακρόπολη προς το Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Εκεί, το προηγούμενο βράδυ, ο Στέφανος Ντούσκος, χρυσός Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία, είχε ανάψει τον βωμό.

Ανάμεσα στους λαμπαδηδρόμους βρέθηκε και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία λίγο μετά τις 08:30, φορώντας την επίσημη στολή της λαμπαδηδρομίας με σκούφο και γάντια, παρέλαβε τη φλόγα από τον γενικό γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian της ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996, Στέφανο Χανδακά.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Μόλις η πρέσβης κάλυψε τη διαδρομή που της είχε οριστεί, παρέδωσε τη φλόγα στον Τζος Χακ, νούμερο δύο της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, ο οποίος με τη σειρά του την έδωσε στον πρόεδρο της κίνησης Greeks for Trump, Χρήστο Μαραφάτσο.

Η άφιξη της φλόγας στο Καλλιμάρμαρο αναμένεται στις 11:00, όπου στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η τελετή παράδοσής της, κατά την οποία ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, θα την παραδώσει στον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής «Milano Cortina 2026», Giovanni Malago. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελετή θα είναι πολύ πιο σύντομη σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, λόγω των καιρικών συνθηκών.