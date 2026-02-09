Έργα ζωγραφικής των τελευταίων τεσσάρων ετών ως επί το πλείστον, ειδικότερα 123 πίνακες -ακουαρέλες και ακρυλικά- περιλαμβάνει η νέα ατομική έκθεση του Χάρη Βαϊλάκη που φιλοξενείται στην υπέροχη Βασιλική του Αγίου Μάρκου-Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.

Αγαπημένα θέματα του Ηρακλειώτη εικαστικού και καταξιωμένου αρχιτέκτονα, είναι οι θαλασσογραφίες και οι ακουαρέλλες με κτίσματα.

«Ζωγραφίζω από τότε που με θυμάμαι», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος στο σημείωμα του. «Αλλά από την εποχή που ξεκίνησα να εργάζομαι ως αρχιτέκτονας, η ζωγραφική αποτελούσε ένα αναγκαίο συμπλήρωμα της δουλειάς μου. Ήθελα να διασώσω τα παλιά κτίρια του Ηρακλείου, τα οποία κατεδαφίζονταν για να γίνουν πολυκατοικίες. Και αυτά ήταν πολλά, με αποτέλεσμα να ζωγραφίζω όλο και περισσότερο με την ελπίδα κάτι να μείνει. Αυτό, όμως, είχε ως συνέπεια να αγαπήσω εξίσου με το καθημερινό επάγγελμα, την ενασχόλησή μου με τη ζωγραφική. Σταδιακά, τα θέματα που με ενδιέφεραν, διευρύνθηκαν για να περιλάβουν, τοπία, νεκρές φύσεις, θαλασσογραφίες, απομεινάρια οικισμών από τα ταξίδια μου σε όλη την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα. Η ζωγραφική μου είναι παραστατική με αφαιρετικά στοιχεία και εκφράζομαι κυρίως μέσα από ακουαρέλες και ακρυλικά χρώματα», καταλήγει.

Ο Χάρης Βαϊλάκης έχει στο ενεργητικό του 8 ατομικές εκθέσεις και συμμετοχή σε 4 ομαδικές σε Αθήνα, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Δημιουργίες του βρίσκονται στη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, στο Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου, στην Πινακοθήκη του Δήμου Βιάννου και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές. Έργα του εκδόθηκαν σε αντίγραφα των εκδόσεων «Μικρός Ναυτίλος», στο πλαίσιο της σειράς «Κρήτες Ζωγράφοι».

Info

Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου – Βασιλική Αγίου Μάρκου, Πλατεία Λιονταριών, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ 2813409228

Διάρκεια έκθεσης έως και το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο 10:00 -18:00

Τρίτη, Κυριακές και αργίες κλειστά – Είσοδος Ελεύθερη