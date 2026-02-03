Η νέα σειρά με τίτλο, «Stranger Things: Tales From ’85», το animated spin-off της αγαπημένης sci-fi παραγωγής του Netflix, μόλις απέκτησε επίσημα τρέιλερ.

Η ιστορία διαδραματίζεται χρονικά ανάμεσα στη δεύτερη και τη τρίτη σεζόν του «Stranger Things», παρουσιάζοντας παράλληλα, ένα νέο καστ ηθοποιών, οι οποίοι δανείζουν τις φωνές τους στους αγαπημένους ήρωες του Χόκινς, στην Ιντιάνα.

«Καλώς ήρθατε ξανά στο Hawkins, στον σκληρό χειμώνα του 1985, όπου οι γνώριμοι χαρακτήρες καλούνται να αντιμετωπίσουν νέα τέρατα και να ξετυλίξουν ένα παραφυσικό μυστήριο που τρομοκρατεί την πόλη τους στο “Stranger Things: Tales From ’85”, μια επική νέα animated σειρά», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της νέας σειράς.

Σε αντίθεση με την αρχική σειρά, οι γνωστοί πρωταγωνιστές Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Σέιντι Σινκ, Φιν Γούλφχαρντ, Κάλεμπ ΜακΛάφλιν, Γκέιτεν Ματαράτσο, Νόα Σναπ και Ντέιβιντ Χάρμπορ δεν επιστρέφουν, καθώς οι χαρακτήρες τους αποκτούν νέες φωνές. Την Eleven πρόκειται να υποδυθεί η Μπρούκλιν Ντέιβι Νόρστεντ, την Max η Τζόλι Χοάνγκ-Ράπαπορτ, τον Mike ο Λούκα Ντίαζ, τον Lucas ο Έιτζεϊ (Ελάιζα) Γουίλιαμς, τον Dustin ο Μπράξτον Κουίνι, τον Will ο Μπεν Πλεσάλα και τον Hopper ο Μπρετ Γκίπσον.

Οι αδελφοί Ντάφερ είχαν δηλώσει στο πρώτο teaser ότι, όταν άρχισαν να συζητούν αν υπήρχε κάτι ακόμη που ήθελαν να κάνουν με το «Stranger Things», αυτή ήταν μία από τις πρώτες τους ιδέες. Όπως εξήγησαν, στόχος τους ήταν να αποδοθεί η αίσθηση ενός καρτούν της δεκαετίας του ’80, τονίζοντας ότι στο animation δεν υπάρχουν πραγματικά όρια και πως η ομάδα παραγωγής κατάφερε να ξεδιπλώσει την δημιουργικότητα της στον απόλυτο βαθμό.

Από την πλευρά του, ο Έρικ Ρόμπλες, ως εκτελεστικός παραγωγός της νέας σειράς, ανέφερε ότι οι συντελεστές κατάφεραν «να αιχμαλωτίσουν τη μαγεία του Hawkins με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «πάρτε τον φακό και το σακίδιό σας, γιατί αυτό που έρχεται θα είναι πραγματικά εκπληκτικό».

Η νέα σειρά, «Stranger Things: Tales From ’85», θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Απριλίου στο Netflix.

Με πληροφορίες από Variety, Netflix Tudum