Γερμανικό μουσείο κατακλύστηκε από θαυμαστές της Taylor Swift, καθώς ένας από τους πίνακες της συλλογής του παρουσιάζει εντυπωσιακή ομοιότητα με την εναρκτήρια σκηνή του νέου βίντεο κλιπ της σούπερ σταρ «The Fate of Ophelia».

Το Hessische Landesmuseum στο Βισμπάντεν, υποδέχτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο εκατοντάδες επισκέπτες πέραν του αναμενόμενου, οι οποίοι κατέφθασαν για να θαυμάσουν τον πίνακα. Μεταξύ αυτών, μία οικογένεια η οποία ταξίδεψε από το Αμβούργο ειδικά για να δει το έργο, όπως και πολλές οικογένειες Αμερικανών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην αμερικανική στρατιωτική βάση του Βισμπάντεν.

Ο στόχος των Swifties ήταν ένας πίνακας Art Nouveau του Friedrich Heyser που απεικονίζει την νεαρή αρχόντισσα της Δανίας Οφηλία, η οποία ήταν ερωτευμένη με τον Άμλετ, αλλά μετά τον φόνο του πατέρα της και την απόρριψη από τον αγαπημένο της, χάνει τα λογικά της και πνίγεται σε ποτάμι, σύμφωνα με το διάσημο σαιξπηρικό έργο.

Η «Οφηλία» του Friedrich Heyser

Στην ελαιογραφία, η Οφηλία εμφανίζεται νεκρή, ντυμένη στα λευκά, να κείτεται στην επιφάνεια του νερού, περιτριγυρισμένη από λευκά νούφαρα. Το ακριβές έτος δημιουργίας του έργου δεν είναι γνωστό, αλλά οι ιστορικοί τέχνης εκτιμούν ότι χρονολογείται γύρω στο 1900.

Στα πρώτα πλάνα του βίντεο κλιπ της «The Fate of Ophelia», η Swift εμφανίζεται ως άλλη Οφηλία, σαν tableau vivant, ένας «ζωντανός πίνακας», που αναπαριστά το θέμα του πίνακα.

Όπως αποκάλυψε ο διευθυντής του Μουσείου, Andreas Henning στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, όταν κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ, οι συνεργάτες του αναγνώρισαν αμέσως την ομοιότητα. Αποφάσισαν τότε να ανακοινώσουν στην ιστοσελίδα του Hessische Landesmuseum τη διοργάνωση μίας ειδικής ξενάγησης τον επόμενο μήνα προσκαλώντας τους Swifties. Η είδηση για τον πίνακα της Οφηλίας σύντομα έγινε viral.

«Απολαμβάνουμε πραγματικά αυτή την προσοχή, είναι πολύ διασκεδαστικό», σχολίασε ο Hirschmann στο AP, προσθέτοντας ότι οι θαυμαστές που θα εμφανιστούν στην ξενάγηση της 2ας Νοεμβρίου «Η ‘Οφηλία’ της Taylor Swift στο μουσείο του Βισμπάντεν» και θα είναι ντυμένοι είτε ως Taylor Swift, είτε ως «η τραγική καλλονή Οφηλία» θα μπορούν να παρακολουθήσουν το τουρ δωρεάν. Το μοναδικό πρόβλημα είναι ότι επειδή η εν λόγω ξενάγηση είναι ήδη πλήρης, θα χρειαστεί να διοργανωθούν και άλλες ξεναγήσεις.

Ο Henning είπε ότι έχουν ήδη προσπαθήσει να επικοινωνήσουν με την ποπ σταρμ αλλά μέχρι στιγμής δεν τα έχουν καταφέρει. «Θα ήθελα πολύ να δείξω στην Taylor Swift τον πρωτότυπο πίνακα κάποια στιγμή», πρόσθεσε.

«Είμαστε έκπληκτοι και ενθουσιασμένοι που η Taylor Swift χρησιμοποίησε αυτόν τον πίνακα από το μουσείο ως έμπνευση για το βίντεο της», δήλωσε ο Henning, παρότι δεν γνωρίζει με βεβαιότητα εάν όντως το έργο τέχνης ενέπνευσε τη συγκεκριμένη σκηνή του βίντεο κλιπ. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι η συγκυρία αποτελεί «μια εξαιρετική ευκαιρία να προσελκύσουμε στο μουσείο άτομα που δεν μας γνωρίζουν ακόμα».

Όσο για το τραγούδι της Swift, αυτή τη στιγμή είναι νούμερο 1 στις charts τόσο στη Γερμανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.