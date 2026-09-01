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Το αγγείο, το οποίο φιλοτέχνησε ο Ζωγράφος του Περσέα μεταξύ 500 και 450 π.Χ., απεικονίζει σκηνές από τη ζωή μιας νύφης και τον έγγαμο βίο.

Το έκθεμα παραμένει στην Αίθουσα του Βωμού έως τις 9 Νοεμβρίου, ενώ προγραμματίζονται ενημερωτικές συναντήσεις με αρχαιολόγους για το κοινό.

Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις σχετικά με το αρχαίο γαμικό τελετουργικό κατόπιν κράτησης θέσης και αγοράς εισιτηρίου.

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Μετά από δεκάδες θαυμάσια αντικείμενα που παρουσιάστηκαν έως τώρα, το Αθέατο Μουσείο -η επιτυχημένη δράση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που προβάλλει επιλεγμένες αρχαιότητες από τον κόσμο των αποθηκών- προβάλλει τις «Σκηνές από έναν γάμο». Πρόκειται για έναν ερυθρόμορφο γαμικό λέβητα, σκεύος που σχετίζεται με τον κόσμο των γυναικών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το αγγείο διακοσμείται με παραστάσεις σχετικές με τον γάμο, που όμως διαφέρουν από τις συνήθεις απεικονίσεις της αγγειογραφίας. Στο επίκεντρο της σύνθεσης πρωταγωνιστεί μια νύφη, την οποία περιβάλλουν προστατευτικά οι φίλες της, ενώ τις υπόλοιπες πλευρές του αγγείου διακοσμούν σκηνές από τον μελλοντικό, έγγαμο βίο της.

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Η ευφάνταστη παράσταση είναι έργο του Αθηναίου αγγειογράφου, γνωστού με το συμβατικό όνομα «Ζωγράφος του Περσέα», που δραστηριοποιούνταν από το 500 ως το 450 π.Χ.

Ο γαμικός λέβης με τις «σκηνές από έναν γάμο» παρουσιάζεται στην Αίθουσα του Βωμού (αιθ. 34) έως τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Σε επιλεγμένες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια της δράσης, αρχαιολόγοι του μουσείου υποδέχονται τους επισκέπτες στον χώρο της έκθεσης και συνομιλούν μαζί τους για το τελετουργικό του γάμου στην αρχαία Αθήνα, για την μετάβαση των νεαρών κοριτσιών από την παιδική αθωότητα στους ρόλους της συζύγου και της μητέρας, καθώς και για τους φόβους και την αβεβαιότητα που συνόδευαν για αιώνες την πιο καθοριστική φάση της ζωής των νέων γυναικών.

Info

Ημερομηνίες παρουσιάσεων: Τις Κυριακές 20 Σεπτεμβρίου, 4 & 18 Οκτωβρίου και 8 Νοεμβρίου και τις Τετάρτες 16 & 30 Σεπτεμβρίου, και 7 & 21 Οκτωβρίου, στις 13:00.

Κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία από τις παρουσιάσεις.

Για τη συμμετοχή στην παρουσίαση είναι απαραίτητη είτε η κράτηση θέσης ηλεκτρονικά και η προμήθεια εισιτηρίου, είτε η έγκαιρη προσέλευση στα εκδοτήρια του μουσείου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για την ηλεκτρονική κράτηση θέσης είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού στις ψηφιακές υπηρεσίες του Μουσείου εδώ. Όλες οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται στα ελληνικά.