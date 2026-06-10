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Μετά από δεκάδες θαυμάσια αντικείμενα που παρουσιάστηκαν έως τώρα, το Αθέατο Μουσείο, η επιτυχημένη δράση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που προβάλλει επιλεγμένες αρχαιότητες από τον κόσμο των αποθηκών, υποδέχεται τον «Μαστιγωμένο» Σάτυρο.

Πρόκειται για ένα μαρμάρινο αγαλμάτιο γυμνού Σατύρου των ρωμαϊκών χρόνων, που αρχικά κρατούσε στο ένα χέρι τον μικρό Διόνυσο.

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Το σώμα του Σατύρου έχει υποστεί πολλαπλά βαθιά χτυπήματα και εκδορές από αιχμηρό εργαλείο, βλάβη που θα μπορούσε να αποδοθεί είτε στις συνθήκες εύρεσης του γλυπτού, είτε σε σκόπιμη ενέργεια για την κακοποίησή του.

Ο «Μαστιγωμένος» Σάτυρος παρουσιάζεται στην Αίθουσα του Βωμού (αιθ. 34) από την Τρίτη 9 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 24 Αυγούστου.

Στις 21 Ιουνίου, στις 12 και 26 Ιουλίου, και στις 9 και 16 Αυγούστου ημέρα Κυριακή, καθώς και στις 17 Ιουνίου, στις 8 Ιουλίου, και στις 5 και 12 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00, αρχαιολόγοι του Μουσείου υποδέχονται τους επισκέπτες στον χώρο της έκθεσης και συνομιλούν μαζί τους για τον θίασο του Διονύσου και τις οργιαστικές λατρείες του, για τη σημασία της γυμνότητας στην ελληνορωμαϊκή γλυπτική και για τις ποικίλες επεμβάσεις σε αρχαία γλυπτά, με σκοπό τον εξαγνισμό ή την ακύρωση της δύναμής τους.

Απόσπασμα από τον κατάλογο της Συλλογής Καραπάνου με την περιγραφή του αγαλματίου Σατύρου (Καρ. 971). Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Info

Ημερομηνίες παρουσιάσεων:

21 Ιουνίου, 12 και 26 Ιουλίου, 9 και 16 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή, ώρα έναρξης 13:00

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και

17 Ιουνίου, 8 Ιουλίου, 5 και 12 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 13:00

Για την παρακολούθηση της παρουσίασης είναι απαραίτητη η προμήθεια εισιτηρίου και η δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά ή με την έγκαιρη προσέλευση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

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Τηλ. επικοινωνίας: 213 214 4856, 2132144858, 2132144838