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Η σειρά, δημιουργία της Ντέμπορα Καν, παρακολουθεί τις επαγγελματικές και προσωπικές προκλήσεις της Αμερικανίδας διπλωμάτη Κέιτ Γουάιλερ.

Ο τέταρτος κύκλος σημείωσε υψηλή τηλεθέαση, καταλαμβάνοντας μία θέση στο Top 10 του Netflix σε 63 διαφορετικές χώρες παγκοσμίως.

Οι κριτικοί υποδέχθηκαν θερμά τη νέα σεζόν, εξάρωντας το ευφυές σενάριο και τις δυναμικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών της σειράς.

Η πλατφόρμα δεν έχει αποκαλύψει ακόμα λεπτομέρειες για την υπόθεση ή την ημερομηνία κυκλοφορίας της επικείμενης πέμπτης σεζόν.

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Το «The Diplomat», μία από τις πιο επιτυχημένες πολιτικές σειρές του Netflix, εξασφάλισε την ανανέωσή του για πέμπτη σεζόν. Η ανακοίνωση έγινε μόλις δύο εβδομάδες μετά την πρεμιέρα του τέταρτου κύκλου, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην πλατφόρμα από τις 15 Οκτωβρίου.

Δημιουργός της σειράς είναι η Ντέμπορα Καν, γνωστή από τη δουλειά της στα «The West Wing» και «Homeland».

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Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Κέιτ Γουάιλερ, μια έμπειρη Αμερικανίδα διπλωμάτης, την οποία υποδύεται η Κέρι Ράσελ. Η επαγγελματική της πορεία, οι διεθνείς πολιτικές κρίσεις και ο ταραχώδης γάμος της με τον φιλόδοξο Χαλ Γουάιλερ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ρούφους Σιούελ, συνθέτουν ένα συναρπαστικό παιχνίδι εξουσίας, προσωπικών φιλοδοξιών και αντικρουόμενων συμφερόντων.

Στην τέταρτη σεζόν, η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς μια μυστική επιχείρηση που αφορά ένα ισχυρό ρωσικό οπλικό σύστημα απειλεί να οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους σε σοβαρή διεθνή κρίση. Παράλληλα, οι σχέσεις ανάμεσα στην Κέιτ, τον Χαλ, την Αμερικανίδα πρόεδρο Γκρέις Πεν και τον σύζυγό της, Τοντ, δοκιμάζονται από πολιτικές συγκρούσεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους επιστρέφουν η Άλισον Τζάνεϊ και ο Μπράντλεϊ Γουίτφορντ, δύο ηθοποιοί που είχαν συνεργαστεί στο «The West Wing».

Στο Top 10 του Netflix σε 63 χώρες ο 4ος κύκλος

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πλατφόρμας, η τέταρτη σεζόν σημείωσε 4,8 εκατομμύρια προβολές κατά την πρώτη εβδομάδα προβολής της, από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των αγγλόφωνων σειρών.

Τη δεύτερη εβδομάδα, από τις 19 έως τις 25 Οκτωβρίου, οι προβολές αυξήθηκαν στα 5,5 εκατομμύρια, ανεβάζοντας τη σειρά στην τρίτη θέση. Οι συνολικές ώρες παρακολούθησης έφτασαν τα 38,5 εκατομμύρια μέσα στο συγκεκριμένο επταήμερο.

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Ο τέταρτος κύκλος μπήκε επίσης στο Top 10 του Netflix σε 63 χώρες. Συνολικά, από την πρεμιέρα της το 2023, η σειρά έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 130 εκατομμύρια προβολές, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η πλατφόρμα.

Οι κριτικές για την 4η σεζόν

Η υποδοχή του νέου κύκλου από τους κριτικούς είναι ιδιαίτερα θερμή.

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Ο Τζακ Σιλ στους βρετανικούς Radio Times, έδωσε στην τέταρτη σεζόν πέντε στα πέντε αστέρια, χαρακτηρίζοντάς την την καλύτερη της σειράς μέχρι σήμερα. Ξεχωρίζει την ευφυΐα του σεναρίου, τους καλογραμμένους διαλόγους και τη μοναδική δυναμική ανάμεσα στην Κέιτ και τον Χαλ, όπου οι προσωπικές συγκρούσεις συνδέονται αδιάκοπα με τις πολιτικές εξελίξεις.

Ανάλογα θετική είναι η κριτική της Λέισι Μπάουερ στο RogerEbert.com, η οποία θεωρεί ότι ο τέταρτος κύκλος αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με τον τρίτο, χάρη στις διαρκείς ανατροπές, τα ηθικά διλήμματα και την ένταση ανάμεσα στους τέσσερις κεντρικούς χαρακτήρες. Παρότι επισημαίνει ότι ορισμένες γεωπολιτικές εξελίξεις δοκιμάζουν τα όρια της αληθοφάνειας -ναι, είναι αλήθεια- υπογραμμίζει πως η σειρά εξακολουθεί να προσφέρει εξαιρετικά απολαυστική τηλεοπτική ψυχαγωγία.

Η αναγνώριση του «The Diplomat» αποτυπώνεται και στις διακρίσεις του. Η Κέρι Ράσελ τιμήθηκε με βραβείο SAG για την ερμηνεία της, ενώ η Άλισον Τζάνεϊ απέσπασε Emmy Β΄ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά.

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Προς το παρόν, το Netflix δεν έχει ανακοινώσει ημερομηνία πρεμιέρας και βεβαίως, ούτε πληροφορίες για την υπόθεση της πέμπτης σεζόν. Το εκπληκτικό -χωρίς υπερβολή- φινάλε ωστόσο, του τέταρτου κύκλου αφήνει ανοιχτές σημαντικές εξελίξεις, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη συνέχεια της πολιτικής ιστορίας και την κρίση που πλήττει την καρδιά του Λευκού Οίκου.

Με πληροφορίες από Variety, The Wrap, Netflix Tudum

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