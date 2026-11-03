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Ο διώροφος αυτός χώρος λειτουργεί ως ένα ανοιχτό σπίτι δημιουργίας, φιλοξενώντας διεθνή και ελληνικά brands, εργαστήρια, καθώς και προγράμματα mentoring για ανερχόμενα ταλέντα.

Στο Six Rings θα συνυπάρχουν καταστήματα μόδας, βιβλιοπωλεία και φυτοπωλεία, ενώ ο χώρος θα εμπλουτίζεται από συνεργασίες με καλλιτέχνες και την πλατφόρμα Onassis ONX.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ανακαίνισης της Στοάς Ματάλα, συνδέοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα με τον πολιτισμό και την έρευνα, με στόχο την προβολή της σύγχρονης δημιουργικής ταυτότητας της Αθήνας.

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Ένα καινούριο ταξίδι στην Αθήνα ξεκινά το Ίδρυμα Ωνάση. Ο λόγος για το Six Rings, στην Πατησίων 99, που θα εγκαινιαστεί τον Δεκέμβριο.

Μια νέα εμπειρία όπου η μόδα συναντά τον πολιτισμό και ανερχόμενα ταλέντα συνυπάρχουν με καταξιωμένα ονόματα του σύγχρονου design. Περισσότερο από ένα concept store, το Six Rings παίρνει τη μορφή ενός διώροφου σπιτιού ανοιχτού στο κοινό, σχεδιασμένου να ενθαρρύνει την περιέργεια, την ανακάλυψη και τη μάθηση, μέσα από εργαστήρια και προγράμματα mentoring.

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Με αφετηρία την ιδέα ότι η ζωή έχει πολλά επίπεδα, το Six Rings εμπνέεται από το πνεύμα εξωστρέφειας και ανταλλαγής που χαρακτηρίζει τις δράσεις του Ιδρύματος Ωνάση, και συνεχίζει την παράδοσή του να φέρνει διαφορετικές δημιουργικές κοινότητες κάτω από την ίδια «στέγη», μια φιλοσοφία που εκφράζει εδώ και δεκαέξι χρόνια η Στέγη . Εδώ η μόδα συνομιλεί με έργα τέχνης από την Onassis Collection , τη συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση, με το σύγχρονο design και με άλλες μορφές δημιουργικής έκφρασης.

Οι τάσεις περνούν, οι κόσμοι μένουν. Με αυτή την ιδέα στον πυρήνα του, το Six Rings διαμορφώνεται ως μια νέα αστική εμπειρία που φέρνει τη μόδα και τον πολιτισμό μέσα στην καθημερινή ζωή. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια προσεκτικά επιμελημένη επιλογή από ελληνικά και διεθνή brands.

Πέρα από τη μόδα, βιβλία, φυτά και άλλα επιλεγμένα αντικείμενα από ανεξάρτητα αθηναϊκά καταστήματα θα εμπλουτίζουν την εμπειρία, δημιουργώντας ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον όπου το οικείο συναντά το απρόσμενο.

Την ατμόσφαιρα του χώρου θα εμπλουτίζουν ειδικές αναθέσεις και συνεργασίες με καλλιτέχνες από όλο το φάσμα του πολιτιστικού προγράμματος του Ιδρύματος Ωνάση, από τη μουσική και τον χορό έως το θέατρο, τα εικαστικά και την ψηφιακή κουλτούρα. Στο Six Rings θα έχει παρουσία και το Onassis ONX , η παγκόσμια πλατφόρμα του Ιδρύματος για την τέχνη και τις προηγμένες τεχνολογίες, στην Αθήνα και τη Νέα Υόρκη.

