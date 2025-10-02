Η περίφημη όπερα «La Fenice» της Βενετίας ανακοίνωσε τον διορισμό της 35χρονης μαέστρου και πιανίστριας, Μπεατρίτσε Βενέτσι στη θέση της νέας μουσικής διευθύντριας. Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα από τον πρόεδρο του Ιδρύματος και δήμαρχο Βενετίας, Λουίτζι Μπρουγκνάρο, καθώς και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η τετραετής θητεία της Βενέτσι πρόκειται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2026 και θα διάρκεια μέχρι και τον Μάρτιο του 2030.

Ωστόσο, παρά την επίσημη στήριξη από τη διοίκηση, η απόφαση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς οι εργαζόμενοι της La Fenice κήρυξαν «καθεστώς διαρκούς απεργίας» και απειλούν με δυναμικές κινητοποιήσεις, από διαδηλώσεις μέχρι καθιστικές διαμαρτυρίες.

Από την άλλη, ο Μπρουγκνάρο δήλωσε ότι η επιλογή της «αντιπροσωπεύει σημαντική προστιθέμενη αξία σε επίπεδο επαγγελματισμού, διεθνούς προβολής, ενέργειας και ανανέωσης». Επισήμανε μάλιστα ότι πρόκειται για μία από τις λίγες γυναίκες που καταλαμβάνουν τόσο υψηλή θέση στον κόσμο της όπερας διεθνώς.

Οι έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων και η στήριξη τους από τη Σκάλα του Μιλάνου

Σε ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι της όπερας απαιτούν την «άμεση ανάκληση του διορισμού», υποστηρίζοντας ότι η απόφαση παραβίασε βασικές αρχές διαλόγου και διαφάνειας. Ο Ιταλός τσελίστας Μάρκο Τρεντίν τόνισε ότι, αν και ο γενικός διευθυντής έχει τυπικά το δικαίωμα επιλογής, «αποτελεί πάγια πρακτική να συμβουλεύεται την ορχήστρα, τη χορωδία και τα υπόλοιπα μέλη».

Οι αντιδράσεις εστιάζουν κυρίως στην έλλειψη εμπειρίας της Βένετσι. Η μαέστρος έχει εμφανιστεί στη La Fenice μόνο μία φορά σε μία εκδήλωση, ενώ οι περισσότεροι εργαζόμενοι τη γνώριζαν από τηλεοπτικές της εμφανίσεις ή διαφημίσεις.

Πέρα από αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην παρουσία της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η Βενέτσι θεωρείται ότι βρίσκεται κοντά στην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι και στο κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας» (Fratelli d’ Italia). Η ίδια έχει δηλώσει ανοιχτά ότι συμφωνεί με τις συντηρητικές αξίες που πρεσβεύει το κόμμα, αν και έχει εκφράσει την ενόχλησή της για χαρακτηρισμούς όπως «fascistella» («φασίστας») λόγω του πατέρα της, Γκαμπριέλε Βενέτσι, πρώην στελέχους του κόμματος Forza Nuova.

Παράλληλα, μουσικοί και εργαζόμενοι της Σκάλα του Μιλάνου, εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους στους εργαζόμενους της La Fenice, καταγγέλλοντας την «εκ των άνω επιβολή» της απόφασης.

Η δημόσια εικόνα της Βενέτσι

Παρά τις επικρίσεις, η Βενέτσι έχει διαγράψει μια διεθνή πορεία. Το 2018 συμπεριλήφθηκε στη λίστα του «Forbes Italia» με τους 100 πιο επιδραστικούς Ιταλούς κάτω των 30, έχει παρουσιάσει εκπομπές στην εθνική δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ιταλίας (RAI) και έχει διευθύνει σε σημαντικές σκηνές ανά τον κόσμο, όπως πρόσφατα στη Μπανγκόκ, δίπλα στον παγκοσμίου φήμης Ισπανό τενόρο και μαέστρο, Πλάθιντο Ντομίνγκο.

Παράλληλα, είναι γνωστή στο ευρύ κοινό από διαφημιστικές καμπάνιες και τηλεοπτικά προγράμματα, αν και αυτό έχει προκαλέσει ειρωνικά σχόλια από κριτικούς οι οποίοι θεωρούν ότι η δημόσια εικόνα της επισκιάζει το έργο της.

Από την άλλη, η ίδια η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι την έχει επαινέσει δημόσια ως «γενναία και ταλαντούχα καλλιτέχνιδα η οποία αρνείται να υποταχθεί στη δικτατορία της σκέψης και της γλώσσας».

Λίγο μετά την άνοδο της Μελόνι στην εξουσία, η Βενέτσι διορίστηκε ως κυβερνητική σύμβουλος για θέματα μουσικής, ενώ ο υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι, χαιρέτισε επίσης τον διορισμό, τονίζοντας ότι πρόκειται για «απολύτως άξια επιλογή» και συγχαίροντας τον καλλιτεχνικό διευθυντή, Νικόλα Κολαμπιάνκι, για την «διορατική του απόφαση».

«Ένας θεσμός τον οποίο πάντοτε αντιμετώπιζα με μεγάλο σεβασμό και θαυμασμό»

Η Βένετσι, μέσω ανάρτησής της στο Instagram, δήλωσε «βαθιά συγκινημένη και ευγνώμων» για την εμπιστοσύνη που της δείχθηκε και εξέφρασε την ανυπομονησία της «να ξεκινήσει έναν ανθρώπινο, καλλιτεχνικό και μουσικό διάλογο με το θέατρο, την πόλη και το κοινό της Βενετίας».

Στην συνέχεια πρόσθεσε, «αποδέχομαι με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη την επιλογή του ονόματός μου ως νέας μουσικής διευθύντριας του σπουδαίας όπερας La Fenice, ενός θεσμού τον οποίο πάντοτε αντιμετώπιζα με μεγάλο σεβασμό και θαυμασμό, για την ποιότητα και το κύρος που εκφράζει».

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής Νικόλα Κολαμπιάνκι ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό που δεν προηγήθηκε διαβούλευση, ωστόσο υπερασπίστηκε την επιλογή του, χαρακτηρίζοντας τη Βένετσι «σημάδι ανανέωσης» και «προστιθέμενη αξία» για τη διεθνή εικόνα του θεάτρου.

Παρ’ όλα αυτά, οι αντιδράσεις δεν δείχνουν να κοπάζουν. Την περασμένη εβδομάδα, εργαζόμενοι μοίρασαν φυλλάδια έξω από το θέατρο και, πριν από μία συναυλία, μουσικός της ορχήστρας διάβασε δημόσια ανακοίνωση που ζητούσε την «άμεση ανάκληση» του διορισμού, ενώ το κοινό με τη σειρά του, αντέδρασε με θερμό χειροκρότημα.

Εάν τελικά, η διοίκηση πρόκειται να αναθεωρήσει την απόφαση της ή αν η Βένετσι ξεκινήσει κανονικά τη θητεία της το 2026, παραμένει προς το παρόν, ένα ανοιχτό ερώτημα. «Προς το παρόν, πριν από μια απεργία, οι διαμαρτυρίες θα λάβουν διαφορετικές μορφές», δήλωσε ο Τρεντίν. «Ας δούμε πού θα μας οδηγήσει αυτό», πρόσθεσε.



Με πληροφορίες από ANSA, The New York Times

