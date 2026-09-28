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Κατά τη διάρκεια της τελετής, η καλλιτέχνιδα απέσπασε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, καθώς και το βραβείο για το βίντεο της χρονιάς με το τραγούδι «The Fate of Ophelia».

Παράλληλα, η Swift παρουσίασε το νέο της μουσικό βίντεο με τίτλο «Patient Zero», το οποίο σκηνοθέτησε η ίδια με πρωταγωνιστές τους Κόλιν Φάρελ και Ντακότα Τζόνσον.

Η Madonna ξεχώρισε επίσης στη διοργάνωση, κερδίζοντας τον τίτλο της καλλιτέχνιδας της χρονιάς και το βραβείο καλύτερης συνεργασίας μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

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Με 31 βραβεία MTV στην συλλογή της η Taylor Swift είναι πλέον και επίσημα η πιο βραβευμένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία των Music Awards, ξεπερνώντας την Beyoncé και επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

Την Κυριακή στα MTV Music Awards η Taylor Swift αρχικά έλαβε το πρώτο βραβείο Best Director που αποτελεί μια νέα διάκριση που αναγνωρίζει τη συμβολή των καλλιτεχνών στη δημιουργική εξέλιξη των μουσικών βίντεο και στην οπτική αφήγηση.

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Η ηθοποιός Ντακότα Τζόνσον παρουσίασε τη στενή της φίλη κατά τη διάρκεια της τελετής χαρακτηρίζοντάς την «αφηγήτρια ιστοριών». «Είναι αρχιτέκτονας συναισθηματικών τοπίων, γεμάτων με τις πιο προσωπικές και περίτεχνες λεπτομέρειες» πρόσθεσε η Τζόνσον. «Αποτυπώνει οικουμενικά συναισθήματα με ένα στυλ και ένα χάρισμα που είναι αποκλειστικά και μοναδικά δικά της» είπε ο ηθοποιός, εξηγώντας ότι η Σουίφτ «το επιτυγχάνει αυτό μέσα από τη γραφή της, τις ερμηνείες της και το έργο της πίσω από την κάμερα ως σκηνοθέτιδα». «Δεν είναι απλά μία από τις πιο πολυβραβευμένες καλλιτέχνιδες στην ιστορία των VMA, αλλά και η πιο αναγνωρισμένη σκηνοθέτρια μουσικών βίντεο στην ιστορία της διοργάνωσης. Διαθέτει όραμα και επιδιώκει ακούραστα την τελειότητα σε ό,τι κάνει, διατηρώντας παράλληλα την καλλιτεχνική της υπόσταση και την πολύτιμη ικανότητα να μην χάνει ποτέ από τα μάτια της εκείνη την απερίγραπτη, μαγική σπίθα που βρίσκεται στον πυρήνα των πάντων», υπογράμμισε.

charlie xcx’s face while taylor swift was presenting at the vmas…. 😭😭 pic.twitter.com/pFie7DpKvH September 28, 2026

Λίγη ώρα αργότερα η Taylor Swift κέρδισε και το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς με το «The Fate of Ophelia», από το τελευταίο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl», που το αφιέρωσε στην εκλειπούσα τραγουδίστρια της κάντρι, Ντόλι Πάρτον.

Κατά την διάρκεαι της τελετής αποκάλυψε το νέο της μουσικού βίντεο «Patient Zero» σε δική της σκηνοθεσία ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Κόλιν Φάρελ και Ντακότα Τζόνσον. Επίσης, το τραγούδι αποτελεί το πρώτο της νέο single μετά τον γάμο της με τον παίκτη των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι, τον περασμένο Ιούλιο.

Taylor Swift and Dakota Johnson were walking off stage when “Patient Zero” video premiered and didn’t realize they could watch it with us in the theater. Naturally they stopped! How cute are these two?! #VMAs pic.twitter.com/pViThpQHKh — Taryn Ryder (@taryder) September 28, 2026

Στην διοργάνωση εμφανίστηκε και η Madonna, η οποία άνοιξε το σόου ερμηνεύοντας το «Bring Your Love» μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

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Αμφότερες κέρδισαν αργότερα το βραβείο καλύτερης συνεργασίας, ενώ η Madonna αναδείχθηκε και Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς.

Οι νικητές των MTV Video Music Awards

Βίντεο της Χρονιάς

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Τέιλορ Σουίφτ – “The Fate of Ophelia” – Re:public Records

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Σιένα Σπίρο – Capitol Records

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Καλύτερο Χορευτικό Τραγούδι

Μαντόνα – “Confessions II – The Film” – Warner Records

Καλιτέχνης της Χρονιάς

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Μαντόνα – Warner Records

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Καλύτερη Συνεργασία

Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ – “Bring Your Love” – Warner Records

Καλύτερο Ποπ Bίντεο

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Λίζα – “Dream” ft. Kentaro Sakaguchi – Lloud Co./RCA Records

Τραγούδι της Χρονιάς

BTS – “Swim” – BIGHIT MUSIC

Καλύτερο Χιπ-Χοπ Βίντεο

Cardi B ft. Kehlani – “Safe” – Atlantic Records

Καλύτερο R&B Βίντεο

Bruno Mars – “I Just Might” – Atlantic Records

Καλύτερο Βίντεο Εναλλακτικής Μουσικής

Olivia Rodrigo – “The Cure” – Geffen Records

Καλύτερο Λάτιν Βίντεο

Bad Bunny – “NUEVAYoL” – Rimas Entertainment

Καλύτερο K-pop Βίντεο

BTS – “Swim” – BIGHIT MUSIC

Καλύτερο Κάντρι Βίντεο

‘Ελα Λάνγκλεϊ – “Choosin’ Texas” – Columbia Records

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Taylor Swift – “Opalite” – Republic Records

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση

PinkPantheress – “Stateside + Zara Larsson” – Warner Records UK/Atlantic Records

Καλύτερη Φωτογραφία

Madonna – “Confessions II – The Film” – Warner Records

Καλύτερο Μοντάζ

Sabrina Carpenter – “House Tour” – Island

Καλύτερη Χορογραφία

Madonna – “Confessions II – The Film” – Warner Records

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Ariana Grande – “Hate That I Made You Love Me” – Republic Records