«Είναι μια πόλη που επιλέγουν όσοι αρνούνται να περιοριστούν σε μία και μοναδική ταυτότητα και νιώθουν ελεύθεροι να εκφράζουν την ελεύθερη προσωπικότητά τους», αναφέρει η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση. «Η Αθήνα ξεπερνά τις συμβατικές αντιλήψεις περί ομορφιάς. Δεν προσπαθεί να ανταγωνιστεί καμία άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, γιατί εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να εκπλήσσει. Αυτή η πόλη κατοικείται εδώ και χιλιάδες χρόνια και η κλίμακά της μετριέται σε βάθος και όχι σε τετραγωνικά μέτρα. Σε μια γειτονιά όπου το βλέμμα συναντά τόσο τον Παρθενώνα όσο και τα γκραφίτι, όπου φοιτητές από τα κοντινά πανεπιστήμια γεμίζουν καθημερινά τους δρόμους και όπου άνθρωποι από διαφορετικές κοινότητες και χώρες διατηρούν τις δικές τους μικρές επιχειρήσεις, το Six Rings προτείνει τη δική του εκδοχή ομορφιάς, μέσα από αντικείμενα, συναισθήματα, μυρωδιές και υφές. Είναι ένας τόπος για βόλτα, για να δεις κανείς πώς ένας δημιουργικός νους μετατρέπει μια απλή ιδέα σε αγαπημένο ρούχο και, τελικά, πώς η φαντασία και το ταλέντο δίνουν νόημα στις μικρές καθημερινές απολαύσεις. Το Six Rings δεν είναι μόνο ένα κατάστημα. Είναι μια κυψέλη που παράγει περιεχόμενο. Έρχεται από μακριά, από την παράδοση του ονόματος Ωνάσης και κοιτάζει προς το μέλλον. Είναι ένας κρίκος που συνδέει ανθρώπους, ένας καταλύτης για απρόσμενες συναντήσεις».

Ενώ ο head of Fashion του Ιδρύματος Ωνάση, Σταύρος Καρέλης, τονίζει: «Μία από τις μεγαλύτερες φιλοδοξίες μου ως Head of Fashion στο Ίδρυμα Ωνάση είναι να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου το design, η δημιουργικότητα, η δεξιοτεχνία και η επιχειρηματικότητα συνυπάρχουν. Έναν χώρο όπου μπορεί κανείς να ανακαλύψει, να μάθει, να εξερευνήσει και να βιώσει τη μόδα με νέους και απρόσμενους τρόπους. Σε όλη τη διαδρομή μου, με γοήτευαν πάντα τα πειραματικά retail concepts, η ανακάλυψη δημιουργικών ταλέντων και η δημιουργία χώρων που επιτρέπουν την ανάπτυξη ενός νέου τρόπου σκέψης. Με το Six Rings έχουμε την ευκαιρία να πάμε αυτό το όραμα ένα βήμα παραπέρα. Μαζί με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, δημιουργούμε ένα νέο μοντέλο retail, στο σημείο όπου η μόδα, η τέχνη και η τεχνολογία συναντιούνται, ενθαρρύνοντας τον διάλογο, την περιέργεια και νέες πολιτισμικές οπτικές. Σε μια πόλη που γέννησε τις ίδιες ιδέες που εξακολουθούν να εμπνέουν τον κόσμο, το Six Rings φιλοδοξεί να γίνει ένας χώρος όπου διεθνείς αναφορές συναντούν το εγχώριο ταλέντο και όπου μπορεί να αναδυθεί μια νέα συζήτηση γύρω από τη μόδα -ένας πολιτισμικός διάλογος που διαμορφώνει το γούστο και τον τρόπο σκέψης μας».

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Ποιοί συμμετέχουν ;

Το Six Rings θα φιλοξενήσει το πρώτο shop-in-shop του Yohji Yamamoto στην Αθήνα, συμπεριλαμβανόμενης της συλλογής LIMI feu, καθώς και ένα adidas shop-in-shop με το Y-3 και κορυφαίες συνεργασίες του brand, όπως με τους Grace Wales Bonner, Raf Simons, Rick Owens, Simone Rocha, Willy Chavarria, Grace Ling και Song for the Mute.

Θα είναι επίσης το πρώτο ελληνικό κατάστημα που θα διαθέτει τα Our Legacy, Martine Rose και Matières Fécales, ενώ θα φιλοξενεί και μια επιμελημένη επιλογή αρχειακών κομματιών από το εμβληματικό Raf Simons brand. Στο Six Rings θα βρει κανείς ακόμη τα Carhartt WIP, τα Maison Crivelli και Matière Première Parfums, καθώς και επιλογές από τα PLAY Comme des Garçons, BLACK Comme des Garçons, CDG HOMME, CDG PARFUMS, CDG WALLET και Stüssy, μέσω του αθηναϊκού multi-brand retailer No3.

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Στο Six Rings συμμετέχουν και αθηναϊκές επιχειρήσεις με τα δικά τους shop-in-shops, ανάμεσά τους το βιβλιοπωλείο Hyper Hypo και το φυτοπωλείο Kopria. Το Pressure, το γαλλικό brand με ελληνικές ρίζες, θα έχει επίσης τη δική του παρουσία, με μια σειρά merchandising που δημιουργείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση. Ιδιαίτερη θέση θα έχουν και ελληνικά fashion brands, όπως το IT’S A SHIRT και ο Yiorgos Eleftheriades. Ο τελευταίος εγκαινιάζει, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, το πρόγραμμα «DIALOGUES curated by Yiorgos Eleftheriades», παρουσιάζοντας το έργο ανερχόμενων Ελλήνων σχεδιαστών. Στο Six Rings θα παρουσιάζονται επίσης ειδικές συνεργασίες με ανερχόμενα διεθνή brands, όπως το THEVXLLEY, finalist του LVMH Prize.

Γιατί στην Αθήνα; Γιατί τώρα;

Μια ταυτότητα αρκετά τοπική για να είναι αυθεντική, αλλά και αρκετά ανοιχτή για να συνομιλεί με τον κόσμο. Ένας χώρος όπου η μόδα, η τέχνη και ο πολιτισμός μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς ιεραρχίες και επιτήδευση.

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Η Αθήνα μπαίνει σε μια νέα δημιουργική φάση. Μπορεί να αποτελεί μια μικρότερη αγορά, βλέπει όμως την πολιτιστική της επιρροή να αυξάνεται, με μια δυναμική που λίγες πόλεις μπορούν να ανταγωνιστούν. Δημοφιλής προορισμός όλο τον χρόνο, η πόλη δεν εξαντλείται στα μνημεία της. Η σύγχρονη ταυτότητά της διαμορφώνεται μέσα από ανεξάρτητα στούντιο, ανερχόμενους σχεδιαστές, καλλιτέχνες και ζωντανές γειτονιές που την επαναπροσδιορίζουν. Στη λεωφόρο Πατησίων, σε απόσταση αναπνοής από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πολυτεχνείο –ιστορικό σύμβολο της σύγχρονης δημοκρατίας–, με θέα προς την Ακρόπολη, το Six Rings βρίσκεται στο σημείο όπου συναντιούνται διαφορετικές πολιτιστικές γειτονιές της πόλης σε διαρκή εξέλιξη. Ανάμεσα στην Κυψέλη και την Ομόνοια, φιλοδοξεί να συνδέσει τις τοπικές δημιουργικές κοινότητες με το διεθνές κοινό και να συμβάλει στο μεταβαλλόμενο τοπίο της πόλης.

Ο Tim Etchells και το κτίριο

Την οπτική ταυτότητα του Six Rings υπογράφει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Βρετανός καλλιτέχνης Tim Etchells. Η νέον πρόσοψη και το λογότυπο συνομιλούν με το υπάρχον έργο νέον στο κτίριο της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, καθώς και με εκείνα που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο Onassis Ready.

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Το λογότυπο του Six Rings αντλεί έμπνευση από την ιστορία του αιτήματος του Αριστοτέλη Ωνάση να προστεθεί ένας έκτος κύκλος στο ολυμπιακό σύμβολο για την Ολυμπιακή Αεροπορία. Εδώ, ο κύκλος αποκτά μια νέα ερμηνεία ως ανοιχτή μορφή σε διαρκή εξέλιξη, εκφράζοντας την ανταλλαγή, την κίνηση και τη δυνατότητα.

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Σχεδιάζοντας ένα σύγχρονο σπίτι

Στο εσωτερικό, ο Έλληνας αρχιτέκτονας και σκηνογράφος Λουκάς Μπάκας ανέλαβε τον εκτελεστικό σχεδιασμό για να δημιουργήσει την αίσθηση ενός σύγχρονου σπιτιού: οικείου, ανοιχτού, αυθόρμητου και πολιτιστικά ζωντανού, μακριά από τη λογική ενός συμβατικού περιβάλλοντος retail.

Η κατασκευή και η αποδόμηση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ιδέας του Six Rings, αντανακλώντας την πολυεπίπεδη ιστορία και τον πολιτισμό της Αθήνας, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Χώροι και κατασκευές εξελίσσονται διαρκώς, επίπεδα προστίθενται ή αφαιρούνται και νέες δυνατότητες συνεχίζουν να παίρνουν μορφή.

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Στοά Ματάλα

Το Six Rings αποτελεί μέρος της ευρύτερης Στοάς Ματάλα, ενός ιστορικού συγκροτήματος στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο ανακαινίζεται αυτή την περίοδο από το Ίδρυμα Ωνάση.

Δίπλα στο Six Rings, το συγκρότημα θα φιλοξενήσει έναν all-day χώρο για φαγητό και ποτό από την καταξιωμένη ομάδα του Wine is Fine, ενώ το STEGI.RADIO θα δημιουργήσει ειδικά ηχοτοπία για τον χώρο, φέρνοντας τη μόδα, την τέχνη, τη μουσική και τη φιλοξενία σε διάλογο.

Η Συλλογή Πετρίδη

Σε επόμενη φάση, μέσα στο 2027, η Συλλογή Πετρίδη –η τεράστια δισκοθήκη του διεθνώς αναγνωρισμένου ραδιοφωνικού παραγωγού Γιάννη Πετρίδη– θα ανοίξει στον όροφο πάνω από το Six Rings. Η Συλλογή Πετρίδη θα διαθέτει υπερσύγχρονα listening rooms και ένα επιμελημένο πρόγραμμα εκδηλώσεων και εμπειριών με τη μουσική στο επίκεντρο.

Η Μόδα ως επιχειρηματική δραστηριότητα και ως πολιτισμική πρακτική

Αντιμετωπίζοντας τη μόδα ταυτόχρονα ως πολιτισμική δύναμη και ως δυναμικό επιχειρηματικό κλάδο, το Six Rings φιλοδοξεί να στηρίξει την εμπορική επιτυχία σχεδιαστών και brands, προσφέροντάς τους μια πλατφόρμα ανάπτυξης και διεθνούς προβολής. Ως μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Ωνάση, η πρωτοβουλία εκφράζει μια ιδρυτική αρχή που έθεσε ο ίδιος ο Αριστοτέλης Ωνάσης: ότι η επιχειρηματικότητα και το δημόσιο όφελος είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Το 40% των ετήσιων κερδών του Ομίλου διατίθεται για τη στήριξη του έργου του Ιδρύματος στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας και της υγείας.

Διεθνές πρόγραμμα καλλιτεχνικής έρευνας και φιλοξενίας και η νέα γενιά σχεδιαστών

Σε μια νέα πρωτοβουλία, το Ίδρυμα Ωνάση και το Central Saint Martins του University of the Arts London συνεργάζονται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα φιλοξενίας αφιερωμένο στη μόδα, το οποίο από το 2027 θα φέρνει φοιτητές μόδας στην Αθήνα μέσω του Onassis AiR (Artists-in-Residence).

Εδώ και έξι χρόνια, το Onassis AiR υποδέχεται καλλιτέχνες, επιμελητές, συγγραφείς και ερευνητές από όλο τον κόσμο. Η ένταξη της μόδας στο πρόγραμμα εκφράζει την πεποίθηση ότι αποτελεί μία από τις πιο άμεσες και επιδραστικές μορφές του σύγχρονου πολιτισμού.

Τα έργα που θα δημιουργούνται στη διάρκεια των residencies θα παρουσιάζονται στη συνέχεια στο Six Rings.